В Якутии растет популяция бизонов
Восстанавливаемая в Якутии популяция бизонов стабильно растет
Бизоны. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 24 июля - РИА Новости. Специалисты в Якутии отмечают стабильный рост численности бизонов, популяцию которых восстанавливают в России с помощью ввезенных из Канады особей, ежегодно в питомниках рождаются около 30 телят, сообщила РИА Новости главный специалист отдела туризма, рекреации и экопросвещения Дирекции биологических ресурсов особо охраняемых природных территорий и природных парков Якутии Светлана Слепцова.
"На территории Якутии лесные бизоны обитают в питомниках "Усть-Буотама" в Хангаласском районе и "Тымпынай" в Горном улусе, "Тумара" в Сунтарском, природном парке "Живые алмазы Якутии" в Мирнинском районе и республиканском зоопарке "Орто-Дойду". Современная численность лесных бизонов в Якутии сегодня составляет около 320 особей. В целом где-то насчитывают (прирост - ред.) 30 особей в год - по всей Якутии", - сказала Слепцова агентству в рамках школы экологической журналистики "Живая тайга - 2025".
По ее словам, в прошлом году в Якутии была принята новая Концепция сохранения и расселения лесного бизона в Якутии на период 2024-2035 годы.
"Одной из задач Концепции является заселение Западной Якутии, в том числе Лено-Вилюйского междуречья. В связи с этим в ресурсном резервате "Кейиктэ" открылся пункт мониторинга и охраны редких видов животных "Намана". Этот проект рассчитан на 2025-2035 годы. Пункт мониторинга "Намана" нацелен стать центром ареала обитания бизонов и форпостом для дальнейшего расселения в сторону Олекминского, Мирнинского, Ленского и Верхневилюйского районов республики", - сообщила Слепцова.
Крупномасштабный проект по реакклиматизации лесного бизона проводится в Якутии с 2006 года. В рамках этого проекта в первый раз была привезена партия из 30 особей из национального парка Канады "Элк Айлэнд". В 2011, 2013 и 2020 годах из того же парка было передано еще 90 бизонов.
Школа экологической журналистики "Живая тайга" проходит с 2007 года для победителей и лауреатов одноименного дальневосточного конкурса, который организует межрегиональный экологический пресс-клуб "Последняя среда" при поддержке общественных, государственных природоохранных организаций и бизнеса. Целью конкурса является привлечение через СМИ внимания к сохранению уникальной природы Дальнего Востока России. В этом году он состоялся при поддержке Фонда президентских грантов и Всероссийского общества охраны природы.