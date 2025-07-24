https://ria.ru/20250724/aeroporty-2031275876.html

Аэропорты готовы помочь в перевозке родственников погибших в крушении Ан-24

Аэропорты готовы помочь в перевозке родственников погибших в крушении Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025

Аэропорты готовы помочь в перевозке родственников погибших в крушении Ан-24

Российские авиакомпании и аэропорты готовы оказать необходимое содействие в перевозке родственников погибших в крушении Ан-24, сообщила Росавиация. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T22:50:00+03:00

2025-07-24T22:50:00+03:00

2025-07-24T22:50:00+03:00

происшествия

тында

амурская область

благовещенск

василий орлов (губернатор)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

следственный комитет россии (ск рф)

межгосударственный авиационный комитет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031199024_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_06dce1da8ac45a4f317c6835c7a47e5c.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российские авиакомпании и аэропорты готовы оказать необходимое содействие в перевозке родственников погибших в крушении Ан-24, сообщила Росавиация. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы. "Авиакомпании и аэропорты готовы оказать необходимое содействие родственникам погибших в крушении Ан-24 в Амурской области по перевозке", - говорится в сообщении. Как отмечает ведомство, для перелета можно обратиться в "Аэрофлот", "Аврору", S7, Nordwind и NordStar. Во "Внуково" для бесплатного доступа в бизнес-залы родственникам погибших, следующих транзитом через аэропорт, необходимо обратиться на стойку ресепшн бизнес-зала после прохождения регистрации на рейс и предоставить документы, подтверждающие родство с погибшими.

https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

тында

амурская область

благовещенск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тында, амурская область, благовещенск, василий орлов (губернатор), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24