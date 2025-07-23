Врио главы ЕАО подала документы для регистрации кандидатом в губернаторы
Врио главы ЕАО Костюк подала документы для регистрации кандидатом в губернаторы
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМария Костюк, назначенная временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области
Мария Костюк, назначенная временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июл - РИА Новости. Врио главы Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк подала в избирательную комиссию региона документы для регистрации кандидатом на должность губернатора, об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
"Сдала документы для регистрации в качестве кандидата на должность губернатора ЕАО в избирательную комиссию", - говорится в сообщении Костюк.
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Как отметила врио главы ЕАО, ей удалось собрать достаточное количество подписей от муниципальных депутатов, которые поддержали положения ее программы, представленной в июне на конференции регионального отделения партии "Единая Россия".
Костюк также подала в избирательную комиссию кандидатуры на должность сенатора, который будет представлять автономию в Совете Федерации в случае ее победы в сентябре. В список вошли заместитель министра здравоохранения РФ Наталья Хорова, ректор Института развития образования региона Наталья Кузьмина и заместитель губернатора ЕАО Антон Акимов.
"Выбор главы региона - за жителями ЕАО. Этот выбор они сделают с 12 по 14 сентября", - подчеркнула Костюк.