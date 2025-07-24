https://ria.ru/20250724/an-24-2031084967.html

Горячую линию психологической помощи открыли после крушения Ан-24

Горячую линию психологической помощи открыли после крушения Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025

Горячую линию психологической помощи открыли после крушения Ан-24

Горячая линия на базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России открыта после катастрофы Ан-24 в Амурской области, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T11:27:00+03:00

2025-07-24T11:27:00+03:00

2025-07-24T11:27:00+03:00

василий орлов (губернатор)

россия

тында

амурская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

крушение ан-24 в приамурье

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Горячая линия на базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России открыта после катастрофы Ан-24 в Амурской области, сообщили в пресс-службе министерства. Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту Ан-24, который пропал радаров, когда летел из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет. "На базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России открыт телефон горячей линии 8-800-775-17-17, где можно получить необходимую информацию и психологическую помощь", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250724/pogoda-2031041783.html

россия

тында

амурская область

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Комментарий начальника ГУ МЧС России по Амурской области Игоря Смирнова Комментарий начальника ГУ МЧС России по Амурской области Игоря Смирнова 2025-07-24T11:27 true PT0M37S

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василий орлов (губернатор), россия, тында, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), происшествия, крушение ан-24 в приамурье