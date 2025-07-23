https://ria.ru/20250723/solntse-2030749030.html

Ученый рассказал о вспышках на Солнце в ближайшие годы

Ученый рассказал о вспышках на Солнце в ближайшие годы - РИА Новости, 23.07.2025

Ученый рассказал о вспышках на Солнце в ближайшие годы

Активность Солнца, которое недавно прошло пик, будет спадать ближайшие четыре года, но в этот период возможны очень мощные вспышки на звезде и магнитные бури на РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T04:22:00+03:00

2025-07-23T04:22:00+03:00

2025-07-23T09:03:00+03:00

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Активность Солнца, которое недавно прошло пик, будет спадать ближайшие четыре года, но в этот период возможны очень мощные вспышки на звезде и магнитные бури на Земле, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачёв."Цикл будет медленно падать года четыре. И в этот период возможны неожиданные, очень сильные события, мощные вспышки и бури. В предыдущих двух циклах рекордные события как раз были не в пике, а через два-три года после него. Самая сильная вспышка XXI века балла X40 произошла в 2003 году, тогда как максимум был в 2001. А самая сильная вспышка следующего цикла - в 2017, через три года после пика", - сказал Богачёв.Он сравнил активность Солнца с климатом на Земле. Даже когда температура постепенно растет от зимы к лету, возможен снег в мае. В то же время на фоне общего падения температуры осенью может быть жара в сентябре."По-настоящему "мертвыми" обычно являются только два-три года. В предыдущем цикле это были 2018-2020 годы, в этом будут примерно 2029-2030 годы, может быть, частично 2031", - добавил учёный.

https://ria.ru/20250712/kosmos-2028767113.html

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Дарья Буймова

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