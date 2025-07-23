https://ria.ru/20250723/putin-2030878750.html
Шадаев рассказал Путину о новом законе о штрафах за экстремистские запросы
Шадаев рассказал Путину о новом законе о штрафах за экстремистские запросы - РИА Новости, 24.07.2025
Шадаев рассказал Путину о новом законе о штрафах за экстремистские запросы
Владимир Путин обсудил с членами правительства новый закон о штрафах за экстремистские запросы, региональные программы поддержки специалистов, а также другие... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-23T16:22:00+03:00
2025-07-23T16:22:00+03:00
2025-07-24T08:45:00+03:00
владимир путин
правительство рф
россия
закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
общество
максут шадаев
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с членами правительства новый закон о штрафах за экстремистские запросы, региональные программы поддержки специалистов, а также другие социальные вопросы. Главные заявления — в материале РИА Новости.О штрафах за поиск экстремистской информацииПрезидент попросил объяснить, как принятый закон должен работать на практике. Глава Минцифры Максут Шадаев заверил Путина, что рядовым пользователям волноваться не о чем: правоохранительные органы должны будут доказать, что человек искал запрещенную информацию намеренно. "На практике правоохранители должны будут доказать, что был умысел и пользователь знал заранее о том, что это экстремистский материал, о том, что они включены в реестр. И в этом смысле рядовые пользователи могут не волноваться. <...> Если пользователь не знал, что материал экстремистский, никакой ответственности применяться не будет", — сказал он.Шадаев подчеркнул, что такие материалы специально ищут сторонники соответствующих идеологий, а добропорядочных россиян это не касается.Путин также поднял тему киберпреступности, назвав борьбу с мошенничеством одной из актуальных задач. Шадаев призвал правоохранительные органы обратить внимание на проблему регистрации множества сим-карт на одного человека. Так, Минцифры выявило 56 человек, на которых в России оформлено 1,2 миллиона активных сим-карт."Нам кажется, что правоохранителям нужно обратить на это внимание, потому что, скорее всего, они используются в какой-то деятельности", — отметил Шадаев.О запретах на кредитыСамозапрет на выдачу кредитов оформили на "Госуслугах" уже порядка 13,5 миллиона россиян, доложил министр цифрового развития."С 1 марта 13,5 миллиона граждан через "Госуслуги" установили запрет на оформление кредитов и займов в цифровом виде. Ровно для того, чтобы их права не были нарушены", — сказал он.Уже 800 тысяч пользователей запретили совершение сделок с недвижимостью при помощи портала без очного присутствия.О портале "Госуслуги"О социальной сфереПутин также обсудил с членами правительства вопросы, связанные с развитием региональных программ кадровой поддержки.В целом президент признал работу "земских" программ эффективной, призвав членов правительства обратить внимание на некоторые моменты."Просил бы вас это зафиксировать. Проработайте с коллегами", — сказал он.Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов предложил Путину создать единый цифровой реестр "земских" вакансий. Он отметил, что так их будет удобнее находить в нужном регионе. Вице-премьер Татьяна Голикова призвала регионы создавать условия для эффективности таких программ. Она отметила высокий демографический потенциал села: суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2024 года там составляет 1,6, а в городе — 1,4.Заявления по отдельным программам"Земский учитель""Считаю совершенно справедливым, мы уже неоднократно об этом говорили, чтобы наши коллеги в регионах поддержали эти программы — по сути, для регионов и делается — при приобретении жилья для специалистов. Это точно совершенно, так и нужно сделать", — сказал он."Земский тренер""Кстати, у нас выплаты земскому учителю, доктору и работнику культуры освобождены от налогообложения, поэтому я прошу по аналогии вас поддержать такую меру и для земского тренера — начиная с 2025 года", — сказал он."В основном это, конечно, связано с разным уровнем развития инфраструктуры, ну и кадровым обеспечением", — сказал он."Земский доктор"Голикова рассказала о финансировании программы: на поддержку участников к 2030 году направят 33 миллиарда рублей."Земский работник культуры"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин спросил Шадаева, как будет работать закон о штрафах за поиск экстремистской информации
Путин попросил главу Минцифры Шадаева объяснить, как принятый закон о штрафах за поиск экстремистской информации должен функционировать на практике. На видео – полный ответ министра, подчеркнувшего в своей речи, что "рядовые граждане могут чувствовать себя спокойно".
2025-07-23T16:22
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Шадаев о проекте закона, предусматривающего штраф за поиск экстремистской информации в интернете
Шадаев о проекте закона, предусматривающего штраф за поиск экстремистской информации в интернете
2025-07-23T16:22
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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владимир путин, правительство рф, россия, видео, закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов, общество, максут шадаев, дмитрий чернышенко, ольга любимова, татьяна голикова, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), образование, образование - общество
Владимир Путин, Правительство РФ, Россия, Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов, Общество, Максут Шадаев, Дмитрий Чернышенко, Ольга Любимова, Татьяна Голикова, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Образование, Образование - Общество
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с членами правительства новый закон о штрафах за экстремистские запросы, региональные программы поддержки специалистов, а также другие социальные вопросы. Главные заявления — в материале РИА Новости.
