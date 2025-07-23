https://ria.ru/20250723/ssha-2030741222.html

Администрация Трампа закрывает программы по переселению афганцев, пишут СМИ

Администрация Трампа закрывает программы по переселению афганцев, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2025

Администрация Трампа закрывает программы по переселению афганцев, пишут СМИ

Администрация американского президента Дональда Трампа закрывает программы содействия переселению афганцев в США, из-за чего те могут столкнуться с депортацией... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T01:10:00+03:00

2025-07-23T01:10:00+03:00

2025-07-23T01:10:00+03:00

в мире

сша

афганистан

республика чад

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/131289/54/1312895446_0:198:3076:1928_1920x0_80_0_0_8d11c2917c08d4fc0f2c6b81dc382a9a.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Администрация американского президента Дональда Трампа закрывает программы содействия переселению афганцев в США, из-за чего те могут столкнуться с депортацией на родину из третьих стран, сообщает газета Washington Post со ссылкой на бывших и действующих чиновников госдепа и поступившие в ее распоряжение документы. Как отмечает издание со ссылкой на источники, в частности, в результате сокращений в госдепе США в июле было ликвидировано управление, помогавшее афганцам переехать в Соединенные Штаты. Оно предоставляло им материальную и логистическую поддержку. "Администрация Трампа сворачивает программы, созданные для содействия более чем 250 тысячам афганцев в плановом переселении в США", - говорится в публикации. Согласно изданию, сотни тысяч афганцев, работавших с американскими войсками и ожидающих в третьих странах предоставления убежища в США, теперь боятся, что их отправят обратно на родину. По данным Washington Post, "усилия по репатриации" граждан Афганистана уже предпринимают власти Объединенных Арабских Эмиратов. Трамп 4 июня полностью запретил въезд в США из 12 стран, включая Афганистан, Чад, Конго, Экваториальную Гвинею, Гаити, Сомали и Иран. Кроме того, Трамп также подписал указ, ограничивающий въезд в США гражданам семи стран, включая Туркмению, Кубу и Венесуэлу. По данным газеты Washington Post, американские власти рассматривают включение еще 36 стран в список государств, гражданам которых будет запрещен въезд в США.

https://ria.ru/20250716/tramp-2029422570.html

https://ria.ru/20250709/afganistan-2028242194.html

сша

афганистан

республика чад

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, афганистан, республика чад, дональд трамп