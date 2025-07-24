https://ria.ru/20250724/an-24-2031073620.html

СК комплексно изучит все обстоятельства крушения Ан-24 под Тындой

СК комплексно изучит все обстоятельства крушения Ан-24 под Тындой - РИА Новости, 24.07.2025

СК комплексно изучит все обстоятельства крушения Ан-24 под Тындой

Следователи комплексно изучат все обстоятельства, которые привели к крушению самолета Ан-24 в Амурской области, на место выезжает лично руководитель Восточного... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T10:57:00+03:00

2025-07-24T10:57:00+03:00

2025-07-24T10:57:00+03:00

тында

россия

амурская область

алексей александров

василий орлов (губернатор)

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ан-24

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НОВОСИБИРСК, 24 июл – РИА Новости. Следователи комплексно изучат все обстоятельства, которые привели к крушению самолета Ан-24 в Амурской области, на место выезжает лично руководитель Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России Алексей Александров, сообщил журналистам первый замруководителя Восточного МСУТ СК РФ Владимир Ануфриев. "Руководитель управления, заместитель руководителя управления, курирующий Дальний Восток, и руководитель отдела криминалистики непосредственно занимаются организацией расследования уголовного дела, которое возбуждено по факту катастрофы. Мы находимся в стадии сбора информации, взаимодействием с организациями, занятыми в поисковых мероприятиях, с МЧС. Выезжает на место непосредственно руководитель управления", - сказал он. По словам Ануфриева, отрабатываются, как обычно, сразу несколько версий трагедии, в том числе техническая неисправность и человеческий фактор, нарушения при выполнении полета. "Для проверки версии о том, что могла быть техническая неисправность в аэропорту вылета, проводятся следственные действия, изымаются образцы топлива, которым заправлялся борт. Дается оценка обслуживающим операциям в отношении борта, проверка его готовности к вылету", - отметил он. В рамках расследования будет проведен комплекс следственных действий. "Начиная от завода-изготовителя, авиакомпании, какие документы, какие образом приобретался этот борт, как он эксплуатировался. Надлежащим ли образом проводились плановые техническое обслуживание, замена агрегатов. По пилотам, когда и как они проходили обучение, повышение квалификации, их опыт, допуск к полетам. Это все в комплексе будет оценено. Как способствующие факторы будем выяснять, так и непосредственно причину, приведшую к конкретным обстоятельствам", - пояснил Ануфриев. Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту Ан-24, который пропал радаров, когда летел из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.

https://ria.ru/20250724/an-24-2031067655.html

тында

россия

амурская область

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тында, россия, амурская область, алексей александров, василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-24, происшествия, крушение ан-24 в приамурье