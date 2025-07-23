https://ria.ru/20250723/putin-2030872279.html

Путин подписал закон о льготах для российских туроператоров

Путин подписал закон о льготах для российских туроператоров - РИА Новости, 23.07.2025

Путин подписал закон о льготах для российских туроператоров

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении льготного режима для российских туроператоров, работающих с дружественными странами. Документ... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T15:56:00+03:00

2025-07-23T15:56:00+03:00

2025-07-23T15:56:00+03:00

туризм

россия

белоруссия

таджикистан

наталья костенко

владимир путин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

госдума рф

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении льготного режима для российских туроператоров, работающих с дружественными странами. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон уточняет статус туроператоров, специализирующихся на поездках в сопредельные государства с благоприятными условиями пребывания российских туристов, и вводит для них льготный размер финансового обеспечения ответственности. Как поясняли в Минэкономразвития РФ, такие туроператоры смогут формировать это обеспечение в размере 500 тысяч рублей — так же, как компании, работающие в сфере внутреннего туризма. Перечень сопредельных государств с благоприятными условиями пребывания российских туристов будет сформирован правительством РФ. В этот перечень не войдут страны, включенные в список недружественных иностранных государств и территорий. Для расчета отчислений в фонд персональной ответственности (ФПО) вводится понятие "общая цена туристского продукта в сфере выездного туризма". Туроператоры, работающие только в сфере выездного туризма, обязаны сформировать такой фонд в размере не менее 7% общей стоимости туров за предыдущий год. Взносы в фонд уплачиваются ежеквартально (1% от стоимости проданных туров), а при резком росте продаж в первом квартале - сразу 1% от текущего объема. Для туроператора, работающего одновременно в сфере выездного, въездного и внутреннего туризма, и сформировавшего ФПО в указанном максимальном размере, не требуется финансовое обеспечение ответственности. А туроператоры, организующие поездки исключительно в сопредельные государства, вправе не учитывать общую цену реализованных туров в эти страны при расчете взносов в обязательные фонды туроператоров в сфере выездного туризма. Такой подход сохранит обязательность этих фондов, созданных для возмещения средств российским туристам и их возврата из-за рубежа, и при этом существенно снизит затраты туроператоров, поясняли в Минэкономразвития. В результате стоимость туров в дружественные страны может снизиться, поскольку туроператоры смогут оптимизировать свои расходы. В министерстве также рассчитывают, что снижение финансовой нагрузки поможет легализовать часть турбизнеса, который сейчас работает в серой зоне. При этом туроператорам, организующим поездки исключительно в дружественные сопредельные государства, запрещается реализовывать комплексные турпродукты в страны, которые не являются сопредельными. Нарушение этой нормы повлечет исключение из реестра туроператоров и невозможность дальнейшей деятельности. Как поясняла РИА Новости один из авторов законодательной инициативы, зампред комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко, закон призван облегчить работу туроператоров, специализирующихся на турах в дружественные страны, прежде всего СНГ. По словам Костенко, спрос на поездки в эти страны сейчас растет – в частности, в Белоруссию, Таджикистан, Узбекистан. При этом туроператоры на этих направлениях работают на тех же условиях, что и на дальнем зарубежье, хотя их риски гораздо ниже. Закон вступает в силу 1 сентября 2025 года.

https://ria.ru/20250707/putin-2027717716.html

https://ria.ru/20250707/putin-2027702280.html

https://ria.ru/20250607/putin-2021486960.html

россия

белоруссия

таджикистан

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россия, белоруссия, таджикистан, наталья костенко, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф, снг