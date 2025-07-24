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В Якутии растет популяция бизонов - РИА Новости, 24.07.2025
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03:32 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/bizony-2031023595.html
В Якутии растет популяция бизонов
В Якутии растет популяция бизонов - РИА Новости, 24.07.2025
В Якутии растет популяция бизонов
Специалисты в Якутии отмечают стабильный рост численности бизонов, популяцию которых восстанавливают в России с помощью ввезенных из Канады особей, ежегодно в... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T03:32:00+03:00
2025-07-24T03:32:00+03:00
россия
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фонд президентских грантов
всероссийское общество охраны природы
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июля - РИА Новости. Специалисты в Якутии отмечают стабильный рост численности бизонов, популяцию которых восстанавливают в России с помощью ввезенных из Канады особей, ежегодно в питомниках рождаются около 30 телят, сообщила РИА Новости главный специалист отдела туризма, рекреации и экопросвещения Дирекции биологических ресурсов особо охраняемых природных территорий и природных парков Якутии Светлана Слепцова. "На территории Якутии лесные бизоны обитают в питомниках "Усть-Буотама" в Хангаласском районе и "Тымпынай" в Горном улусе, "Тумара" в Сунтарском, природном парке "Живые алмазы Якутии" в Мирнинском районе и республиканском зоопарке "Орто-Дойду". Современная численность лесных бизонов в Якутии сегодня составляет около 320 особей. В целом где-то насчитывают (прирост - ред.) 30 особей в год - по всей Якутии", - сказала Слепцова агентству в рамках школы экологической журналистики "Живая тайга - 2025". По ее словам, в прошлом году в Якутии была принята новая Концепция сохранения и расселения лесного бизона в Якутии на период 2024-2035 годы. "Одной из задач Концепции является заселение Западной Якутии, в том числе Лено-Вилюйского междуречья. В связи с этим в ресурсном резервате "Кейиктэ" открылся пункт мониторинга и охраны редких видов животных "Намана". Этот проект рассчитан на 2025-2035 годы. Пункт мониторинга "Намана" нацелен стать центром ареала обитания бизонов и форпостом для дальнейшего расселения в сторону Олекминского, Мирнинского, Ленского и Верхневилюйского районов республики", - сообщила Слепцова. Крупномасштабный проект по реакклиматизации лесного бизона проводится в Якутии с 2006 года. В рамках этого проекта в первый раз была привезена партия из 30 особей из национального парка Канады "Элк Айлэнд". В 2011, 2013 и 2020 годах из того же парка было передано еще 90 бизонов. Школа экологической журналистики "Живая тайга" проходит с 2007 года для победителей и лауреатов одноименного дальневосточного конкурса, который организует межрегиональный экологический пресс-клуб "Последняя среда" при поддержке общественных, государственных природоохранных организаций и бизнеса. Целью конкурса является привлечение через СМИ внимания к сохранению уникальной природы Дальнего Востока России. В этом году он состоялся при поддержке Фонда президентских грантов и Всероссийского общества охраны природы.
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Россия, Канада, Горный улус, Фонд президентских грантов, Всероссийское общество охраны природы, Общество
В Якутии растет популяция бизонов

Восстанавливаемая в Якутии популяция бизонов стабильно растет

© РИА Новости / Константин ЧалабовБизоны
Бизоны - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Бизоны. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июля - РИА Новости. Специалисты в Якутии отмечают стабильный рост численности бизонов, популяцию которых восстанавливают в России с помощью ввезенных из Канады особей, ежегодно в питомниках рождаются около 30 телят, сообщила РИА Новости главный специалист отдела туризма, рекреации и экопросвещения Дирекции биологических ресурсов особо охраняемых природных территорий и природных парков Якутии Светлана Слепцова.
"На территории Якутии лесные бизоны обитают в питомниках "Усть-Буотама" в Хангаласском районе и "Тымпынай" в Горном улусе, "Тумара" в Сунтарском, природном парке "Живые алмазы Якутии" в Мирнинском районе и республиканском зоопарке "Орто-Дойду". Современная численность лесных бизонов в Якутии сегодня составляет около 320 особей. В целом где-то насчитывают (прирост - ред.) 30 особей в год - по всей Якутии", - сказала Слепцова агентству в рамках школы экологической журналистики "Живая тайга - 2025".
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По ее словам, в прошлом году в Якутии была принята новая Концепция сохранения и расселения лесного бизона в Якутии на период 2024-2035 годы.
"Одной из задач Концепции является заселение Западной Якутии, в том числе Лено-Вилюйского междуречья. В связи с этим в ресурсном резервате "Кейиктэ" открылся пункт мониторинга и охраны редких видов животных "Намана". Этот проект рассчитан на 2025-2035 годы. Пункт мониторинга "Намана" нацелен стать центром ареала обитания бизонов и форпостом для дальнейшего расселения в сторону Олекминского, Мирнинского, Ленского и Верхневилюйского районов республики", - сообщила Слепцова.
Крупномасштабный проект по реакклиматизации лесного бизона проводится в Якутии с 2006 года. В рамках этого проекта в первый раз была привезена партия из 30 особей из национального парка Канады "Элк Айлэнд". В 2011, 2013 и 2020 годах из того же парка было передано еще 90 бизонов.
Школа экологической журналистики "Живая тайга" проходит с 2007 года для победителей и лауреатов одноименного дальневосточного конкурса, который организует межрегиональный экологический пресс-клуб "Последняя среда" при поддержке общественных, государственных природоохранных организаций и бизнеса. Целью конкурса является привлечение через СМИ внимания к сохранению уникальной природы Дальнего Востока России. В этом году он состоялся при поддержке Фонда президентских грантов и Всероссийского общества охраны природы.
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