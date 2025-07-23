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Суд отказался рассекретить материалы дела Эпштейна - РИА Новости, 23.07.2025
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21:12 23.07.2025 (обновлено: 21:33 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/sud-2030989767.html
Суд отказался рассекретить материалы дела Эпштейна
Суд отказался рассекретить материалы дела Эпштейна - РИА Новости, 23.07.2025
Суд отказался рассекретить материалы дела Эпштейна
Суд во Флориде отказал минюсту США в одобрении запроса на рассекречивание материалов судебного рассмотрения дела против финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T21:12:00+03:00
2025-07-23T21:33:00+03:00
сша
в мире
флорида
нью-йорк (город)
джеффри эпштейн
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Суд во Флориде отказал минюсту США в одобрении запроса на рассекречивание материалов судебного рассмотрения дела против финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, следует из решения суда, документ в распоряжении РИА Новости."В суде рассматривается вопрос о запросе Соединенных Штатов о раскрытии стенограмм заседания большого жюри в связи с правительственным расследованием в отношении Джеффри Эпштейна в Южном округе Флориды. По причинам, изложенным ниже, закон одиннадцатого округа (Флориды - ред.) не позволяет этому суду удовлетворить запрос правительства, руки суда связаны, и правительство это признает", - говорится в решении.Президент США Дональд Трамп 16 июля заявил, что обвинения в его адрес в предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". В интервью телеканалу Real America's Voice американский лидер назвал наивными и неустойчивыми тех республиканцев, которые обвиняют его в предполагаемых связях с покойным финансистом. В пятницу президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого однако потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста.В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством.
https://ria.ru/20250723/foto-2030775974.html
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сша, в мире, флорида, нью-йорк (город), джеффри эпштейн, дональд трамп
США, В мире, Флорида, Нью-Йорк (город), Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп
Суд отказался рассекретить материалы дела Эпштейна

Суд во Флориде отказал Минюсту в публикации материалов о деле против Эпштейна

© AP Photo / New York State Sex Offender RegistryЗаключенный Джеффри Эпштейн
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / New York State Sex Offender Registry
Заключенный Джеффри Эпштейн. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Суд во Флориде отказал минюсту США в одобрении запроса на рассекречивание материалов судебного рассмотрения дела против финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, следует из решения суда, документ в распоряжении РИА Новости.
"В суде рассматривается вопрос о запросе Соединенных Штатов о раскрытии стенограмм заседания большого жюри в связи с правительственным расследованием в отношении Джеффри Эпштейна в Южном округе Флориды. По причинам, изложенным ниже, закон одиннадцатого округа (Флориды - ред.) не позволяет этому суду удовлетворить запрос правительства, руки суда связаны, и правительство это признает", - говорится в решении.
Фото, опубликованное телеканалом CNN - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
CNN опубликовал фото и видео, подтверждающие связь Трампа и Эпштейна
Вчера, 10:06
Президент США Дональд Трамп 16 июля заявил, что обвинения в его адрес в предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". В интервью телеканалу Real America's Voice американский лидер назвал наивными и неустойчивыми тех республиканцев, которые обвиняют его в предполагаемых связях с покойным финансистом. В пятницу президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого однако потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством.
Джеффри Эпштейн и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
СМИ: Трамп подарил Эпштейну "чудесный секрет"
18 июля, 06:02
 
СШАВ миреФлоридаНью-Йорк (город)Джеффри ЭпштейнДональд Трамп
 
 
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