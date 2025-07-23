https://ria.ru/20250723/putin-2030878750.html

Шадаев рассказал Путину о новом законе о штрафах за экстремистские запросы

Шадаев рассказал Путину о новом законе о штрафах за экстремистские запросы - РИА Новости, 24.07.2025

Шадаев рассказал Путину о новом законе о штрафах за экстремистские запросы

Владимир Путин обсудил с членами правительства новый закон о штрафах за экстремистские запросы, региональные программы поддержки специалистов, а также другие... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-23T16:22:00+03:00

2025-07-23T16:22:00+03:00

2025-07-24T08:45:00+03:00

владимир путин

правительство рф

россия

закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов

общество

максут шадаев

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с членами правительства новый закон о штрафах за экстремистские запросы, региональные программы поддержки специалистов, а также другие социальные вопросы. Главные заявления — в материале РИА Новости.О штрафах за поиск экстремистской информацииПрезидент попросил объяснить, как принятый закон должен работать на практике. Глава Минцифры Максут Шадаев заверил Путина, что рядовым пользователям волноваться не о чем: правоохранительные органы должны будут доказать, что человек искал запрещенную информацию намеренно. "На практике правоохранители должны будут доказать, что был умысел и пользователь знал заранее о том, что это экстремистский материал, о том, что они включены в реестр. И в этом смысле рядовые пользователи могут не волноваться. <...> Если пользователь не знал, что материал экстремистский, никакой ответственности применяться не будет", — сказал он.Шадаев подчеркнул, что такие материалы специально ищут сторонники соответствующих идеологий, а добропорядочных россиян это не касается.Путин также поднял тему киберпреступности, назвав борьбу с мошенничеством одной из актуальных задач. Шадаев призвал правоохранительные органы обратить внимание на проблему регистрации множества сим-карт на одного человека. Так, Минцифры выявило 56 человек, на которых в России оформлено 1,2 миллиона активных сим-карт."Нам кажется, что правоохранителям нужно обратить на это внимание, потому что, скорее всего, они используются в какой-то деятельности", — отметил Шадаев.О запретах на кредитыСамозапрет на выдачу кредитов оформили на "Госуслугах" уже порядка 13,5 миллиона россиян, доложил министр цифрового развития."С 1 марта 13,5 миллиона граждан через "Госуслуги" установили запрет на оформление кредитов и займов в цифровом виде. Ровно для того, чтобы их права не были нарушены", — сказал он.Уже 800 тысяч пользователей запретили совершение сделок с недвижимостью при помощи портала без очного присутствия.О портале "Госуслуги"О социальной сфереПутин также обсудил с членами правительства вопросы, связанные с развитием региональных программ кадровой поддержки.В целом президент признал работу "земских" программ эффективной, призвав членов правительства обратить внимание на некоторые моменты."Просил бы вас это зафиксировать. Проработайте с коллегами", — сказал он.Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов предложил Путину создать единый цифровой реестр "земских" вакансий. Он отметил, что так их будет удобнее находить в нужном регионе. Вице-премьер Татьяна Голикова призвала регионы создавать условия для эффективности таких программ. Она отметила высокий демографический потенциал села: суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2024 года там составляет 1,6, а в городе — 1,4.Заявления по отдельным программам"Земский учитель""Считаю совершенно справедливым, мы уже неоднократно об этом говорили, чтобы наши коллеги в регионах поддержали эти программы — по сути, для регионов и делается — при приобретении жилья для специалистов. Это точно совершенно, так и нужно сделать", — сказал он."Земский тренер""Кстати, у нас выплаты земскому учителю, доктору и работнику культуры освобождены от налогообложения, поэтому я прошу по аналогии вас поддержать такую меру и для земского тренера — начиная с 2025 года", — сказал он."В основном это, конечно, связано с разным уровнем развития инфраструктуры, ну и кадровым обеспечением", — сказал он."Земский доктор"Голикова рассказала о финансировании программы: на поддержку участников к 2030 году направят 33 миллиарда рублей."Земский работник культуры"

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Путин спросил Шадаева, как будет работать закон о штрафах за поиск экстремистской информации Путин попросил главу Минцифры Шадаева объяснить, как принятый закон о штрафах за поиск экстремистской информации должен функционировать на практике. На видео – полный ответ министра, подчеркнувшего в своей речи, что "рядовые граждане могут чувствовать себя спокойно". 2025-07-23T16:22 true PT0M58S

Шадаев о проекте закона, предусматривающего штраф за поиск экстремистской информации в интернете Шадаев о проекте закона, предусматривающего штраф за поиск экстремистской информации в интернете 2025-07-23T16:22 true PT0M49S

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