О штрафах за поиск экстремистской информации
Президент попросил объяснить, как принятый закон должен работать на практике.
Глава Минцифры Максут Шадаев заверил Путина, что рядовым пользователям волноваться не о чем: правоохранительные органы должны будут доказать, что человек искал запрещенную информацию намеренно.
«
"На практике правоохранители должны будут доказать, что был умысел и пользователь знал заранее о том, что это экстремистский материал, о том, что они включены в реестр. И в этом смысле рядовые пользователи могут не волноваться. <...> Если пользователь не знал, что материал экстремистский, никакой ответственности применяться не будет", — сказал он.
Шадаев подчеркнул, что такие материалы специально ищут сторонники соответствующих идеологий, а добропорядочных россиян это не касается.
Путин также поднял тему киберпреступности, назвав борьбу с мошенничеством одной из актуальных задач. Шадаев призвал правоохранительные органы обратить внимание на проблему регистрации множества сим-карт на одного человека. Так, Минцифры выявило 56 человек, на которых в России оформлено 1,2 миллиона активных сим-карт.
«
"Нам кажется, что правоохранителям нужно обратить на это внимание, потому что, скорее всего, они используются в какой-то деятельности", — отметил Шадаев.
Самозапрет на выдачу кредитов оформили на "Госуслугах" уже порядка 13,5 миллиона россиян, доложил министр цифрового развития.
«
"С 1 марта 13,5 миллиона граждан через "Госуслуги" установили запрет на оформление кредитов и займов в цифровом виде. Ровно для того, чтобы их права не были нарушены", — сказал он.
Уже 800 тысяч пользователей запретили совершение сделок с недвижимостью при помощи портала без очного присутствия.
- Шадаев доложил Путину, что число пользователей "Госуслуг" превысило 117 миллионов человек.
- На портале зарегистрированы 3,5 миллиона мигрантов.
- Ежедневно его сервисами пользуются десять миллионов человек.
- На сайте доступно более 200 массовых социально значимых федеральных и региональных услуг;
- Через "Госуслуги" оформлено более 15 миллионов единых пособий на детей и для беременных женщин.
- В месяц оформляется примерно 20 тысяч ДТП без вызова сотрудников ГИБДД.
- В этом году миллион абитуриентов подал через "Госуслуги" документы в вузы;
- За минувший год пользователи 60 миллионов раз записались к врачу, а с начала текущего — более 100 миллионов раз скачали медицинские документы.
Путин также обсудил с членами правительства вопросы, связанные с развитием региональных программ кадровой поддержки.
В целом президент признал работу "земских" программ эффективной, призвав членов правительства обратить внимание на некоторые моменты.
«
"Просил бы вас это зафиксировать. Проработайте с коллегами", — сказал он.
Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов предложил Путину создать единый цифровой реестр "земских" вакансий. Он отметил, что так их будет удобнее находить в нужном регионе.
Вице-премьер Татьяна Голикова призвала регионы создавать условия для эффективности таких программ. Она отметила высокий демографический потенциал села: суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2024 года там составляет 1,6, а в городе — 1,4.
Заявления по отдельным программам
- Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал самые популярные предметы среди участников программы: ими стали русский язык, литература, математика, геометрия, история, обществознание и география.
- Он также сообщил о результатах участия российских школьников в олимпиадах: в этом году они завоевали уже 16 медалей.
- Кроме того, он предложил с 2027 года увеличить до двух миллионов рублей выплаты по программе для приграничных территорий.
- Путин согласился с предложением Чернышенко о том, чтобы участников "земских" программ обеспечивали жильем;
«
"Считаю совершенно справедливым, мы уже неоднократно об этом говорили, чтобы наши коллеги в регионах поддержали эти программы — по сути, для регионов и делается — при приобретении жилья для специалистов. Это точно совершенно, так и нужно сделать", — сказал он.
- Вице-премьер сообщил, что стратегия развития образования будет предусматривать привлечение педагогов в сельскую местность.
- Чернышенко предложил освободить от налогообложения выплаты участникам программы. Президент поддержал эту инициативу.
«
"Кстати, у нас выплаты земскому учителю, доктору и работнику культуры освобождены от налогообложения, поэтому я прошу по аналогии вас поддержать такую меру и для земского тренера — начиная с 2025 года", — сказал он.
- Вице-премьер отметил, что вовлеченность россиян в спорт в среднем по стране составляет 60,3 процента, а в сельской местности — 52.
«
"В основном это, конечно, связано с разным уровнем развития инфраструктуры, ну и кадровым обеспечением", — сказал он.
Голикова рассказала о финансировании программы: на поддержку участников к 2030 году направят 33 миллиарда рублей.
"Земский работник культуры"
- Министр культуры Ольга Любимова по итогам совещания сообщила, что к середине июля по программе поступило более тысячи заявок, к 2026 году трудоустроят еще 1214 специалистов.
- На реализацию программы в этом году предусмотрено 1,1 миллиарда рублей, а до 2030 года ежегодно — по 2,5 миллиарда рублей.
- Программой планируется охватить девять тысяч вакантных должностей.