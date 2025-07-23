https://ria.ru/20250723/vybory-2030748660.html

Врио главы ЕАО подала документы для регистрации кандидатом в губернаторы

Врио главы ЕАО подала документы для регистрации кандидатом в губернаторы - РИА Новости, 23.07.2025

Врио главы ЕАО подала документы для регистрации кандидатом в губернаторы

Врио главы Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк подала в избирательную комиссию региона документы для регистрации кандидатом на должность... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T04:17:00+03:00

2025-07-23T04:17:00+03:00

2025-07-23T04:17:00+03:00

политика

россия

наталья кузьмина

единая россия

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982024826_0:81:2840:1679_1920x0_80_0_0_143338395eec21b20af77c4f5a2ce531.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 23 июл - РИА Новости. Врио главы Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк подала в избирательную комиссию региона документы для регистрации кандидатом на должность губернатора, об этом она сообщила в своем Telegram-канале. "Сдала документы для регистрации в качестве кандидата на должность губернатора ЕАО в избирательную комиссию", - говорится в сообщении Костюк. Как отметила врио главы ЕАО, ей удалось собрать достаточное количество подписей от муниципальных депутатов, которые поддержали положения ее программы, представленной в июне на конференции регионального отделения партии "Единая Россия". Костюк также подала в избирательную комиссию кандидатуры на должность сенатора, который будет представлять автономию в Совете Федерации в случае ее победы в сентябре. В список вошли заместитель министра здравоохранения РФ Наталья Хорова, ректор Института развития образования региона Наталья Кузьмина и заместитель губернатора ЕАО Антон Акимов. "Выбор главы региона - за жителями ЕАО. Этот выбор они сделают с 12 по 14 сентября", - подчеркнула Костюк.

https://ria.ru/20241105/putin-1982020159.html

https://ria.ru/20250619/eao--2023857409.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, наталья кузьмина, единая россия, совет федерации рф