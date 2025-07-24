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Вертолеты с медиками готовы к вылету на место пропажи Ан-24 в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025
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09:48 24.07.2025 (обновлено: 09:52 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/an-24-2031051138.html
Вертолеты с медиками готовы к вылету на место пропажи Ан-24 в Приамурье
Вертолеты с медиками готовы к вылету на место пропажи Ан-24 в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025
Вертолеты с медиками готовы к вылету на место пропажи Ан-24 в Приамурье
Два вертолета с медицинскими бригадами готовы к вылету после пропажи самолета Ан-24 в Амурской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T09:48:00+03:00
2025-07-24T09:52:00+03:00
ан-24
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
амурская область
россия
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. Два вертолета с медицинскими бригадами готовы к вылету после пропажи самолета Ан-24 в Амурской области, сообщает правительство региона. "По информации УМЧС России по Амурской области к месту потери контакта с судном направлена мобильная поисковая группа. Также для поиска судна задействован вертолет. В готовности к вылету два вертолета с медицинскими бригадами", - говорится в сообщении. Бригады психологов МЧС готовы отрабатывать ситуацию с родственниками пострадавших.
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амурская область
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ан-24, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, россия, происшествия
Ан-24, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Амурская область, Россия, Происшествия
Вертолеты с медиками готовы к вылету на место пропажи Ан-24 в Приамурье

Два вертолета с медиками готовы к вылету на место пропажи Ан-24 в Приамурье

© РИА Новости / Пресс-служба РосавиацииМесто крушения самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" в Амурской области
Место крушения самолета Ан-24 авиакомпании Ангара в Амурской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Росавиации
Место крушения самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" в Амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. Два вертолета с медицинскими бригадами готовы к вылету после пропажи самолета Ан-24 в Амурской области, сообщает правительство региона.
"По информации УМЧС России по Амурской области к месту потери контакта с судном направлена мобильная поисковая группа. Также для поиска судна задействован вертолет. В готовности к вылету два вертолета с медицинскими бригадами", - говорится в сообщении.
Бригады психологов МЧС готовы отрабатывать ситуацию с родственниками пострадавших.
Самолет Ан-24 - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Появились подробности после пропажи самолета в Приамурье
Вчера, 08:57
 
Ан-24МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Амурская областьРоссияПроисшествия
 
 
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