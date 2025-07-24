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Родным погибших в Ан-24 из Хабаровского края оплатят путь к месту крушения - РИА Новости, 24.07.2025
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16:25 24.07.2025 (обновлено: 16:26 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/an-24-2031191430.html
Родным погибших в Ан-24 из Хабаровского края оплатят путь к месту крушения
Родным погибших в Ан-24 из Хабаровского края оплатят путь к месту крушения - РИА Новости, 24.07.2025
Родным погибших в Ан-24 из Хабаровского края оплатят путь к месту крушения
Родственникам погибших в авиакатастрофе Ан-24 из Хабаровского края, пожелавшим выехать на место трагедии, оплатят проезд, сообщил губернатор Хабаровского края... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T16:25:00+03:00
2025-07-24T16:26:00+03:00
происшествия
хабаровский край
тында
благовещенск
дмитрий демешин
василий орлов (губернатор)
следственный комитет россии (ск рф)
межгосударственный авиационный комитет
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Родственникам погибших в авиакатастрофе Ан-24 из Хабаровского края, пожелавшим выехать на место трагедии, оплатят проезд, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. "Родственникам погибших в авиакатастрофе, пожелавшим выехать на место трагедии, окажем все необходимое содействие и оплатим проезд", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Он отметил, что в пятницу в Тынду выезжает региональный министр транспорта и дорожного хозяйства Константин Кравцов для принятия решений на месте. Также туда направился вертолет с группой хабаровских спасателей. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html
хабаровский край
тында
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Кадры с места крушения самолета Ан-24 в Амурской области
Видео, как утверждается, с потерпевшим крушение в Амурской области самолете Ан-24 публикуют в соцсетях.
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происшествия, хабаровский край, тында, благовещенск, дмитрий демешин, василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, крушение ан-24 в приамурье
Происшествия, Хабаровский край, Тында, Благовещенск, Дмитрий Демешин, Василий Орлов (губернатор), Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет, Крушение Ан-24 в Приамурье
Родным погибших в Ан-24 из Хабаровского края оплатят путь к месту крушения

Родным погибших в Ан-24 из Хабаровского края оплатят проезд к месту трагедии

© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Родственникам погибших в авиакатастрофе Ан-24 из Хабаровского края, пожелавшим выехать на место трагедии, оплатят проезд, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
"Родственникам погибших в авиакатастрофе, пожелавшим выехать на место трагедии, окажем все необходимое содействие и оплатим проезд", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в пятницу в Тынду выезжает региональный министр транспорта и дорожного хозяйства Константин Кравцов для принятия решений на месте. Также туда направился вертолет с группой хабаровских спасателей.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
Кадр видео, на котором, предположительно, самолет авиакомпании Ангара Ан-24 уходит на запасной круг в Приамурье - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
"Неисправность или ошибка пилота". Из-за чего разбился Ан-24 в Приамурье
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ПроисшествияХабаровский крайТындаБлаговещенскДмитрий ДемешинВасилий Орлов (губернатор)Следственный комитет России (СК РФ)Межгосударственный авиационный комитетКрушение Ан-24 в Приамурье
 
 
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