https://ria.ru/20250724/bastrykin-2031152869.html

По делу Королева о создании "Белой масти" проходят еще четыре человека

По делу Королева о создании "Белой масти" проходят еще четыре человека - РИА Новости, 24.07.2025

По делу Королева о создании "Белой масти" проходят еще четыре человека

По уголовному делу националиста Николая Королева о создании террористического сообщества "Белая масть" проходят еще четыре человека, в том числе предполагаемый... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T14:29:00+03:00

2025-07-24T14:29:00+03:00

2025-07-24T14:29:00+03:00

николай королев

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

москва

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общество

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. По уголовному делу националиста Николая Королева о создании террористического сообщества "Белая масть" проходят еще четыре человека, в том числе предполагаемый руководитель группировки, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин в преддверии Дня сотрудника органов следствия РФ. "Обвинения предъявлены руководителю названного террористического сообщества ("Белая масть" – ред.) Артему Цеппу и его участникам Алексею Белкову, Николаю Королеву, Веронике Королевой и Марку Филиппову", - сказал Бастрыкин. Следствием установлено, что в 2016 году в Москве Цепп создал террористическое сообщество для пропаганды, оправдания и поддержки терроризма, в которое вовлек Белкова, Королева, Королеву, Филиппова и иных приверженцев националистических взглядов. В 2016-2022 годах фигуранты публиковали в соцсетях материалы с призывами к экстремистской и террористической деятельности, публичным оправданием и пропагандой терроризма, а также возбуждением ненависти и вражды в отношении лиц неславянского происхождения. "Цеппу, Филиппову, Белкову, Королевой и Королеву в зависимости от роли каждого предъявлены обвинения в организации и участии в террористическом сообществе, экстремизме, публичных призывах к террористической деятельности и других преступлениях", - добавил Бастрыкин.

https://ria.ru/20250701/perechen-2026553030.html

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николай королев, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), москва, россия, общество