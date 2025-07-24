https://ria.ru/20250724/an-24-2031067655.html

Появились подробности о членах экипажа упавшего самолета Ан-24 в Приамурье

Появились подробности о членах экипажа упавшего самолета Ан-24 в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025

Появились подробности о членах экипажа упавшего самолета Ан-24 в Приамурье

Члены экипажа самолета Ан-24, упавшего в Амурской области, были жителями Иркутской области, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. РИА Новости, 24.07.2025

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амурская область

иркутская область

ан-24

происшествия

крушение ан-24 в приамурье

игорь кобзев

тында

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Члены экипажа самолета Ан-24, упавшего в Амурской области, были жителями Иркутской области, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев."Самолет авиакомпании "Ангара" потерпел крушение в Амурской области. Он пропал с радаров недалеко от Тынды. Предварительно на борту было 43 пассажира. Шесть членов экипажа - жители нашего региона", - написал Кобзев в своем Telegram-канале.Осмотр с воздуха места падения Ан-24 в 15 километрах от Тынды Амурской области предварительно показал, что выживших нет, но, возможно, их обнаружат при наземном поиске, сообщили РИА Новости в амурском центре ГЗ и ПБ.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей.

https://ria.ru/20250724/an-24-2031053808.html

амурская область

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Кадры с места крушения самолета Ан-24 в Амурской области Видео, как утверждается, с потерпевшим крушение в Амурской области самолете Ан-24 публикуют в соцсетях. 2025-07-24T10:38 true PT0M04S

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