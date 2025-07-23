https://ria.ru/20250723/strela-2030990616.html

В Петербурге мужчина воткнул стрелу из лука в руку женщине

В Петербурге мужчина воткнул стрелу из лука в руку женщине - РИА Новости, 23.07.2025

В Петербурге мужчина воткнул стрелу из лука в руку женщине

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Работник завода в Петербурге сначала воткнул стрелу из лука в руку женщине на проходной, а затем зашел в пункт охраны и... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T21:15:00+03:00

2025-07-23T21:15:00+03:00

2025-07-23T22:13:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

выборгский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030997665_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e682ee146c8cb0b715ed58789f4505a9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Работник завода в Петербурге сначала воткнул стрелу из лука в руку женщине на проходной, а затем зашел в пункт охраны и убежал, следует из видео с камер видеонаблюдения, оказавшегося в распоряжении РИА Новости. На записи видно, как молодой человек заходит на проходную заводского предприятия с луком за спиной и стрелами в руках, у него не срабатывает пропуск. К нему подходит женщина и он вонзает в ее руку стрелу от лука, а затем заходит в пункт охраны, где сидит еще одна работница, после чего убегает. Сообщалось, что по данным ГСУ СК по Петербургу, в среду на проходной предприятия в Выборгском районе города произошел конфликт между сотрудницами пропускного поста и работником. Мужчина на почве личной неприязни вонзил в них лучные стрелы, после чего скрылся. Потерпевшим оказана своевременная медицинская помощь. Прокуратура Санкт-Петербурга поставила на контроль ход и результаты расследования по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Как сообщала пресс-служба регионального главка МВД РФ, в среду днем в полицию Выборгского района поступило сообщение о травмировании женщины на проходной завода на улице Курчатова. Полицейские установили, что на проходной завода произошел конфликт между работниками. В результате мужчина выстрелил в женщину из лука. Он был задержан правоохранительными органами.

https://ria.ru/20250426/britanija-2013635568.html

санкт-петербург

выборгский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работник завода в Петербурге бьет женщину лучной стрелой По данным СК по Петербургу, конфликт с сотрудницами пропускного пункта произошел на почве личной неприязни. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-07-23T21:15 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

происшествия, санкт-петербург, выборгский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)