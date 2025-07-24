https://ria.ru/20250724/aeroporty-2031275876.html
Аэропорты готовы помочь в перевозке родственников погибших в крушении Ан-24
Аэропорты готовы помочь в перевозке родственников погибших в крушении Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
Аэропорты готовы помочь в перевозке родственников погибших в крушении Ан-24
Российские авиакомпании и аэропорты готовы оказать необходимое содействие в перевозке родственников погибших в крушении Ан-24, сообщила Росавиация. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T22:50:00+03:00
2025-07-24T22:50:00+03:00
2025-07-24T22:50:00+03:00
происшествия
тында
амурская область
благовещенск
василий орлов (губернатор)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
следственный комитет россии (ск рф)
межгосударственный авиационный комитет
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российские авиакомпании и аэропорты готовы оказать необходимое содействие в перевозке родственников погибших в крушении Ан-24, сообщила Росавиация. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы. "Авиакомпании и аэропорты готовы оказать необходимое содействие родственникам погибших в крушении Ан-24 в Амурской области по перевозке", - говорится в сообщении. Как отмечает ведомство, для перелета можно обратиться в "Аэрофлот", "Аврору", S7, Nordwind и NordStar. Во "Внуково" для бесплатного доступа в бизнес-залы родственникам погибших, следующих транзитом через аэропорт, необходимо обратиться на стойку ресепшн бизнес-зала после прохождения регистрации на рейс и предоставить документы, подтверждающие родство с погибшими.
https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html
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происшествия, тында, амурская область, благовещенск, василий орлов (губернатор), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24
Происшествия, Тында, Амурская область, Благовещенск, Василий Орлов (губернатор), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24
Аэропорты готовы помочь в перевозке родственников погибших в крушении Ан-24
Росавиация: аэропорты готовы помочь родственникам погибших при крушении Ан-24