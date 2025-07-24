https://ria.ru/20250724/an-24-2031062106.html

При крушении Ан-24 в Приамурье, предварительно, никто не выжил

При крушении Ан-24 в Приамурье, предварительно, никто не выжил - РИА Новости, 24.07.2025

При крушении Ан-24 в Приамурье, предварительно, никто не выжил

Осмотр с воздуха места падения Ан-24 в 15 километрах от Тында Амурской области предварительно показал, что выживших нет, но, возможно, их обнаружат при наземном РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T10:27:00+03:00

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ан-24

тында

амурская область

происшествия

крушение ан-24 в приамурье

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. Осмотр с воздуха места падения Ан-24 в 15 километрах от Тында Амурской области предварительно показал, что выживших нет, но, возможно, их обнаружат при наземном поиске, сообщили РИА Новости в амурском центре ГЗ и ПБ. "При воздушном осмотре живых не обнаружено, но там труднодоступная местность, буйная растительность, и живые могут быть обнаружены при осмотре на месте, на земле. То есть этот осмотр с воздуха ничего не показал пока. Там сейчас решается вопрос о том, куда высадиться и как наземные группы будут обследовать место. Предварительно с воздуха пока живых не обнаружено, но возможно они будут обнаружены при посадке, при обследовании на земле ногами", - сообщил собеседник агентству.

https://ria.ru/20250724/pogoda-2031041783.html

тында

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ан-24, тында, амурская область, происшествия, крушение ан-24 в приамурье