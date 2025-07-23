https://ria.ru/20250723/rossiya-2030851460.html

Россия выполнит все обязательства по поставкам зерновых, заявил сенатор

Россия выполнит все обязательства по поставкам зерновых, заявил сенатор - РИА Новости, 23.07.2025

Россия выполнит все обязательства по поставкам зерновых, заявил сенатор

Россия сможет выполнить все свои международные обязательства в 2025 году по поставкам зерновых культур, удастся удовлетворить потребности и внутреннего рынка,... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T14:45:00+03:00

2025-07-23T14:45:00+03:00

2025-07-23T14:45:00+03:00

экономика

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия сможет выполнить все свои международные обязательства в 2025 году по поставкам зерновых культур, удастся удовлетворить потребности и внутреннего рынка, заявил глава аграрного комитета Совета Федерации Александр Двойных. "Не только весь внутренний продовольственный рынок будет обеспечен качественным зерном, мы выполним все основные международные обязательства, которые у нас есть", - сказал Двойных в ходе пресс-конференции на площадке международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня". Сенатор отметил, что 2025 год не станет рекордным по урожаю. По его словам, связано это с неблагоприятными климатическими условиями. "При этом российские аграрии и вся наша большая команда не снимают с себя ответственность выполнить все показатели", - подчеркнул парламентарий.

https://ria.ru/20250706/briks-2027520739.html

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экономика, россия, совет федерации рф