Рейтинг@Mail.ru
Росавиация и МЧС ведут поиски самолета Ан-24 в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:24 24.07.2025 (обновлено: 09:29 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/an-24-2031046469.html
Росавиация и МЧС ведут поиски самолета Ан-24 в Приамурье
Росавиация и МЧС ведут поиски самолета Ан-24 в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025
Росавиация и МЧС ведут поиски самолета Ан-24 в Приамурье
Росавиация в координации с МЧС России и другими службами ведет в Амурской области поиски самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара", сообщили в Росавиации. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T09:24:00+03:00
2025-07-24T09:29:00+03:00
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-24
происшествия
амурская область
тында
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031052918_0:0:1219:685_1920x0_80_0_0_846a5518ee3a65c44bfe768e5439ff07.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Росавиация в координации с МЧС России и другими службами ведет в Амурской области поиски самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара", сообщили в Росавиации.Ранее в правоохранительных органах сообщили, что Ан-24 не вышел на связь в Амурской области."В Амурской области Росавиация в координации с МЧС России и другими службами ведет поиски самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара". Воздушное судно совершало рейс из Благовещенска в Тынду. На поиски самолета вылетело поисково-спасательное воздушное судно (ПСВС) Росавиации", - говорится в сообщении.Отмечается, что в район поиска выдвинулась наземная поисково-спасательная команда аэропорта Тында (входит в состав подведомственного агентству ФКП "Аэропорты Дальнего Востока").
https://ria.ru/20250724/pogoda-2031041783.html
https://ria.ru/20250716/posadka-2029459744.html
россия
амурская область
тында
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031052918_152:0:1065:685_1920x0_80_0_0_52a084fe691c9e460d9be6271685d0b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-24, происшествия, амурская область, тында
Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ан-24, Происшествия, Амурская область, Тында
Росавиация и МЧС ведут поиски самолета Ан-24 в Приамурье

Росавиация и МЧС ведут поиски самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" в Приамурье

© Фото : авиакомпания "Ангара"Самолет АН-24
Самолет АН-24 - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : авиакомпания "Ангара"
Самолет АН-24. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Росавиация в координации с МЧС России и другими службами ведет в Амурской области поиски самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара", сообщили в Росавиации.
Ранее в правоохранительных органах сообщили, что Ан-24 не вышел на связь в Амурской области.
Самолет Ан-24 - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Появились подробности после пропажи самолета в Приамурье
Вчера, 08:57
"В Амурской области Росавиация в координации с МЧС России и другими службами ведет поиски самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара". Воздушное судно совершало рейс из Благовещенска в Тынду. На поиски самолета вылетело поисково-спасательное воздушное судно (ПСВС) Росавиации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в район поиска выдвинулась наземная поисково-спасательная команда аэропорта Тында (входит в состав подведомственного агентству ФКП "Аэропорты Дальнего Востока").
Самолет Ту-154 - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Самолет из Благовещенска совершил аварийную посадку в Улан-Удэ
16 июля, 13:54
 
РоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ан-24ПроисшествияАмурская областьТында
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала