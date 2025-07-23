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Конгресс США заслушает показания осужденной сообщницы Эпштейна - РИА Новости, 24.07.2025
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23:37 23.07.2025 (обновлено: 00:11 24.07.2025)
https://ria.ru/20250723/ssha-2031009355.html
Конгресс США заслушает показания осужденной сообщницы Эпштейна
Конгресс США заслушает показания осужденной сообщницы Эпштейна - РИА Новости, 24.07.2025
Конгресс США заслушает показания осужденной сообщницы Эпштейна
Конгресс США направил повестку сообщнице финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, осужденной по делу о торговле несовершеннолетними, для дачи показаний в... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-23T23:37:00+03:00
2025-07-24T00:11:00+03:00
конгресс сша
в мире
сша
флорида
нью-йорк (город)
дональд трамп
джеффри эпштейн
фбр
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Конгресс США направил повестку сообщнице финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, осужденной по делу о торговле несовершеннолетними, для дачи показаний в тюрьме 11 августа, заявил комитет по надзору Палаты представителей США."Председатель Комитета Палаты представителей по надзору и правительственной реформе Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки) сегодня выдал повестку Гислейн Максвелл для дачи показаний в Федеральном исправительном учреждении Таллахасси 11 августа 2025 года", - говорится в заявлении.Отмечается, что минюст США готов помочь в организации дачи показаний в тюрьме.Ранее американский минюст заявил, что обратился к адвокатам Максвелл, чтобы выяснить, готова ли она к встрече с прокурорами. Заместитель генпрокурора Тодд Бланш подчеркнул, что ранее ни одно из предыдущих руководств минюста не делало подобных запросов. По словам Бланша, если у Максвелл есть информация о лицах, совершавших преступления против жертв, ФБР и минюст готовы ее выслушать.Президент Дональд Трамп 16 июля заявил, что обвинения в его адрес в предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". Восемнадцатого июля президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого однако потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде ранее в среду уже отказал в обнародовании документов дела.В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством.
https://ria.ru/20250723/wsj-2031003168.html
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конгресс сша, в мире, сша, флорида, нью-йорк (город), дональд трамп, джеффри эпштейн, фбр
Конгресс США, В мире, США, Флорида, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Джеффри Эпштейн, ФБР
Конгресс США заслушает показания осужденной сообщницы Эпштейна

Конгресс США направил повестку сообщнице Эпштейна для дачи показаний 11 августа

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Конгресс США направил повестку сообщнице финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, осужденной по делу о торговле несовершеннолетними, для дачи показаний в тюрьме 11 августа, заявил комитет по надзору Палаты представителей США.
"Председатель Комитета Палаты представителей по надзору и правительственной реформе Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки) сегодня выдал повестку Гислейн Максвелл для дачи показаний в Федеральном исправительном учреждении Таллахасси 11 августа 2025 года", - говорится в заявлении.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
WSJ: в мае Генпрокуратура сообщила Трампу, что его имя есть в деле Эпштейна
Вчера, 22:39
Отмечается, что минюст США готов помочь в организации дачи показаний в тюрьме.
Ранее американский минюст заявил, что обратился к адвокатам Максвелл, чтобы выяснить, готова ли она к встрече с прокурорами. Заместитель генпрокурора Тодд Бланш подчеркнул, что ранее ни одно из предыдущих руководств минюста не делало подобных запросов. По словам Бланша, если у Максвелл есть информация о лицах, совершавших преступления против жертв, ФБР и минюст готовы ее выслушать.
Президент Дональд Трамп 16 июля заявил, что обвинения в его адрес в предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". Восемнадцатого июля президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого однако потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде ранее в среду уже отказал в обнародовании документов дела.
Фото, опубликованное телеканалом CNN - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
CNN опубликовал фото и видео, подтверждающие связь Трампа и Эпштейна
Вчера, 10:06
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством.
Гилейн Максвелл - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Минюст США хочет организовать встречу экс-соратницы Эпштейна с прокурорами
22 июля, 16:30
 
Конгресс СШАВ миреСШАФлоридаНью-Йорк (город)Дональд ТрампДжеффри ЭпштейнФБР
 
 
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