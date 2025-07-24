https://ria.ru/20250724/an-24-2031086547.html
Упавший самолет Ан-24 был технически исправен
Упавший самолет Ан-24 был технически исправен - РИА Новости, 24.07.2025
Упавший самолет Ан-24 был технически исправен
Ан-24, упавший в Амурской области, предварительно, был технически исправен, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:30:00+03:00
2025-07-24T11:30:00+03:00
2025-07-24T11:30:00+03:00
тында
амурская область
благовещенск
василий орлов (губернатор)
ан-24
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
крушение ан-24 в приамурье
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Ан-24, упавший в Амурской области, предварительно, был технически исправен, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. "Предварительно, да (исправен - ред.)", - сказал собеседник агентства. Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту Ан-24, который пропал радаров, когда летел из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.
https://ria.ru/20250724/an-24-2031067655.html
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Кадры с места крушения самолета Ан-24 в Амурской области
Видео, как утверждается, с потерпевшим крушение в Амурской области самолете Ан-24 публикуют в соцсетях.
2025-07-24T11:30
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тында, амурская область, благовещенск, василий орлов (губернатор), ан-24, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, крушение ан-24 в приамурье
Тында, Амурская область, Благовещенск, Василий Орлов (губернатор), Ан-24, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Крушение Ан-24 в Приамурье
Упавший самолет Ан-24 был технически исправен
Упавший в Приамурье самолет Ан-24 был технически исправен