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По делу Королева о создании "Белой масти" проходят еще четыре человека - РИА Новости, 24.07.2025
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14:29 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/bastrykin-2031152869.html
По делу Королева о создании "Белой масти" проходят еще четыре человека
По делу Королева о создании "Белой масти" проходят еще четыре человека - РИА Новости, 24.07.2025
По делу Королева о создании "Белой масти" проходят еще четыре человека
По уголовному делу националиста Николая Королева о создании террористического сообщества "Белая масть" проходят еще четыре человека, в том числе предполагаемый... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:29:00+03:00
2025-07-24T14:29:00+03:00
николай королев
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
москва
россия
общество
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. По уголовному делу националиста Николая Королева о создании террористического сообщества "Белая масть" проходят еще четыре человека, в том числе предполагаемый руководитель группировки, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин в преддверии Дня сотрудника органов следствия РФ. "Обвинения предъявлены руководителю названного террористического сообщества ("Белая масть" – ред.) Артему Цеппу и его участникам Алексею Белкову, Николаю Королеву, Веронике Королевой и Марку Филиппову", - сказал Бастрыкин. Следствием установлено, что в 2016 году в Москве Цепп создал террористическое сообщество для пропаганды, оправдания и поддержки терроризма, в которое вовлек Белкова, Королева, Королеву, Филиппова и иных приверженцев националистических взглядов. В 2016-2022 годах фигуранты публиковали в соцсетях материалы с призывами к экстремистской и террористической деятельности, публичным оправданием и пропагандой терроризма, а также возбуждением ненависти и вражды в отношении лиц неславянского происхождения. "Цеппу, Филиппову, Белкову, Королевой и Королеву в зависимости от роли каждого предъявлены обвинения в организации и участии в террористическом сообществе, экстремизме, публичных призывах к террористической деятельности и других преступлениях", - добавил Бастрыкин.
https://ria.ru/20250701/perechen-2026553030.html
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николай королев, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), москва, россия, общество
Николай Королев, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Москва, Россия, Общество
По делу Королева о создании "Белой масти" проходят еще четыре человека

Бастрыкин: по делу Королева о создании "Белой масти" проходят еще 4 человека

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. По уголовному делу националиста Николая Королева о создании террористического сообщества "Белая масть" проходят еще четыре человека, в том числе предполагаемый руководитель группировки, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин в преддверии Дня сотрудника органов следствия РФ.
"Обвинения предъявлены руководителю названного террористического сообщества ("Белая масть" – ред.) Артему Цеппу и его участникам Алексею Белкову, Николаю Королеву, Веронике Королевой и Марку Филиппову", - сказал Бастрыкин.
Боевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
"Мегионский Джамаат"* внесли в перечень террористических организаций
1 июля, 15:59
Следствием установлено, что в 2016 году в Москве Цепп создал террористическое сообщество для пропаганды, оправдания и поддержки терроризма, в которое вовлек Белкова, Королева, Королеву, Филиппова и иных приверженцев националистических взглядов.
В 2016-2022 годах фигуранты публиковали в соцсетях материалы с призывами к экстремистской и террористической деятельности, публичным оправданием и пропагандой терроризма, а также возбуждением ненависти и вражды в отношении лиц неславянского происхождения.
"Цеппу, Филиппову, Белкову, Королевой и Королеву в зависимости от роли каждого предъявлены обвинения в организации и участии в террористическом сообществе, экстремизме, публичных призывах к террористической деятельности и других преступлениях", - добавил Бастрыкин.
Здание ФСБ на Лубянской площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
ФСБ: террористы используют выходцев из Центральной Азии для атак в СНГ
10 июня, 10:41
 
Николай КоролевАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)МоскваРоссияОбщество
 
 
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