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Появились подробности о членах экипажа упавшего самолета Ан-24 в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025
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10:38 24.07.2025 (обновлено: 11:31 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/an-24-2031067655.html
Появились подробности о членах экипажа упавшего самолета Ан-24 в Приамурье
Появились подробности о членах экипажа упавшего самолета Ан-24 в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025
Появились подробности о членах экипажа упавшего самолета Ан-24 в Приамурье
Члены экипажа самолета Ан-24, упавшего в Амурской области, были жителями Иркутской области, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T10:38:00+03:00
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амурская область
иркутская область
ан-24
происшествия
крушение ан-24 в приамурье
игорь кобзев
тында
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Члены экипажа самолета Ан-24, упавшего в Амурской области, были жителями Иркутской области, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев."Самолет авиакомпании "Ангара" потерпел крушение в Амурской области. Он пропал с радаров недалеко от Тынды. Предварительно на борту было 43 пассажира. Шесть членов экипажа - жители нашего региона", - написал Кобзев в своем Telegram-канале.Осмотр с воздуха места падения Ан-24 в 15 километрах от Тынды Амурской области предварительно показал, что выживших нет, но, возможно, их обнаружат при наземном поиске, сообщили РИА Новости в амурском центре ГЗ и ПБ.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей.
https://ria.ru/20250724/an-24-2031053808.html
амурская область
иркутская область
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Кадры с места крушения самолета Ан-24 в Амурской области
Видео, как утверждается, с потерпевшим крушение в Амурской области самолете Ан-24 публикуют в соцсетях.
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амурская область, иркутская область, ан-24, происшествия, крушение ан-24 в приамурье, игорь кобзев, тында
Амурская область, Иркутская область, Ан-24, Происшествия, Крушение Ан-24 в Приамурье, Игорь Кобзев, Тында
Появились подробности о членах экипажа упавшего самолета Ан-24 в Приамурье

Члены экипажа упавшего Ан-24 в Приамурье были жителями Иркутской области

Место крушения пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" в Приамурье. Кадр видео из соцсетей
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании Ангара в Приамурье. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" в Приамурье. Кадр видео из соцсетей
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Члены экипажа самолета Ан-24, упавшего в Амурской области, были жителями Иркутской области, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
"Самолет авиакомпании "Ангара" потерпел крушение в Амурской области. Он пропал с радаров недалеко от Тынды. Предварительно на борту было 43 пассажира. Шесть членов экипажа - жители нашего региона", - написал Кобзев в своем Telegram-канале.
Осмотр с воздуха места падения Ан-24 в 15 километрах от Тынды Амурской области предварительно показал, что выживших нет, но, возможно, их обнаружат при наземном поиске, сообщили РИА Новости в амурском центре ГЗ и ПБ.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей.
Место крушения самолета Ан-24 авиакомпании Ангара в Амурской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
МЧС открыло горячую линию после обнаружения фюзеляжа Ан-24 в Приамурье
Вчера, 09:58
 
Амурская областьИркутская областьАн-24ПроисшествияКрушение Ан-24 в ПриамурьеИгорь КобзевТында
 
 
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