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Администрация Трампа закрывает программы по переселению афганцев, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2025
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01:10 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/ssha-2030741222.html
Администрация Трампа закрывает программы по переселению афганцев, пишут СМИ
Администрация Трампа закрывает программы по переселению афганцев, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2025
Администрация Трампа закрывает программы по переселению афганцев, пишут СМИ
Администрация американского президента Дональда Трампа закрывает программы содействия переселению афганцев в США, из-за чего те могут столкнуться с депортацией... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T01:10:00+03:00
2025-07-23T01:10:00+03:00
в мире
сша
афганистан
республика чад
дональд трамп
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Администрация американского президента Дональда Трампа закрывает программы содействия переселению афганцев в США, из-за чего те могут столкнуться с депортацией на родину из третьих стран, сообщает газета Washington Post со ссылкой на бывших и действующих чиновников госдепа и поступившие в ее распоряжение документы. Как отмечает издание со ссылкой на источники, в частности, в результате сокращений в госдепе США в июле было ликвидировано управление, помогавшее афганцам переехать в Соединенные Штаты. Оно предоставляло им материальную и логистическую поддержку. "Администрация Трампа сворачивает программы, созданные для содействия более чем 250 тысячам афганцев в плановом переселении в США", - говорится в публикации. Согласно изданию, сотни тысяч афганцев, работавших с американскими войсками и ожидающих в третьих странах предоставления убежища в США, теперь боятся, что их отправят обратно на родину. По данным Washington Post, "усилия по репатриации" граждан Афганистана уже предпринимают власти Объединенных Арабских Эмиратов. Трамп 4 июня полностью запретил въезд в США из 12 стран, включая Афганистан, Чад, Конго, Экваториальную Гвинею, Гаити, Сомали и Иран. Кроме того, Трамп также подписал указ, ограничивающий въезд в США гражданам семи стран, включая Туркмению, Кубу и Венесуэлу. По данным газеты Washington Post, американские власти рассматривают включение еще 36 стран в список государств, гражданам которых будет запрещен въезд в США.
https://ria.ru/20250716/tramp-2029422570.html
https://ria.ru/20250709/afganistan-2028242194.html
сша
афганистан
республика чад
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в мире, сша, афганистан, республика чад, дональд трамп
В мире, США, Афганистан, Республика Чад, Дональд Трамп
Администрация Трампа закрывает программы по переселению афганцев, пишут СМИ

WP: администрация Трампа закрывает программы содействия переезду афганцев в США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Администрация американского президента Дональда Трампа закрывает программы содействия переселению афганцев в США, из-за чего те могут столкнуться с депортацией на родину из третьих стран, сообщает газета Washington Post со ссылкой на бывших и действующих чиновников госдепа и поступившие в ее распоряжение документы.
Как отмечает издание со ссылкой на источники, в частности, в результате сокращений в госдепе США в июле было ликвидировано управление, помогавшее афганцам переехать в Соединенные Штаты. Оно предоставляло им материальную и логистическую поддержку.
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"Администрация Трампа сворачивает программы, созданные для содействия более чем 250 тысячам афганцев в плановом переселении в США", - говорится в публикации.
Согласно изданию, сотни тысяч афганцев, работавших с американскими войсками и ожидающих в третьих странах предоставления убежища в США, теперь боятся, что их отправят обратно на родину. По данным Washington Post, "усилия по репатриации" граждан Афганистана уже предпринимают власти Объединенных Арабских Эмиратов.
Трамп 4 июня полностью запретил въезд в США из 12 стран, включая Афганистан, Чад, Конго, Экваториальную Гвинею, Гаити, Сомали и Иран. Кроме того, Трамп также подписал указ, ограничивающий въезд в США гражданам семи стран, включая Туркмению, Кубу и Венесуэлу. По данным газеты Washington Post, американские власти рассматривают включение еще 36 стран в список государств, гражданам которых будет запрещен въезд в США.
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В миреСШААфганистанРеспублика ЧадДональд Трамп
 
 
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