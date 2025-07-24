https://ria.ru/20250724/an-24-2031051138.html

Вертолеты с медиками готовы к вылету на место пропажи Ан-24 в Приамурье

Вертолеты с медиками готовы к вылету на место пропажи Ан-24 в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025

Вертолеты с медиками готовы к вылету на место пропажи Ан-24 в Приамурье

Два вертолета с медицинскими бригадами готовы к вылету после пропажи самолета Ан-24 в Амурской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T09:48:00+03:00

2025-07-24T09:48:00+03:00

2025-07-24T09:52:00+03:00

ан-24

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

амурская область

россия

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. Два вертолета с медицинскими бригадами готовы к вылету после пропажи самолета Ан-24 в Амурской области, сообщает правительство региона. "По информации УМЧС России по Амурской области к месту потери контакта с судном направлена мобильная поисковая группа. Также для поиска судна задействован вертолет. В готовности к вылету два вертолета с медицинскими бригадами", - говорится в сообщении. Бригады психологов МЧС готовы отрабатывать ситуацию с родственниками пострадавших.

https://ria.ru/20250724/pogoda-2031041783.html

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ан-24, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, россия, происшествия