https://ria.ru/20250724/an-24-2031084967.html
Горячую линию психологической помощи открыли после крушения Ан-24
Горячую линию психологической помощи открыли после крушения Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
Горячую линию психологической помощи открыли после крушения Ан-24
Горячая линия на базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России открыта после катастрофы Ан-24 в Амурской области, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:27:00+03:00
2025-07-24T11:27:00+03:00
2025-07-24T11:27:00+03:00
василий орлов (губернатор)
россия
тында
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
крушение ан-24 в приамурье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031080766_0:96:461:355_1920x0_80_0_0_c352fff9f8d94411bd1ae845f91e1deb.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Горячая линия на базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России открыта после катастрофы Ан-24 в Амурской области, сообщили в пресс-службе министерства. Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту Ан-24, который пропал радаров, когда летел из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет. "На базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России открыт телефон горячей линии 8-800-775-17-17, где можно получить необходимую информацию и психологическую помощь", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250724/pogoda-2031041783.html
россия
тында
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031080766_0:20:461:366_1920x0_80_0_0_72c5501ded4cf260c265f3f4273e0948.jpg
Комментарий начальника ГУ МЧС России по Амурской области Игоря Смирнова
Комментарий начальника ГУ МЧС России по Амурской области Игоря Смирнова
2025-07-24T11:27
true
PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий орлов (губернатор), россия, тында, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), происшествия, крушение ан-24 в приамурье
Василий Орлов (губернатор), Россия, Тында, Амурская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Крушение Ан-24 в Приамурье
Горячую линию психологической помощи открыли после крушения Ан-24
Горячую линию психологической помощи открыли после крушения Ан-24 в Приамурье