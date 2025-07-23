https://ria.ru/20250723/ukraina-2030757825.html
Брат Сырского заявил, что его родителей облили грязью
Брат Сырского заявил, что его родителей облили грязью - РИА Новости, 23.07.2025
Брат Сырского заявил, что его родителей облили грязью
Брат главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Олег отказался комментироваться сообщения о переводе в Россию денег на лечение их отца. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T07:16:00+03:00
2025-07-23T07:16:00+03:00
2025-07-23T12:03:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Брат главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Олег отказался комментироваться сообщения о переводе в Россию денег на лечение их отца."Я не разговариваю с корреспондентами, потому что родителей грязью облили. Я не разговариваю, интервью я не даю", — заявил Олег Сырский РИА Новости.По данным СМИ и открытых источников, нынешний главком ВСУ родился во Владимирской области, где до сих пор живут его родные, в том числе брат. Как сообщал Telegram-канал SHOT, Сырский вышел на связь с родителями после известий о тяжелом состоянии отца. Тот сначала лечился во Владимире, но там ему помочь не смогли. Тогда украинский генерал отправил родителей в Москову. Месяц лечения отца обошелся ему, как утверждает SHOT, в миллион рублей — примерно столько он и перевел в Россию.
https://ria.ru/20250623/ukraina-2024314471.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимирская область, Владимир, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Брат Сырского заявил, что его родителей облили грязью
Брат Сырского заявил, что его родителей облили грязью из-за лечения в России