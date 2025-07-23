Суд отказался рассекретить материалы дела Эпштейна
Суд во Флориде отказал Минюсту в публикации материалов о деле против Эпштейна
© AP Photo / New York State Sex Offender RegistryЗаключенный Джеффри Эпштейн
© AP Photo / New York State Sex Offender Registry
Заключенный Джеффри Эпштейн. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Суд во Флориде отказал минюсту США в одобрении запроса на рассекречивание материалов судебного рассмотрения дела против финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, следует из решения суда, документ в распоряжении РИА Новости.
"В суде рассматривается вопрос о запросе Соединенных Штатов о раскрытии стенограмм заседания большого жюри в связи с правительственным расследованием в отношении Джеффри Эпштейна в Южном округе Флориды. По причинам, изложенным ниже, закон одиннадцатого округа (Флориды - ред.) не позволяет этому суду удовлетворить запрос правительства, руки суда связаны, и правительство это признает", - говорится в решении.
Президент США Дональд Трамп 16 июля заявил, что обвинения в его адрес в предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". В интервью телеканалу Real America's Voice американский лидер назвал наивными и неустойчивыми тех республиканцев, которые обвиняют его в предполагаемых связях с покойным финансистом. В пятницу президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого однако потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством.
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