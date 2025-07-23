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ВС России нанесли удар по складам ВСУ в Кривом Роге

ВС России нанесли удар по складам ВСУ в Кривом Роге - РИА Новости, 23.07.2025

ВС России нанесли удар по складам ВСУ в Кривом Роге

Удар нанесён по складам и объектам логистики ВСУ в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T08:17:00+03:00

2025-07-23T08:17:00+03:00

2025-07-23T08:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

сергей лебедев

кривой рог

днепропетровская область

украина

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вооруженные силы рф

безопасность

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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Удар нанесён по складам и объектам логистики ВСУ в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Днепропетровская область (Кривой Рог)... Под ударом оказались склады и объекты логистики", - заявил Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кривой рог

днепропетровская область

украина

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2025

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сергей лебедев, кривой рог, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность