Рейтинг@Mail.ru
СК комплексно изучит все обстоятельства крушения Ан-24 под Тындой - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/an-24-2031073620.html
СК комплексно изучит все обстоятельства крушения Ан-24 под Тындой
СК комплексно изучит все обстоятельства крушения Ан-24 под Тындой - РИА Новости, 24.07.2025
СК комплексно изучит все обстоятельства крушения Ан-24 под Тындой
Следователи комплексно изучат все обстоятельства, которые привели к крушению самолета Ан-24 в Амурской области, на место выезжает лично руководитель Восточного... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T10:57:00+03:00
2025-07-24T10:57:00+03:00
тында
россия
амурская область
алексей александров
василий орлов (губернатор)
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-24
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031081095_0:194:447:445_1920x0_80_0_0_f91b39ded32ec8ee563020777e565687.jpg
НОВОСИБИРСК, 24 июл – РИА Новости. Следователи комплексно изучат все обстоятельства, которые привели к крушению самолета Ан-24 в Амурской области, на место выезжает лично руководитель Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России Алексей Александров, сообщил журналистам первый замруководителя Восточного МСУТ СК РФ Владимир Ануфриев. "Руководитель управления, заместитель руководителя управления, курирующий Дальний Восток, и руководитель отдела криминалистики непосредственно занимаются организацией расследования уголовного дела, которое возбуждено по факту катастрофы. Мы находимся в стадии сбора информации, взаимодействием с организациями, занятыми в поисковых мероприятиях, с МЧС. Выезжает на место непосредственно руководитель управления", - сказал он. По словам Ануфриева, отрабатываются, как обычно, сразу несколько версий трагедии, в том числе техническая неисправность и человеческий фактор, нарушения при выполнении полета. "Для проверки версии о том, что могла быть техническая неисправность в аэропорту вылета, проводятся следственные действия, изымаются образцы топлива, которым заправлялся борт. Дается оценка обслуживающим операциям в отношении борта, проверка его готовности к вылету", - отметил он. В рамках расследования будет проведен комплекс следственных действий. "Начиная от завода-изготовителя, авиакомпании, какие документы, какие образом приобретался этот борт, как он эксплуатировался. Надлежащим ли образом проводились плановые техническое обслуживание, замена агрегатов. По пилотам, когда и как они проходили обучение, повышение квалификации, их опыт, допуск к полетам. Это все в комплексе будет оценено. Как способствующие факторы будем выяснять, так и непосредственно причину, приведшую к конкретным обстоятельствам", - пояснил Ануфриев. Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту Ан-24, который пропал радаров, когда летел из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.
https://ria.ru/20250724/an-24-2031067655.html
тында
россия
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031081095_0:117:447:452_1920x0_80_0_0_571f62cc40c655667018b29d4c210cf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тында, россия, амурская область, алексей александров, василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-24, происшествия, крушение ан-24 в приамурье
Тында, Россия, Амурская область, Алексей Александров, Василий Орлов (губернатор), Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ан-24, Происшествия, Крушение Ан-24 в Приамурье
СК комплексно изучит все обстоятельства крушения Ан-24 под Тындой

СК РФ комплексно изучит все обстоятельства крушения Ан-24 под Тындой в Приамурье

© РИА Новости / Пресс-служба Росавиации | Перейти в медиабанкМесто крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании "Ангара" в Амурской области
Место крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании Ангара в Амурской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Росавиации
Перейти в медиабанк
Место крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании "Ангара" в Амурской области
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 24 июл – РИА Новости. Следователи комплексно изучат все обстоятельства, которые привели к крушению самолета Ан-24 в Амурской области, на место выезжает лично руководитель Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России Алексей Александров, сообщил журналистам первый замруководителя Восточного МСУТ СК РФ Владимир Ануфриев.
"Руководитель управления, заместитель руководителя управления, курирующий Дальний Восток, и руководитель отдела криминалистики непосредственно занимаются организацией расследования уголовного дела, которое возбуждено по факту катастрофы. Мы находимся в стадии сбора информации, взаимодействием с организациями, занятыми в поисковых мероприятиях, с МЧС. Выезжает на место непосредственно руководитель управления", - сказал он.
По словам Ануфриева, отрабатываются, как обычно, сразу несколько версий трагедии, в том числе техническая неисправность и человеческий фактор, нарушения при выполнении полета.
"Для проверки версии о том, что могла быть техническая неисправность в аэропорту вылета, проводятся следственные действия, изымаются образцы топлива, которым заправлялся борт. Дается оценка обслуживающим операциям в отношении борта, проверка его готовности к вылету", - отметил он.
В рамках расследования будет проведен комплекс следственных действий. "Начиная от завода-изготовителя, авиакомпании, какие документы, какие образом приобретался этот борт, как он эксплуатировался. Надлежащим ли образом проводились плановые техническое обслуживание, замена агрегатов. По пилотам, когда и как они проходили обучение, повышение квалификации, их опыт, допуск к полетам. Это все в комплексе будет оценено. Как способствующие факторы будем выяснять, так и непосредственно причину, приведшую к конкретным обстоятельствам", - пояснил Ануфриев.
Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту Ан-24, который пропал радаров, когда летел из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании Ангара в Приамурье. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Появились подробности о членах экипажа упавшего самолета Ан-24 в Приамурье
Вчера, 10:38
 
ТындаРоссияАмурская областьАлексей АлександровВасилий Орлов (губернатор)Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ан-24ПроисшествияКрушение Ан-24 в Приамурье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала