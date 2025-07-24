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"Ангара", чей самолет упал в Амурской области, имела в парке 11 Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
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12:01 24.07.2025 (обновлено: 12:02 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/angara-2031098225.html
"Ангара", чей самолет упал в Амурской области, имела в парке 11 Ан-24
"Ангара", чей самолет упал в Амурской области, имела в парке 11 Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
"Ангара", чей самолет упал в Амурской области, имела в парке 11 Ан-24
Авиакомпания "Ангара", чей самолет Ан-24 потерпел крушение в Амурской области, по состоянию на июнь текущего года имела в парке 11 таких бортов, следует из... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:01:00+03:00
2025-07-24T12:02:00+03:00
происшествия
тында
иркутская область
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ан-24
ан-26
ми-8 амтш
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Ангара", чей самолет Ан-24 потерпел крушение в Амурской области, по состоянию на июнь текущего года имела в парке 11 таких бортов, следует из данных на сайте Росавиации, которые изучило РИА Новости. Кабмин РФ сообщил, что 24 июля в 07.05 мск при заходе на посадку в аэропорт Тында самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" пропал с радаров. Как отметил кабмин, на борту находилось 42 пассажира и 6 членов экипажа. Позднее было установлено, что самолет потерпел крушение в нескольких километрах от аэропорта Тынды. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет. "Акционерное общество "Авиакомпания "Ангара"… Модели, количество ВС (воздушных судов - ред.)… Ан-24РВ (11)", - говорится на сайте Росавиации с ссылкой на данные реестра эксплуатантов и воздушных судов по состоянию на июнь 2025 года. Согласно информации на сайте авиакомпании, Ан-24 - пассажирский турбовинтовой самолет для линий малой и средней протяженности. Имеет длину 23,53 метра, размах крыла 29,2 метра, 48 мест. Максимальный взлетный вес судна - 21,8 тонны, крейсерская скорость - 460 километров в час, максимальная высота полета - 8 километров, дальность - 2 тысячи километров. Также в парке "Ангары" три самолета Ан-26-100 и вертолеты: один Ми-8, четыре Ми-8АМТ, один Ми-8МТВ-1, восемь Ми-8Т. Авиакомпания "Ангара" - один из основных авиаперевозчиков на внутренних воздушных маршрутах Восточной Сибири. Выполняет регулярные пассажирские рейсы на территории Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края, осуществляет чартерные, заказные рейсы по различным направлениям. Перевозчик обеспечивает пассажирское сообщение со всеми действующими аэропортами Иркутской области. В сотрудничестве со службой медицины катастроф выполняет рейсы для оказания экстренной медпомощи. Авиакомпания производит патрулирование и мониторинг в сотрудничестве с Иркутской авиабазой охраны лесов, обеспечивает выполнение поисково-спасательных работ, осуществляет доставку груза, почты и медикаменты в северные и труднодоступные районы, производит патрулирование линий электропередач, нефтепроводов, выполняет строительно-монтажные работы.
https://ria.ru/20250724/an-24-2031095125.html
https://ria.ru/20250724/an-24-2031096901.html
тында
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россия
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происшествия, тында, иркутская область, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ан-24, ан-26, ми-8 амтш, амурская область, крушение ан-24 в приамурье
Происшествия, Тында, Иркутская область, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ан-24, Ан-26, Ми-8 АМТШ, Амурская область, Крушение Ан-24 в Приамурье
"Ангара", чей самолет упал в Амурской области, имела в парке 11 Ан-24

Росавиация: "Ангара" по состоянию на июнь имела в парке 11 самолетов Ан-24

Место крушения пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" в Приамурье. Кадр видео из соцсетей
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании Ангара в Приамурье. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" в Приамурье. Кадр видео из соцсетей
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Ангара", чей самолет Ан-24 потерпел крушение в Амурской области, по состоянию на июнь текущего года имела в парке 11 таких бортов, следует из данных на сайте Росавиации, которые изучило РИА Новости.
Кабмин РФ сообщил, что 24 июля в 07.05 мск при заходе на посадку в аэропорт Тында самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" пропал с радаров. Как отметил кабмин, на борту находилось 42 пассажира и 6 членов экипажа. Позднее было установлено, что самолет потерпел крушение в нескольких километрах от аэропорта Тынды. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.
Вертолет МЧС в районе исчезновения самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
В ликвидации последствий крушения Ан-24 задействовали все экстренные службы
Вчера, 11:50
"Акционерное общество "Авиакомпания "Ангара"… Модели, количество ВС (воздушных судов - ред.)… Ан-24РВ (11)", - говорится на сайте Росавиации с ссылкой на данные реестра эксплуатантов и воздушных судов по состоянию на июнь 2025 года.
Согласно информации на сайте авиакомпании, Ан-24 - пассажирский турбовинтовой самолет для линий малой и средней протяженности. Имеет длину 23,53 метра, размах крыла 29,2 метра, 48 мест. Максимальный взлетный вес судна - 21,8 тонны, крейсерская скорость - 460 километров в час, максимальная высота полета - 8 километров, дальность - 2 тысячи километров.
Также в парке "Ангары" три самолета Ан-26-100 и вертолеты: один Ми-8, четыре Ми-8АМТ, один Ми-8МТВ-1, восемь Ми-8Т.
Авиакомпания "Ангара" - один из основных авиаперевозчиков на внутренних воздушных маршрутах Восточной Сибири. Выполняет регулярные пассажирские рейсы на территории Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края, осуществляет чартерные, заказные рейсы по различным направлениям.
Перевозчик обеспечивает пассажирское сообщение со всеми действующими аэропортами Иркутской области. В сотрудничестве со службой медицины катастроф выполняет рейсы для оказания экстренной медпомощи. Авиакомпания производит патрулирование и мониторинг в сотрудничестве с Иркутской авиабазой охраны лесов, обеспечивает выполнение поисково-спасательных работ, осуществляет доставку груза, почты и медикаменты в северные и труднодоступные районы, производит патрулирование линий электропередач, нефтепроводов, выполняет строительно-монтажные работы.
Место крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании Ангара в Амурской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
На борту упавшего самолета Ан-24 были жители Хабаровского края
Вчера, 11:55
 
ПроисшествияТындаИркутская областьРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Ан-24Ан-26Ми-8 АМТШАмурская областьКрушение Ан-24 в Приамурье
 
 
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