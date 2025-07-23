https://ria.ru/20250723/privlechenie-2030911072.html
Чернышенко рассказал о будущей стратегии образования
Чернышенко рассказал о будущей стратегии образования - РИА Новости, 23.07.2025
Чернышенко рассказал о будущей стратегии образования
Стратегия развития образования России будет предусматривать привлечение педагогов в сельскую местность, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T17:53:00+03:00
2025-07-23T17:53:00+03:00
2025-07-23T18:50:00+03:00
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дмитрий чернышенко
владимир путин
общество
социальный навигатор
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Стратегия развития образования России будет предусматривать привлечение педагогов в сельскую местность, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В среду президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства. "У нас в Стратегии образования, которую мы по вашему поручению готовим, мы предусматриваем ряд дополнительных мер по привлечению педагогов в сельскую местность. Это единые подходы к оплате труда, то, что сейчас эффективно делает Татьяна Алексеевна (Голикова, вице-премьер РФ - ред.) - пилот. А также, конечно, условия труда", - сказал Чернышенко, обращаясь к Путину. В разработке Стратегии развития образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 года принимают участие более 1,5 тысячи экспертов. Это эксперты в области образования, представители бизнес-сообщества, институтов и органов власти, а также ученые, общественные деятели и родители из всех субъектов РФ.
https://ria.ru/20250723/shkolniki-2030904899.html
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россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Чернышенко рассказал о будущей стратегии образования
Чернышенко: стратегия образования предусмотрит привлечение педагогов в села