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ВС России нанесли удар по складам ВСУ в Кривом Роге - РИА Новости, 23.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:17 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/vsu--2030762736.html
ВС России нанесли удар по складам ВСУ в Кривом Роге
ВС России нанесли удар по складам ВСУ в Кривом Роге - РИА Новости, 23.07.2025
ВС России нанесли удар по складам ВСУ в Кривом Роге
Удар нанесён по складам и объектам логистики ВСУ в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T08:17:00+03:00
2025-07-23T08:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
кривой рог
днепропетровская область
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Удар нанесён по складам и объектам логистики ВСУ в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Днепропетровская область (Кривой Рог)... Под ударом оказались склады и объекты логистики", - заявил Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кривой рог
днепропетровская область
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сергей лебедев, кривой рог, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России нанесли удар по складам ВСУ в Кривом Роге

ВС России нанесли удар по складам и объектам логистики ВСУ в Кривом Роге

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Удар нанесён по складам и объектам логистики ВСУ в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Днепропетровская область (Кривой Рог)... Под ударом оказались склады и объекты логистики", - заявил Лебедев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛебедевКривой РогДнепропетровская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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