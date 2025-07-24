https://ria.ru/20250724/an-24-2031191430.html

Родным погибших в Ан-24 из Хабаровского края оплатят путь к месту крушения

Родным погибших в Ан-24 из Хабаровского края оплатят путь к месту крушения - РИА Новости, 24.07.2025

Родным погибших в Ан-24 из Хабаровского края оплатят путь к месту крушения

Родственникам погибших в авиакатастрофе Ан-24 из Хабаровского края, пожелавшим выехать на место трагедии, оплатят проезд, сообщил губернатор Хабаровского края... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T16:25:00+03:00

2025-07-24T16:25:00+03:00

2025-07-24T16:26:00+03:00

происшествия

хабаровский край

тында

благовещенск

дмитрий демешин

василий орлов (губернатор)

следственный комитет россии (ск рф)

межгосударственный авиационный комитет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031179265_0:276:1216:960_1920x0_80_0_0_d66fba9f88504539bc15e378e1eb51d8.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Родственникам погибших в авиакатастрофе Ан-24 из Хабаровского края, пожелавшим выехать на место трагедии, оплатят проезд, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. "Родственникам погибших в авиакатастрофе, пожелавшим выехать на место трагедии, окажем все необходимое содействие и оплатим проезд", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Он отметил, что в пятницу в Тынду выезжает региональный министр транспорта и дорожного хозяйства Константин Кравцов для принятия решений на месте. Также туда направился вертолет с группой хабаровских спасателей. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.

https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

хабаровский край

тында

благовещенск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места крушения самолета Ан-24 в Амурской области Видео, как утверждается, с потерпевшим крушение в Амурской области самолете Ан-24 публикуют в соцсетях. 2025-07-24T16:25 true PT0M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, хабаровский край, тында, благовещенск, дмитрий демешин, василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, крушение ан-24 в приамурье