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ВС России нанесли удар по складам ВСУ в Кривом Роге
ВС России нанесли удар по складам ВСУ в Кривом Роге - РИА Новости, 23.07.2025
ВС России нанесли удар по складам ВСУ в Кривом Роге
Удар нанесён по складам и объектам логистики ВСУ в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T08:17:00+03:00
2025-07-23T08:17:00+03:00
2025-07-23T08:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Удар нанесён по складам и объектам логистики ВСУ в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Днепропетровская область (Кривой Рог)... Под ударом оказались склады и объекты логистики", - заявил Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ВС России нанесли удар по складам ВСУ в Кривом Роге
ВС России нанесли удар по складам и объектам логистики ВСУ в Кривом Роге