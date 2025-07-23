Конгресс США заслушает показания осужденной сообщницы Эпштейна
Конгресс США направил повестку сообщнице Эпштейна для дачи показаний 11 августа
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Конгресс США направил повестку сообщнице финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, осужденной по делу о торговле несовершеннолетними, для дачи показаний в тюрьме 11 августа, заявил комитет по надзору Палаты представителей США.
"Председатель Комитета Палаты представителей по надзору и правительственной реформе Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки) сегодня выдал повестку Гислейн Максвелл для дачи показаний в Федеральном исправительном учреждении Таллахасси 11 августа 2025 года", - говорится в заявлении.
Отмечается, что минюст США готов помочь в организации дачи показаний в тюрьме.
Ранее американский минюст заявил, что обратился к адвокатам Максвелл, чтобы выяснить, готова ли она к встрече с прокурорами. Заместитель генпрокурора Тодд Бланш подчеркнул, что ранее ни одно из предыдущих руководств минюста не делало подобных запросов. По словам Бланша, если у Максвелл есть информация о лицах, совершавших преступления против жертв, ФБР и минюст готовы ее выслушать.
Президент Дональд Трамп 16 июля заявил, что обвинения в его адрес в предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". Восемнадцатого июля президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого однако потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде ранее в среду уже отказал в обнародовании документов дела.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством.