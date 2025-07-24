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Спасателям потребуется час, чтобы добраться до Ан-24 в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025
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10:53 24.07.2025 (обновлено: 11:13 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/an-24-2031072835.html
Спасателям потребуется час, чтобы добраться до Ан-24 в Приамурье
Спасателям потребуется час, чтобы добраться до Ан-24 в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025
Спасателям потребуется час, чтобы добраться до Ан-24 в Приамурье
Спасателям потребуется около часа, чтобы добраться до Ан-24, потерпевшего крушение в Приамурье, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T10:53:00+03:00
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тында
происшествия
амурская область
ан-24
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Спасателям потребуется около часа, чтобы добраться до Ан-24, потерпевшего крушение в Приамурье, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. "Где-то час", - сказал собеседник, отвечая на вопрос о времени в пути до самолёта. Осмотр с воздуха места падения Ан-24 в 15 километрах от Тынды Амурской области предварительно показал, что выживших нет, но, возможно, их обнаружат при наземном поиске, сообщили РИА Новости в амурском центре ГЗ и ПБ. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей.
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тында
амурская область
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Комментарий начальника ГУ МЧС России по Амурской области Игоря Смирнова
Комментарий начальника ГУ МЧС России по Амурской области Игоря Смирнова
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тында, происшествия, амурская область, ан-24
Тында, Происшествия, Амурская область, Ан-24
Спасателям потребуется час, чтобы добраться до Ан-24 в Приамурье

Спасателям потребуется час, чтобы добраться до упавшего Ан-24 в Приамурье

© Кадр видео из соцсетейМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Кадр видео из соцсетей
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Спасателям потребуется около часа, чтобы добраться до Ан-24, потерпевшего крушение в Приамурье, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"Где-то час", - сказал собеседник, отвечая на вопрос о времени в пути до самолёта.
Осмотр с воздуха места падения Ан-24 в 15 километрах от Тынды Амурской области предварительно показал, что выживших нет, но, возможно, их обнаружат при наземном поиске, сообщили РИА Новости в амурском центре ГЗ и ПБ.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей.
Самолет Ан-24 - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Появились подробности после пропажи самолета в Приамурье
Вчера, 08:57
 
ТындаПроисшествияАмурская областьАн-24
 
 
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