https://ria.ru/20250723/shkola-2030744397.html

Минпросвещения определило, сколько часов в неделю должны учиться школьники

Минпросвещения определило, сколько часов в неделю должны учиться школьники - РИА Новости, 23.07.2025

Минпросвещения определило, сколько часов в неделю должны учиться школьники

Минпросвещения РФ определило, сколько часов в неделю школьники 1-4-х классов должны учиться в соответствии с объемом максимально допустимой нагрузки,... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T02:49:00+03:00

2025-07-23T02:49:00+03:00

2025-07-23T11:22:00+03:00

общество

школа

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Минпросвещения РФ определило, сколько часов в неделю школьники 1-4-х классов должны учиться в соответствии с объемом максимально допустимой нагрузки, свидетельствует документ министерства, с которым ознакомилось РИА Новости. Согласно документу, с 1 сентября 2025 года объем нагрузки в 1-м классе будет составлять от 20 до 21 часа в неделю, во 2-м классе - от 23 до 26 часов, в 3-м классе - от 23 до 26 часов, в 4-м классе - от 23 до 26 часов. Количество часов зависит от вариантов федеральных учебных планов. Кроме того, количество учебных занятий за четыре учебных года не может составлять менее 2 966 часов и более 3 305 часов при 5-дневной или 6-дневной учебной неделе.

https://ria.ru/20250711/shkoly-2028690694.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, школа, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование