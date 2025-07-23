Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили украинскую ДРГ, заявил Марочко - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:10 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/spetsoperatsiya-2030754675.html
ВС России уничтожили украинскую ДРГ, заявил Марочко
ВС России уничтожили украинскую ДРГ, заявил Марочко - РИА Новости, 23.07.2025
ВС России уничтожили украинскую ДРГ, заявил Марочко
ВС РФ уничтожили украинскую ДРГ, пытавшуюся форсировать реку Жеребец, чтобы проникнуть на территорию Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T06:10:00+03:00
2025-07-23T06:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
сергеевка
андрей марочко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848832_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_c8622b174e39883535d158723ea78f4e.jpg
ЛУГАНСК, 23 июл - РИА Новости. ВС РФ уничтожили украинскую ДРГ, пытавшуюся форсировать реку Жеребец, чтобы проникнуть на территорию Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Средства объективного контроля выявили четыре диверсионно-разведывательные группы украинских боевиков, которые пытались проникнуть в тыловые районы республики. Одну из таких групп, состоящую из семи боевиков, бойцы РФ ликвидировали при попытке форсировать реку Жеребец", - рассказал, эксперт ссылаясь на свои источники и разведданные. Марочко отметил, что ВСУ также активизировали разведывательную деятельность на окраинах республики. По его словам, с начала текущей недели в районах населенных пунктов Надия и Сергеевка в ЛНР зафиксировано более 20 разведывательных дронов противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
луганская народная республика
сергеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848832_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_b3fa5eb0077f4b2c561cfce66a6499c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, луганская народная республика, сергеевка, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Сергеевка, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили украинскую ДРГ, заявил Марочко

Марочко: ВС России уничтожили ДРГ, пытавшуюся форсировать реку Жеребец в ЛНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 23 июл - РИА Новости. ВС РФ уничтожили украинскую ДРГ, пытавшуюся форсировать реку Жеребец, чтобы проникнуть на территорию Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Средства объективного контроля выявили четыре диверсионно-разведывательные группы украинских боевиков, которые пытались проникнуть в тыловые районы республики. Одну из таких групп, состоящую из семи боевиков, бойцы РФ ликвидировали при попытке форсировать реку Жеребец", - рассказал, эксперт ссылаясь на свои источники и разведданные.
Марочко отметил, что ВСУ также активизировали разведывательную деятельность на окраинах республики. По его словам, с начала текущей недели в районах населенных пунктов Надия и Сергеевка в ЛНР зафиксировано более 20 разведывательных дронов противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЛуганская Народная РеспубликаСергеевкаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала