https://ria.ru/20250724/an-24-2031164615.html
Появились новые подробности после крушения самолета в Приамурье
Появились новые подробности после крушения самолета в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025
Появились новые подробности после крушения самолета в Приамурье
Место крушения самолета Ан-24 находится в труднодоступной местности, дорог к нему нет, поэтому к месту крушения прорубают просеку, сообщает правительство... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:59:00+03:00
2025-07-24T14:59:00+03:00
2025-07-24T14:59:00+03:00
тында
россия
благовещенск
михаил мишустин
андрей никитин (политик)
следственный комитет россии (ск рф)
межгосударственный авиационный комитет
ан-24
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. Место крушения самолета Ан-24 находится в труднодоступной местности, дорог к нему нет, поэтому к месту крушения прорубают просеку, сообщает правительство Приамурья. "Место крушения самолета находится в труднодоступной местности, дорог к нему нет, поэтому к месту крушения прорубают просеку. Спасатели добираются на технике высокой проходимости. Также для организации доступа намерены использовать вертолет. Как только позволят погодные условия, на место крушения спустятся спасатели парашютно-десантной службы и подготовят в лесу площадку для посадки вертолета", - говорится в сообщении. В четверг утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 "Ангара" не выходит на связь. На борту, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Позднее, как сообщили РИА Новости в амурском центре пожарной безопасности и гражданской защиты, обломки самолета были обнаружены в 15 километрах от Тынды на месте потери контакта с самолетом. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет. По поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина создана правительственная комиссия для ликвидации последствий катастрофы, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин. Родственникам погибших, как сообщил кабмин РФ, будет оказана вся необходимая помощь, а также будет проведена работа по выплате компенсаций.
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Кадры с места крушения самолета Ан-24 в Амурской области
Видео, как утверждается, с потерпевшим крушение в Амурской области самолете Ан-24 публикуют в соцсетях.
2025-07-24T14:59
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Комментарий начальника ГУ МЧС России по Амурской области Игоря Смирнова
Комментарий начальника ГУ МЧС России по Амурской области Игоря Смирнова
2025-07-24T14:59
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тында, россия, благовещенск, михаил мишустин, андрей никитин (политик), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, происшествия, крушение ан-24 в приамурье
Тында, Россия, Благовещенск, Михаил Мишустин, Андрей Никитин (политик), Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24, Происшествия, Крушение Ан-24 в Приамурье
Появились новые подробности после крушения самолета в Приамурье
Место крушения Ан-24 находится в труднодоступной местности, дорог к нему нет