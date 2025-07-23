https://ria.ru/20250723/solntse-2030770660.html

Вспышки на Солнце могут негативно влиять на здоровье, рассказал ученый

Вспышки на Солнце могут негативно влиять на здоровье, рассказал ученый - РИА Новости, 23.07.2025

Вспышки на Солнце могут негативно влиять на здоровье, рассказал ученый

Солнечные вспышки и магнитные бури действительно на физическом уровне влияют на организм человека и могут вызывать ухудшение самочувствия, но не стоит этим... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T09:37:00+03:00

2025-07-23T09:37:00+03:00

2025-07-23T09:37:00+03:00

наука

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Солнечные вспышки и магнитные бури действительно на физическом уровне влияют на организм человека и могут вызывать ухудшение самочувствия, но не стоит этим явлением объяснять любое недомогание и заниматься самолечением, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев. "Физика видит механизмы влияния магнитных бурь на человека. Переменные магнитные поля формируют вихревые электрические токи, не только в технике, но и в организме человека. На уровне техники это влияние зафиксировано экспериментально, достоверно подтверждено, его можно измерить", - сказал Богачев. Подтвердить влияние переменных магнитных полей на живой организм сложнее, потому что "к человеку амперметр не подключишь", отметил он, но указал, что эту тему профессионально изучают врачи-кардиологи. Он уточнил, что, в первую очередь, вихревые токи влияют именно на кровеносную систему. Ученый отметил, что в обществе встречаются крайне полярные точки зрения о влиянии на организм магнитных бурь. Тех, кто считает такое воздействие "ерундой", он призвал почитать нормы СанПиНа – государственный документ, где прямо указано, что переменные магнитные поля вредны для человека. Также неправильными он назвал попытки любое плохое самочувствие объяснить внешними факторами, особенно в качестве повода заняться самолечением. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://ria.ru/20250722/merkuriy-1599002923.html

https://ria.ru/20250723/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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российская академия наук, общество