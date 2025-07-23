https://ria.ru/20250723/vostok-2030800928.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 23.07.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки лишись в зоне действия группировки до 200 военнослужащих и четырех... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T12:11:00+03:00

2025-07-23T12:11:00+03:00

2025-07-23T12:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

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запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки лишись в зоне действия группировки до 200 военнослужащих и четырех бронемашин, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Искра, Поддубное Донецкой Народной Республики, Великомихайловка Днепропетровской области и Темировка Запорожской области."ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - добавляется в сводке ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, днепропетровская область, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)