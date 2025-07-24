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Горячую линию психологической помощи открыли после крушения Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
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11:27 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/an-24-2031084967.html
Горячую линию психологической помощи открыли после крушения Ан-24
Горячую линию психологической помощи открыли после крушения Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
Горячую линию психологической помощи открыли после крушения Ан-24
Горячая линия на базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России открыта после катастрофы Ан-24 в Амурской области, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:27:00+03:00
2025-07-24T11:27:00+03:00
василий орлов (губернатор)
россия
тында
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
крушение ан-24 в приамурье
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Горячая линия на базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России открыта после катастрофы Ан-24 в Амурской области, сообщили в пресс-службе министерства. Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту Ан-24, который пропал радаров, когда летел из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет. "На базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России открыт телефон горячей линии 8-800-775-17-17, где можно получить необходимую информацию и психологическую помощь", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250724/pogoda-2031041783.html
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Комментарий начальника ГУ МЧС России по Амурской области Игоря Смирнова
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василий орлов (губернатор), россия, тында, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), происшествия, крушение ан-24 в приамурье
Василий Орлов (губернатор), Россия, Тында, Амурская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Крушение Ан-24 в Приамурье
Горячую линию психологической помощи открыли после крушения Ан-24

Горячую линию психологической помощи открыли после крушения Ан-24 в Приамурье

© РИА Новости / Пресс-служба Росавиации | Перейти в медиабанкМесто крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании "Ангара" в Амурской области
Место крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании Ангара в Амурской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Росавиации
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Место крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании "Ангара" в Амурской области
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Горячая линия на базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России открыта после катастрофы Ан-24 в Амурской области, сообщили в пресс-службе министерства.
Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту Ан-24, который пропал радаров, когда летел из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.
"На базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России открыт телефон горячей линии 8-800-775-17-17, где можно получить необходимую информацию и психологическую помощь", - говорится в сообщении.
Самолет Ан-24 - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Появились подробности после пропажи самолета в Приамурье
Вчера, 08:57
 
Василий Орлов (губернатор)РоссияТындаАмурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияКрушение Ан-24 в Приамурье
 
 
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