https://ria.ru/20250723/putin-2030872279.html
Путин подписал закон о льготах для российских туроператоров
Путин подписал закон о льготах для российских туроператоров - РИА Новости, 23.07.2025
Путин подписал закон о льготах для российских туроператоров
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении льготного режима для российских туроператоров, работающих с дружественными странами. Документ... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T15:56:00+03:00
2025-07-23T15:56:00+03:00
2025-07-23T15:56:00+03:00
туризм
россия
белоруссия
таджикистан
наталья костенко
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797386046_0:0:2669:1501_1920x0_80_0_0_0920a3ccb1df3418d0f263d18e3d153a.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении льготного режима для российских туроператоров, работающих с дружественными странами. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон уточняет статус туроператоров, специализирующихся на поездках в сопредельные государства с благоприятными условиями пребывания российских туристов, и вводит для них льготный размер финансового обеспечения ответственности. Как поясняли в Минэкономразвития РФ, такие туроператоры смогут формировать это обеспечение в размере 500 тысяч рублей — так же, как компании, работающие в сфере внутреннего туризма. Перечень сопредельных государств с благоприятными условиями пребывания российских туристов будет сформирован правительством РФ. В этот перечень не войдут страны, включенные в список недружественных иностранных государств и территорий. Для расчета отчислений в фонд персональной ответственности (ФПО) вводится понятие "общая цена туристского продукта в сфере выездного туризма". Туроператоры, работающие только в сфере выездного туризма, обязаны сформировать такой фонд в размере не менее 7% общей стоимости туров за предыдущий год. Взносы в фонд уплачиваются ежеквартально (1% от стоимости проданных туров), а при резком росте продаж в первом квартале - сразу 1% от текущего объема. Для туроператора, работающего одновременно в сфере выездного, въездного и внутреннего туризма, и сформировавшего ФПО в указанном максимальном размере, не требуется финансовое обеспечение ответственности. А туроператоры, организующие поездки исключительно в сопредельные государства, вправе не учитывать общую цену реализованных туров в эти страны при расчете взносов в обязательные фонды туроператоров в сфере выездного туризма. Такой подход сохранит обязательность этих фондов, созданных для возмещения средств российским туристам и их возврата из-за рубежа, и при этом существенно снизит затраты туроператоров, поясняли в Минэкономразвития. В результате стоимость туров в дружественные страны может снизиться, поскольку туроператоры смогут оптимизировать свои расходы. В министерстве также рассчитывают, что снижение финансовой нагрузки поможет легализовать часть турбизнеса, который сейчас работает в серой зоне. При этом туроператорам, организующим поездки исключительно в дружественные сопредельные государства, запрещается реализовывать комплексные турпродукты в страны, которые не являются сопредельными. Нарушение этой нормы повлечет исключение из реестра туроператоров и невозможность дальнейшей деятельности. Как поясняла РИА Новости один из авторов законодательной инициативы, зампред комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко, закон призван облегчить работу туроператоров, специализирующихся на турах в дружественные страны, прежде всего СНГ. По словам Костенко, спрос на поездки в эти страны сейчас растет – в частности, в Белоруссию, Таджикистан, Узбекистан. При этом туроператоры на этих направлениях работают на тех же условиях, что и на дальнем зарубежье, хотя их риски гораздо ниже. Закон вступает в силу 1 сентября 2025 года.
https://ria.ru/20250707/putin-2027717716.html
https://ria.ru/20250707/putin-2027702280.html
https://ria.ru/20250607/putin-2021486960.html
россия
белоруссия
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802044269_0:0:2714:2035_1920x0_80_0_0_8a0a35228d3771343d9659aecae367ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, таджикистан, наталья костенко, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф, снг
Туризм, Россия, Белоруссия, Таджикистан, Наталья Костенко, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Госдума РФ, СНГ
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении льготного режима для российских туроператоров, работающих с дружественными странами. Документ размещен на сайте
официального опубликования правовых актов.
Закон уточняет статус туроператоров, специализирующихся на поездках в сопредельные государства с благоприятными условиями пребывания российских туристов, и вводит для них льготный размер финансового обеспечения ответственности. Как поясняли в Минэкономразвития РФ
, такие туроператоры смогут формировать это обеспечение в размере 500 тысяч рублей — так же, как компании, работающие в сфере внутреннего туризма.
Перечень сопредельных государств с благоприятными условиями пребывания российских туристов будет сформирован правительством РФ. В этот перечень не войдут страны, включенные в список недружественных иностранных государств и территорий.
Для расчета отчислений в фонд персональной ответственности (ФПО) вводится понятие "общая цена туристского продукта в сфере выездного туризма". Туроператоры, работающие только в сфере выездного туризма, обязаны сформировать такой фонд в размере не менее 7% общей стоимости туров за предыдущий год. Взносы в фонд уплачиваются ежеквартально (1% от стоимости проданных туров), а при резком росте продаж в первом квартале - сразу 1% от текущего объема.
Для туроператора, работающего одновременно в сфере выездного, въездного и внутреннего туризма, и сформировавшего ФПО в указанном максимальном размере, не требуется финансовое обеспечение ответственности.
А туроператоры, организующие поездки исключительно в сопредельные государства, вправе не учитывать общую цену реализованных туров в эти страны при расчете взносов в обязательные фонды туроператоров в сфере выездного туризма. Такой подход сохранит обязательность этих фондов, созданных для возмещения средств российским туристам и их возврата из-за рубежа, и при этом существенно снизит затраты туроператоров, поясняли в Минэкономразвития.
В результате стоимость туров в дружественные страны может снизиться, поскольку туроператоры смогут оптимизировать свои расходы. В министерстве также рассчитывают, что снижение финансовой нагрузки поможет легализовать часть турбизнеса, который сейчас работает в серой зоне.
При этом туроператорам, организующим поездки исключительно в дружественные сопредельные государства, запрещается реализовывать комплексные турпродукты в страны, которые не являются сопредельными. Нарушение этой нормы повлечет исключение из реестра туроператоров и невозможность дальнейшей деятельности.
Как поясняла РИА Новости один из авторов законодательной инициативы, зампред комитета Госдумы
по туризму Наталья Костенко
, закон призван облегчить работу туроператоров, специализирующихся на турах в дружественные страны, прежде всего СНГ
. По словам Костенко, спрос на поездки в эти страны сейчас растет – в частности, в Белоруссию
, Таджикистан
, Узбекистан
. При этом туроператоры на этих направлениях работают на тех же условиях, что и на дальнем зарубежье, хотя их риски гораздо ниже.
Закон вступает в силу 1 сентября 2025 года.