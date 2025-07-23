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Пассажиры, оставшиеся без багажа, могут получить его во Внуково
Пассажиры, оставшиеся без багажа, могут получить его во Внуково - РИА Новости, 23.07.2025
Пассажиры, оставшиеся без багажа, могут получить его во Внуково
Пассажиры некоторых рейсов авиакомпании Turkish Airlines, не получившие багаж, могут прибыть в аэропорт "Внуково" для его получения, сообщила авиагавань. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T14:43:00+03:00
2025-07-23T14:43:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пассажиры некоторых рейсов авиакомпании Turkish Airlines, не получившие багаж, могут прибыть в аэропорт "Внуково" для его получения, сообщила авиагавань. "Если вы прилетели рейсами авиакомпании Turkish Airlines, указанными в списке ниже, и не получили свой багаж, вы можете прибыть в аэропорт Внуково для его получения. Список рейсов: 20/07/2025 - Анталья: TK 3038, TK 3002; 20/07/2025 - Даламан: TK 3104; 21/07/2025 - Анталья: TK 3002, TK 3152, TK 3038, TK 3048; 21/07/2025 - Даламан: TK 3104; 22/07/2025 - Анталья: TK 3152, TK 3140, TK 1231, TK 3002, TK 3050, TK 3038, TK 21; 22/07/2025 - Бодрум: TK 3126", - сообщили во "Внуково". Там подчеркнули, что пассажиры, которые оформили доставку багажа по адресу пребывания или досыл в аэропорты, получат свой багаж в ближайшее время. Ранее в среду Telegram-канал SHOT написал, что несколько рейсов Turkish Airlines, направлявшихся в Москву и Санкт-Петербург из Антальи, Даламана и других турецких городов, прибыли без багажа. Также, по данным этого канала, компания избегает конкретных ответов относительно того, когда пассажиры смогут вернуть свои вещи. Пассажиры заявили каналу о трудностях с поиском представителей авиакомпании, а те, кого удалось найти, по их словам, не могли сказать о сроках доставки утерянного багажа в Россию. Речь идет о свыше тысячи человек. Turkish Airlines уже не в первый раз задерживает доставку багажа. Росавиация в начале июля сообщала, что продолжает работать с авиакомпанией и обсуждать ее подход к доставке багажа в Россию. -0-
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анталья (провинция), россия, бодрум, turkish airlines, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Анталья (провинция), Россия, Бодрум, Turkish Airlines, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
Пассажиры, оставшиеся без багажа, могут получить его во Внуково
Пассажиры Turkish Airlines, не получившие багаж, могут получить его во "Внуково