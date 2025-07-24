https://ria.ru/20250724/belgorod-2031095475.html

ВСУ за сутки обстреляли 36 населенных пунктов в Белгородской области

ВСУ за сутки обстреляли 36 населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 24.07.2025

ВСУ за сутки обстреляли 36 населенных пунктов в Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 36 населенных пунктов в 7 приграничных районах Белгородской области, четыре человека обратились за медицинской... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T11:50:00+03:00

2025-07-24T11:50:00+03:00

2025-07-24T11:50:00+03:00

белгородская область

грайворон

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 36 населенных пунктов в 7 приграничных районах Белгородской области, четыре человека обратились за медицинской помощью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки было выпущено 83 боеприпаса и зафиксированы атаки 59 беспилотниками, из них 26 сбиты и подавлены. Различные повреждения выявлены в 27 частных домовладениях, двух предприятиях, объекте связи, двух складских помещениях, двух коммерческих объектах и 7 транспортных средствах. "В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворону, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Дунайка, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино выпущено 24 боеприпаса в ходе 5 обстрелов и нанесены удары 7 беспилотников. В городе Грайвороне в результате удара FPV-дрона по коммерческому объекту пострадали три женщины… В Краснояружском районе посёлки Задорожный и Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Поповка, Репяховка и Староселье подверглись 10 обстрелам с применением 55 боеприпасов и атакам 12 беспилотников. Вчера за медицинской помощью обратился боец самообороны, получивший ранение в результате детонации FPV-дрона 22 июля в Илек-Пеньковке", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе по трем сёлам совершены атаки 4 беспилотников, в Борисовском районе два села атакованы по одному дрону. В Валуйском округе город Валуйки и 8 населенных пунктов подверглись атакам 21 БПЛА, в Волоконовском районе по селу Коновалово и хутору Гаевка совершены атаки 2 беспилотников, уточнил губернатор. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Архангельское, Вознесеновка и Маломихайловка выпущено 4 боеприпаса в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 11 беспилотников, 9 из которых подавлены и сбиты", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250724/zelenskij-2031094943.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

грайворон

белгородский район

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белгородская область, грайворон, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия