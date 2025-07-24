https://ria.ru/20250724/an-24-2031046469.html

Росавиация и МЧС ведут поиски самолета Ан-24 в Приамурье

Росавиация и МЧС ведут поиски самолета Ан-24 в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025

Росавиация и МЧС ведут поиски самолета Ан-24 в Приамурье

Росавиация в координации с МЧС России и другими службами ведет в Амурской области поиски самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара", сообщили в Росавиации. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T09:24:00+03:00

2025-07-24T09:24:00+03:00

2025-07-24T09:29:00+03:00

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ан-24

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Росавиация в координации с МЧС России и другими службами ведет в Амурской области поиски самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара", сообщили в Росавиации.Ранее в правоохранительных органах сообщили, что Ан-24 не вышел на связь в Амурской области."В Амурской области Росавиация в координации с МЧС России и другими службами ведет поиски самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара". Воздушное судно совершало рейс из Благовещенска в Тынду. На поиски самолета вылетело поисково-спасательное воздушное судно (ПСВС) Росавиации", - говорится в сообщении.Отмечается, что в район поиска выдвинулась наземная поисково-спасательная команда аэропорта Тында (входит в состав подведомственного агентству ФКП "Аэропорты Дальнего Востока").

https://ria.ru/20250724/pogoda-2031041783.html

https://ria.ru/20250716/posadka-2029459744.html

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амурская область

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россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-24, происшествия, амурская область, тында