https://ria.ru/20250723/rossiya-2030851460.html
Россия выполнит все обязательства по поставкам зерновых, заявил сенатор
Россия выполнит все обязательства по поставкам зерновых, заявил сенатор - РИА Новости, 23.07.2025
Россия выполнит все обязательства по поставкам зерновых, заявил сенатор
Россия сможет выполнить все свои международные обязательства в 2025 году по поставкам зерновых культур, удастся удовлетворить потребности и внутреннего рынка,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T14:45:00+03:00
2025-07-23T14:45:00+03:00
2025-07-23T14:45:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия сможет выполнить все свои международные обязательства в 2025 году по поставкам зерновых культур, удастся удовлетворить потребности и внутреннего рынка, заявил глава аграрного комитета Совета Федерации Александр Двойных. "Не только весь внутренний продовольственный рынок будет обеспечен качественным зерном, мы выполним все основные международные обязательства, которые у нас есть", - сказал Двойных в ходе пресс-конференции на площадке международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня". Сенатор отметил, что 2025 год не станет рекордным по урожаю. По его словам, связано это с неблагоприятными климатическими условиями. "При этом российские аграрии и вся наша большая команда не снимают с себя ответственность выполнить все показатели", - подчеркнул парламентарий.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, совет федерации рф
Экономика, Россия, Совет Федерации РФ
Россия выполнит все обязательства по поставкам зерновых, заявил сенатор
Сенатор Двойных: Россия выполнит все обязательства по поставкам зерновых культур
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия сможет выполнить все свои международные обязательства в 2025 году по поставкам зерновых культур, удастся удовлетворить потребности и внутреннего рынка, заявил глава аграрного комитета Совета Федерации Александр Двойных.
"Не только весь внутренний продовольственный рынок будет обеспечен качественным зерном, мы выполним все основные международные обязательства, которые у нас есть", - сказал Двойных в ходе пресс-конференции на площадке международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня".
Сенатор отметил, что 2025 год не станет рекордным по урожаю. По его словам, связано это с неблагоприятными климатическими условиями.
"При этом российские аграрии и вся наша большая команда не снимают с себя ответственность выполнить все показатели", - подчеркнул парламентарий.