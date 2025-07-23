https://ria.ru/20250723/solntse-2030780157.html

Солнце прошло нижнюю точку векового цикла, заявил ученый

Солнце прошло нижнюю точку векового цикла, заявил ученый - РИА Новости, 23.07.2025

Солнце прошло нижнюю точку векового цикла, заявил ученый

Солнце прошло нижнюю точку векового цикла в прошлом 11-летнем цикле, новый оказался сильнее, чем предыдущий, такими же, по всей видимости, будут и несколько... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T10:32:00+03:00

2025-07-23T10:32:00+03:00

2025-07-23T10:34:00+03:00

наука

российская академия наук

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Солнце прошло нижнюю точку векового цикла в прошлом 11-летнем цикле, новый оказался сильнее, чем предыдущий, такими же, по всей видимости, будут и несколько ближайших циклов, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачёв. "По-видимому, нижнюю точку векового цикла мы прошли все-таки в предыдущем цикле, а сейчас растём вверх, и все ближайшие последующие циклы будут сильнее. Поэтому, если вы спрашиваете мой прогноз на ближайшие 20-30 лет, я считаю, что мы сейчас будем сильно расти и каждый цикл будет все более и более мощным. Но, опять же, природа славится непредсказуемостью, возможно, всё будет наоборот", - сказал Богачёв. Он уточнил, что сейчас Солнце прошло очередной пик 11-летнего цикла. Учёные видят, как сильно падает активность светила, насколько меньше на нём происходит вспышек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, появляется много корональных дыр, которые обычно тоже соответствуют снижению активности Солнца. В то же время, по словам Богачёва, помимо 11-летних циклов на Солнце наблюдаются вековые. Кроме того, учёные не исключают и наличия тысячелетних или даже "миллионнолетних" циклов. Согласно прогнозам, завершившийся недавно пик должен был прийтись на минимум векового цикла и оказаться очень слабым, но прогнозы не оправдались. "Прошедший цикл заметно, процентов на 50, превосходит предыдущий. Но все-таки он не рекордный, до максимумов середины XX века не дотягивает те же процентов 50. Поэтому, можно сказать, что цикл был неожиданно сильным, но если кто-то думает, что пережил что-то исторически небывалое и остался жив, вытирает пот со лба, то нет, ничего исторически особенного в этом цикле не было", - рассказал руководитель Лаборатории. При этом, по словам учёного, по каким законам развивается вековой цикл, научное сообщество пока не знает. Полностью интервью с Сергеем Богачёвым читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://ria.ru/20250222/solntse-2000943714.html

https://ria.ru/20250723/solntse-2030770660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российская академия наук