https://ria.ru/20250723/shkola-2030744397.html
Минпросвещения определило, сколько часов в неделю должны учиться школьники
Минпросвещения определило, сколько часов в неделю должны учиться школьники - РИА Новости, 23.07.2025
Минпросвещения определило, сколько часов в неделю должны учиться школьники
Минпросвещения РФ определило, сколько часов в неделю школьники 1-4-х классов должны учиться в соответствии с объемом максимально допустимой нагрузки,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T02:49:00+03:00
2025-07-23T02:49:00+03:00
2025-07-23T11:22:00+03:00
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школа
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Минпросвещения РФ определило, сколько часов в неделю школьники 1-4-х классов должны учиться в соответствии с объемом максимально допустимой нагрузки, свидетельствует документ министерства, с которым ознакомилось РИА Новости. Согласно документу, с 1 сентября 2025 года объем нагрузки в 1-м классе будет составлять от 20 до 21 часа в неделю, во 2-м классе - от 23 до 26 часов, в 3-м классе - от 23 до 26 часов, в 4-м классе - от 23 до 26 часов. Количество часов зависит от вариантов федеральных учебных планов. Кроме того, количество учебных занятий за четыре учебных года не может составлять менее 2 966 часов и более 3 305 часов при 5-дневной или 6-дневной учебной неделе.
https://ria.ru/20250711/shkoly-2028690694.html
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РИА Новости
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общество, школа, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Школа, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Социальный навигатор, СН_Образование
Минпросвещения определило, сколько часов в неделю должны учиться школьники
Минпросвещения: младшеклассники должны учиться не больше 26 часов в неделю