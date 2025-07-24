"Ангара", чей самолет упал в Амурской области, имела в парке 11 Ан-24
Росавиация: "Ангара" по состоянию на июнь имела в парке 11 самолетов Ан-24
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" в Приамурье. Кадр видео из соцсетей
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" в Приамурье. Кадр видео из соцсетей
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Ангара", чей самолет Ан-24 потерпел крушение в Амурской области, по состоянию на июнь текущего года имела в парке 11 таких бортов, следует из данных на сайте Росавиации, которые изучило РИА Новости.
Кабмин РФ сообщил, что 24 июля в 07.05 мск при заходе на посадку в аэропорт Тында самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" пропал с радаров. Как отметил кабмин, на борту находилось 42 пассажира и 6 членов экипажа. Позднее было установлено, что самолет потерпел крушение в нескольких километрах от аэропорта Тынды. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.
"Акционерное общество "Авиакомпания "Ангара"… Модели, количество ВС (воздушных судов - ред.)… Ан-24РВ (11)", - говорится на сайте Росавиации с ссылкой на данные реестра эксплуатантов и воздушных судов по состоянию на июнь 2025 года.
Согласно информации на сайте авиакомпании, Ан-24 - пассажирский турбовинтовой самолет для линий малой и средней протяженности. Имеет длину 23,53 метра, размах крыла 29,2 метра, 48 мест. Максимальный взлетный вес судна - 21,8 тонны, крейсерская скорость - 460 километров в час, максимальная высота полета - 8 километров, дальность - 2 тысячи километров.
Также в парке "Ангары" три самолета Ан-26-100 и вертолеты: один Ми-8, четыре Ми-8АМТ, один Ми-8МТВ-1, восемь Ми-8Т.
Авиакомпания "Ангара" - один из основных авиаперевозчиков на внутренних воздушных маршрутах Восточной Сибири. Выполняет регулярные пассажирские рейсы на территории Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края, осуществляет чартерные, заказные рейсы по различным направлениям.
Перевозчик обеспечивает пассажирское сообщение со всеми действующими аэропортами Иркутской области. В сотрудничестве со службой медицины катастроф выполняет рейсы для оказания экстренной медпомощи. Авиакомпания производит патрулирование и мониторинг в сотрудничестве с Иркутской авиабазой охраны лесов, обеспечивает выполнение поисково-спасательных работ, осуществляет доставку груза, почты и медикаменты в северные и труднодоступные районы, производит патрулирование линий электропередач, нефтепроводов, выполняет строительно-монтажные работы.