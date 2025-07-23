https://ria.ru/20250723/wsj-2031003168.html

WSJ: в мае Генпрокуратура сообщила Трампу, что его имя есть в деле Эпштейна

WSJ: в мае Генпрокуратура сообщила Трампу, что его имя есть в деле Эпштейна - РИА Новости, 23.07.2025

WSJ: в мае Генпрокуратура сообщила Трампу, что его имя есть в деле Эпштейна

Генпрокурор США Пэм Бонди якобы сообщила президенту США Дональду Трампу в мае, что его имя фигурирует в материалах дела против финансиста Джеффри Эпштейна,... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T22:39:00+03:00

2025-07-23T22:39:00+03:00

2025-07-23T22:59:00+03:00

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дональд трамп

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Генпрокурор США Пэм Бонди якобы сообщила президенту США Дональду Трампу в мае, что его имя фигурирует в материалах дела против финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных источников в администрации Трампа."Когда в начале этого года сотрудники министерства юстиции изучили, как выразилась генеральный прокурор Пэм Бонди, "вагон и маленькую тележку" документов, связанных с Джеффри Эпштейном, они обнаружили, что имя Дональда Трампа упоминается в них несколько раз, сообщили высокопоставленные представители администрации. В мае Бонди и её заместитель сообщили президенту на брифинге в Белом доме, что его имя есть в файлах Эпштейна", - пишет издание.При этом отмечается, что сам факт упоминания в материалах дела не означат, что Трамп или другие известные личности как-либо нарушили закон.ФБР и министерство юстиции США ранее выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения. Позднее Бонди заявила, что имела в виду не список клиентов, а документы по делу.Трамп 16 июля заявил, что обвинения в его адрес в предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". Восемнадцатого июля президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого однако потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде ранее в среду уже отказал в обнародовании документов дела.В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством.

https://ria.ru/20250719/tramp-2030169976.html

https://ria.ru/20250723/sud-2030989767.html

https://ria.ru/20250723/foto-2030775974.html

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в мире, сша, флорида, нью-йорк (город), джеффри эпштейн, дональд трамп, генеральная прокуратура рф