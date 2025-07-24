https://ria.ru/20250724/an-24-2031096246.html
Родственникам погибших при крушении Ан-24 выплатят компенсацию
Родственникам погибших при крушении Ан-24 выплатят компенсацию - РИА Новости, 24.07.2025
Родственникам погибших при крушении Ан-24 выплатят компенсацию
Родственникам погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области будет оказана вся необходимая помощь, также будет выплачена компенсация, сообщается в... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:52:00+03:00
2025-07-24T11:52:00+03:00
2025-07-24T11:52:00+03:00
тында
амурская область
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василий орлов (губернатор)
следственный комитет россии (ск рф)
ан-24
происшествия
крушение ан-24 в приамурье
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Родственникам погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области будет оказана вся необходимая помощь, также будет выплачена компенсация, сообщается в Telegram-канале кабмина РФ. "Родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь. Также будет проведена работа по выплате соответствующих компенсаций", - говорится в сообщении. Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту Ан-24, который пропал радаров, когда летел из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Обломки самолета обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей.
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Кадры с места крушения самолета Ан-24 в Амурской области
Видео, как утверждается, с потерпевшим крушение в Амурской области самолете Ан-24 публикуют в соцсетях.
2025-07-24T11:52
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тында, амурская область, россия, василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), ан-24, происшествия, крушение ан-24 в приамурье
Тында, Амурская область, Россия, Василий Орлов (губернатор), Следственный комитет России (СК РФ), Ан-24, Происшествия, Крушение Ан-24 в Приамурье
Родственникам погибших при крушении Ан-24 выплатят компенсацию
Родственникам погибших при крушении Ан-24 в Приамурье выплатят компенсацию