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Родственникам погибших при крушении Ан-24 выплатят компенсацию - РИА Новости, 24.07.2025
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11:52 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/an-24-2031096246.html
Родственникам погибших при крушении Ан-24 выплатят компенсацию
Родственникам погибших при крушении Ан-24 выплатят компенсацию - РИА Новости, 24.07.2025
Родственникам погибших при крушении Ан-24 выплатят компенсацию
Родственникам погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области будет оказана вся необходимая помощь, также будет выплачена компенсация, сообщается в... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:52:00+03:00
2025-07-24T11:52:00+03:00
тында
амурская область
россия
василий орлов (губернатор)
следственный комитет россии (ск рф)
ан-24
происшествия
крушение ан-24 в приамурье
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Родственникам погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области будет оказана вся необходимая помощь, также будет выплачена компенсация, сообщается в Telegram-канале кабмина РФ. "Родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь. Также будет проведена работа по выплате соответствующих компенсаций", - говорится в сообщении. Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту Ан-24, который пропал радаров, когда летел из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Обломки самолета обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей.
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тында
амурская область
россия
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Кадры с места крушения самолета Ан-24 в Амурской области
Видео, как утверждается, с потерпевшим крушение в Амурской области самолете Ан-24 публикуют в соцсетях.
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тында, амурская область, россия, василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), ан-24, происшествия, крушение ан-24 в приамурье
Тында, Амурская область, Россия, Василий Орлов (губернатор), Следственный комитет России (СК РФ), Ан-24, Происшествия, Крушение Ан-24 в Приамурье
Родственникам погибших при крушении Ан-24 выплатят компенсацию

Родственникам погибших при крушении Ан-24 в Приамурье выплатят компенсацию

© РИА Новости / Пресс-служба Росавиации | Перейти в медиабанкМесто крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании "Ангара" в Амурской области
Место крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании Ангара в Амурской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Росавиации
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Место крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании "Ангара" в Амурской области
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Родственникам погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области будет оказана вся необходимая помощь, также будет выплачена компенсация, сообщается в Telegram-канале кабмина РФ.
"Родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь. Также будет проведена работа по выплате соответствующих компенсаций", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту Ан-24, который пропал радаров, когда летел из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Обломки самолета обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей.
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании Ангара в Приамурье. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Появились подробности о членах экипажа упавшего самолета Ан-24 в Приамурье
Вчера, 10:38
 
ТындаАмурская областьРоссияВасилий Орлов (губернатор)Следственный комитет России (СК РФ)Ан-24ПроисшествияКрушение Ан-24 в Приамурье
 
 
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