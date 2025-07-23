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В Петербурге мужчина воткнул стрелу из лука в руку женщине - РИА Новости, 23.07.2025
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21:15 23.07.2025 (обновлено: 22:13 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/strela-2030990616.html
В Петербурге мужчина воткнул стрелу из лука в руку женщине
В Петербурге мужчина воткнул стрелу из лука в руку женщине - РИА Новости, 23.07.2025
В Петербурге мужчина воткнул стрелу из лука в руку женщине
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Работник завода в Петербурге сначала воткнул стрелу из лука в руку женщине на проходной, а затем зашел в пункт охраны и... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T21:15:00+03:00
2025-07-23T22:13:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
выборгский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Работник завода в Петербурге сначала воткнул стрелу из лука в руку женщине на проходной, а затем зашел в пункт охраны и убежал, следует из видео с камер видеонаблюдения, оказавшегося в распоряжении РИА Новости. На записи видно, как молодой человек заходит на проходную заводского предприятия с луком за спиной и стрелами в руках, у него не срабатывает пропуск. К нему подходит женщина и он вонзает в ее руку стрелу от лука, а затем заходит в пункт охраны, где сидит еще одна работница, после чего убегает. Сообщалось, что по данным ГСУ СК по Петербургу, в среду на проходной предприятия в Выборгском районе города произошел конфликт между сотрудницами пропускного поста и работником. Мужчина на почве личной неприязни вонзил в них лучные стрелы, после чего скрылся. Потерпевшим оказана своевременная медицинская помощь. Прокуратура Санкт-Петербурга поставила на контроль ход и результаты расследования по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Как сообщала пресс-служба регионального главка МВД РФ, в среду днем в полицию Выборгского района поступило сообщение о травмировании женщины на проходной завода на улице Курчатова. Полицейские установили, что на проходной завода произошел конфликт между работниками. В результате мужчина выстрелил в женщину из лука. Он был задержан правоохранительными органами.
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санкт-петербург
выборгский район
россия
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Работник завода в Петербурге бьет женщину лучной стрелой
По данным СК по Петербургу, конфликт с сотрудницами пропускного пункта произошел на почве личной неприязни. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
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происшествия, санкт-петербург, выборгский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Выборгский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге мужчина воткнул стрелу из лука в руку женщине

Работник завода в Петербурге воткнул стрелу из лука в руку женщине на проходной

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Работник завода в Петербурге сначала воткнул стрелу из лука в руку женщине на проходной, а затем зашел в пункт охраны и убежал, следует из видео с камер видеонаблюдения, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
На записи видно, как молодой человек заходит на проходную заводского предприятия с луком за спиной и стрелами в руках, у него не срабатывает пропуск. К нему подходит женщина и он вонзает в ее руку стрелу от лука, а затем заходит в пункт охраны, где сидит еще одна работница, после чего убегает.
Сообщалось, что по данным ГСУ СК по Петербургу, в среду на проходной предприятия в Выборгском районе города произошел конфликт между сотрудницами пропускного поста и работником. Мужчина на почве личной неприязни вонзил в них лучные стрелы, после чего скрылся. Потерпевшим оказана своевременная медицинская помощь. Прокуратура Санкт-Петербурга поставила на контроль ход и результаты расследования по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).
Как сообщала пресс-служба регионального главка МВД РФ, в среду днем в полицию Выборгского района поступило сообщение о травмировании женщины на проходной завода на улице Курчатова. Полицейские установили, что на проходной завода произошел конфликт между работниками. В результате мужчина выстрелил в женщину из лука. Он был задержан правоохранительными органами.
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