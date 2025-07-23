https://ria.ru/20250723/vnukovo-2030851032.html

Пассажиры, оставшиеся без багажа, могут получить его во Внуково

Пассажиры, оставшиеся без багажа, могут получить его во Внуково - РИА Новости, 23.07.2025

Пассажиры, оставшиеся без багажа, могут получить его во Внуково

Пассажиры некоторых рейсов авиакомпании Turkish Airlines, не получившие багаж, могут прибыть в аэропорт "Внуково" для его получения, сообщила авиагавань. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T14:43:00+03:00

2025-07-23T14:43:00+03:00

2025-07-23T14:54:00+03:00

анталья (провинция)

россия

бодрум

turkish airlines

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896204553_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_8fde996fa49fb903bbdd2041b59fa6cd.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пассажиры некоторых рейсов авиакомпании Turkish Airlines, не получившие багаж, могут прибыть в аэропорт "Внуково" для его получения, сообщила авиагавань. "Если вы прилетели рейсами авиакомпании Turkish Airlines, указанными в списке ниже, и не получили свой багаж, вы можете прибыть в аэропорт Внуково для его получения. Список рейсов: 20/07/2025 - Анталья: TK 3038, TK 3002; 20/07/2025 - Даламан: TK 3104; 21/07/2025 - Анталья: TK 3002, TK 3152, TK 3038, TK 3048; 21/07/2025 - Даламан: TK 3104; 22/07/2025 - Анталья: TK 3152, TK 3140, TK 1231, TK 3002, TK 3050, TK 3038, TK 21; 22/07/2025 - Бодрум: TK 3126", - сообщили во "Внуково". Там подчеркнули, что пассажиры, которые оформили доставку багажа по адресу пребывания или досыл в аэропорты, получат свой багаж в ближайшее время. Ранее в среду Telegram-канал SHOT написал, что несколько рейсов Turkish Airlines, направлявшихся в Москву и Санкт-Петербург из Антальи, Даламана и других турецких городов, прибыли без багажа. Также, по данным этого канала, компания избегает конкретных ответов относительно того, когда пассажиры смогут вернуть свои вещи. Пассажиры заявили каналу о трудностях с поиском представителей авиакомпании, а те, кого удалось найти, по их словам, не могли сказать о сроках доставки утерянного багажа в Россию. Речь идет о свыше тысячи человек. Turkish Airlines уже не в первый раз задерживает доставку багажа. Росавиация в начале июля сообщала, что продолжает работать с авиакомпанией и обсуждать ее подход к доставке багажа в Россию. -0-

https://ria.ru/20250723/ator-2030848743.html

анталья (провинция)

россия

бодрум

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анталья (провинция), россия, бодрум, turkish airlines, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия