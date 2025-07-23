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ВС России уничтожили украинскую ДРГ, заявил Марочко
ВС России уничтожили украинскую ДРГ, заявил Марочко - РИА Новости, 23.07.2025
ВС России уничтожили украинскую ДРГ, заявил Марочко
ВС РФ уничтожили украинскую ДРГ, пытавшуюся форсировать реку Жеребец, чтобы проникнуть на территорию Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T06:10:00+03:00
2025-07-23T06:10:00+03:00
2025-07-23T06:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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луганская народная республика
сергеевка
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 23 июл - РИА Новости. ВС РФ уничтожили украинскую ДРГ, пытавшуюся форсировать реку Жеребец, чтобы проникнуть на территорию Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Средства объективного контроля выявили четыре диверсионно-разведывательные группы украинских боевиков, которые пытались проникнуть в тыловые районы республики. Одну из таких групп, состоящую из семи боевиков, бойцы РФ ликвидировали при попытке форсировать реку Жеребец", - рассказал, эксперт ссылаясь на свои источники и разведданные. Марочко отметил, что ВСУ также активизировали разведывательную деятельность на окраинах республики. По его словам, с начала текущей недели в районах населенных пунктов Надия и Сергеевка в ЛНР зафиксировано более 20 разведывательных дронов противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, луганская народная республика, сергеевка, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Сергеевка, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили украинскую ДРГ, заявил Марочко
Марочко: ВС России уничтожили ДРГ, пытавшуюся форсировать реку Жеребец в ЛНР