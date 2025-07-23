https://ria.ru/20250723/sud-2030989767.html

Суд отказался рассекретить материалы дела Эпштейна

Суд отказался рассекретить материалы дела Эпштейна - РИА Новости, 23.07.2025

Суд отказался рассекретить материалы дела Эпштейна

Суд во Флориде отказал минюсту США в одобрении запроса на рассекречивание материалов судебного рассмотрения дела против финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T21:12:00+03:00

2025-07-23T21:12:00+03:00

2025-07-23T21:33:00+03:00

сша

в мире

флорида

нью-йорк (город)

джеффри эпштейн

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155737/56/1557375620_0:305:2000:1430_1920x0_80_0_0_2ed054bb4e4b44e05d49ab84e84e8c0a.jpg

ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Суд во Флориде отказал минюсту США в одобрении запроса на рассекречивание материалов судебного рассмотрения дела против финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, следует из решения суда, документ в распоряжении РИА Новости."В суде рассматривается вопрос о запросе Соединенных Штатов о раскрытии стенограмм заседания большого жюри в связи с правительственным расследованием в отношении Джеффри Эпштейна в Южном округе Флориды. По причинам, изложенным ниже, закон одиннадцатого округа (Флориды - ред.) не позволяет этому суду удовлетворить запрос правительства, руки суда связаны, и правительство это признает", - говорится в решении.Президент США Дональд Трамп 16 июля заявил, что обвинения в его адрес в предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". В интервью телеканалу Real America's Voice американский лидер назвал наивными и неустойчивыми тех республиканцев, которые обвиняют его в предполагаемых связях с покойным финансистом. В пятницу президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого однако потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста.В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством.

https://ria.ru/20250723/foto-2030775974.html

https://ria.ru/20250718/podarok-2029839566.html

сша

флорида

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире, флорида, нью-йорк (город), джеффри эпштейн, дональд трамп