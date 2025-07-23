Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон об исполнении бюджета фонда ОМС за 2024 год - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/putin-2030861417.html
Путин подписал закон об исполнении бюджета фонда ОМС за 2024 год
Путин подписал закон об исполнении бюджета фонда ОМС за 2024 год - РИА Новости, 23.07.2025
Путин подписал закон об исполнении бюджета фонда ОМС за 2024 год
Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2024 год,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T15:23:00+03:00
2025-07-23T15:23:00+03:00
россия
владимир путин
никита чаплин
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_0:296:3048:2011_1920x0_80_0_0_84207be3dac70635c92f7e1416185408.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2024 год, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета ФОМС за прошлый год по доходам в сумме 3,87 триллиона рублей (или 103,5% от объема, утвержденного в законе о бюджете фонда), по расходам - 3,889 триллиона рублей (или 100,1% утвержденных законом). Таким образом, бюджет ФОМС исполнен с дефицитом в 19 миллиардов рублей. По сравнению с 2023 годом доходы бюджета ФОМС в прошлом году увеличились на 17,6%, а расходы - на 22,1%. Как пояснял член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, в 2024 году удалось не только выполнить все социальные обязательства, но и значительно сократить дефицит бюджета фонда - с запланированных 147 миллиардов рублей до фактических 19 миллиардов. Это стало возможным благодаря росту поступлений страховых взносов на 18,3% и эффективному управлению ресурсами. При этом особое внимание было уделено повышению доступности медицинской помощи, отмечал депутат. На финансовое обеспечение организации обязательного страхования в субъектах РФ прошлом году в бюджеты территориальных фондов ОМС фондом были направлены субвенции в размере 3,120 триллиона рублей (100% от утвержденного объема). Данная субвенция обеспечила сбалансированность базовой программы ОМС на территориях всех регионах. Из федерального бюджета фонду были предоставлены межбюджетные трансферты в размере 486,573 миллиарда рублей (99,99% от утвержденного объема), с учетом перераспределения объемов финансирования в соответствии с поручением правительства. А размер межбюджетных трансфертов, переданных фондом бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ в соответствии с заявками, представленными в ФОМС на оплату родового сертификата и на осуществление специальной социальной выплаты медицинским работникам, составил 166,944 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250708/zdorove-2027802944.html
https://ria.ru/20250511/oms-2016318177.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_722:304:3048:2048_1920x0_80_0_0_8c0ddb29e828d2e759cc464c1c780149.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, никита чаплин, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, госдума рф, общество
Россия, Владимир Путин, Никита Чаплин, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ, Госдума РФ, Общество
Путин подписал закон об исполнении бюджета фонда ОМС за 2024 год

Путин подписал закон об исполнении бюджета ФОМС с дефицитом в 19 млрд рублей

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2024 год, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета ФОМС за прошлый год по доходам в сумме 3,87 триллиона рублей (или 103,5% от объема, утвержденного в законе о бюджете фонда), по расходам - 3,889 триллиона рублей (или 100,1% утвержденных законом). Таким образом, бюджет ФОМС исполнен с дефицитом в 19 миллиардов рублей.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Депутат Госдумы рассказал об изменениях в системе ОМС с 1 сентября
8 июля, 02:29
По сравнению с 2023 годом доходы бюджета ФОМС в прошлом году увеличились на 17,6%, а расходы - на 22,1%.
Как пояснял член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, в 2024 году удалось не только выполнить все социальные обязательства, но и значительно сократить дефицит бюджета фонда - с запланированных 147 миллиардов рублей до фактических 19 миллиардов. Это стало возможным благодаря росту поступлений страховых взносов на 18,3% и эффективному управлению ресурсами.
При этом особое внимание было уделено повышению доступности медицинской помощи, отмечал депутат.
На финансовое обеспечение организации обязательного страхования в субъектах РФ прошлом году в бюджеты территориальных фондов ОМС фондом были направлены субвенции в размере 3,120 триллиона рублей (100% от утвержденного объема). Данная субвенция обеспечила сбалансированность базовой программы ОМС на территориях всех регионах.
Из федерального бюджета фонду были предоставлены межбюджетные трансферты в размере 486,573 миллиарда рублей (99,99% от утвержденного объема), с учетом перераспределения объемов финансирования в соответствии с поручением правительства.
А размер межбюджетных трансфертов, переданных фондом бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ в соответствии с заявками, представленными в ФОМС на оплату родового сертификата и на осуществление специальной социальной выплаты медицинским работникам, составил 166,944 миллиарда рублей.
Электронные страховые полисы ОМС - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Эксперт назвал причину аннулирования полисов ОМС
11 мая, 11:11
 
РоссияВладимир ПутинНикита ЧаплинФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала