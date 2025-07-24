https://ria.ru/20250724/an-24-2031095125.html

В ликвидации последствий крушения Ан-24 задействовали все экстренные службы

В ликвидации последствий крушения Ан-24 задействовали все экстренные службы - РИА Новости, 24.07.2025

В ликвидации последствий крушения Ан-24 задействовали все экстренные службы

Для ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 в Амурской области задействованы все экстренные службы, сообщили в Telegram-канале кабмина РФ. РИА Новости, 24.07.2025

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тында

амурская область

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василий орлов (губернатор)

следственный комитет россии (ск рф)

межгосударственный авиационный комитет

ан-24

происшествия

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Для ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 в Амурской области задействованы все экстренные службы, сообщили в Telegram-канале кабмина РФ. "Для ликвидации последствий крушения задействованы все экстренные службы. Родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь. Также будет проведена работа по выплате соответствующих компенсаций", - говорится в сообщении. В четверг утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 "Ангара" не выходит на связь. Губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что на судне, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Позднее, как сообщили РИА Новости в амурском центре пожарной безопасности и гражданской защиты, обломки самолета были обнаружены в 15 километрах от Тынды на месту потери контакта с самолетом. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.

https://ria.ru/20250724/mishustin--2031089308.html

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Комментарий начальника ГУ МЧС России по Амурской области Игоря Смирнова Комментарий начальника ГУ МЧС России по Амурской области Игоря Смирнова 2025-07-24T11:50 true PT0M37S

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тында, амурская область, россия, василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, происшествия