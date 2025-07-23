Администрация Трампа закрывает программы по переселению афганцев, пишут СМИ
WP: администрация Трампа закрывает программы содействия переезду афганцев в США
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Администрация американского президента Дональда Трампа закрывает программы содействия переселению афганцев в США, из-за чего те могут столкнуться с депортацией на родину из третьих стран, сообщает газета Washington Post со ссылкой на бывших и действующих чиновников госдепа и поступившие в ее распоряжение документы.
Как отмечает издание со ссылкой на источники, в частности, в результате сокращений в госдепе США в июле было ликвидировано управление, помогавшее афганцам переехать в Соединенные Штаты. Оно предоставляло им материальную и логистическую поддержку.
"Администрация Трампа сворачивает программы, созданные для содействия более чем 250 тысячам афганцев в плановом переселении в США", - говорится в публикации.
Согласно изданию, сотни тысяч афганцев, работавших с американскими войсками и ожидающих в третьих странах предоставления убежища в США, теперь боятся, что их отправят обратно на родину. По данным Washington Post, "усилия по репатриации" граждан Афганистана уже предпринимают власти Объединенных Арабских Эмиратов.
Трамп 4 июня полностью запретил въезд в США из 12 стран, включая Афганистан, Чад, Конго, Экваториальную Гвинею, Гаити, Сомали и Иран. Кроме того, Трамп также подписал указ, ограничивающий въезд в США гражданам семи стран, включая Туркмению, Кубу и Венесуэлу. По данным газеты Washington Post, американские власти рассматривают включение еще 36 стран в список государств, гражданам которых будет запрещен въезд в США.