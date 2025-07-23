Рейтинг@Mail.ru
Суд ужесточил приговор экс-замминистра ЖКХ Ульяновской области - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:07 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/prigovor--2030823292.html
Суд ужесточил приговор экс-замминистра ЖКХ Ульяновской области
Суд ужесточил приговор экс-замминистра ЖКХ Ульяновской области - РИА Новости, 23.07.2025
Суд ужесточил приговор экс-замминистра ЖКХ Ульяновской области
Ульяновский областной суд увеличил срок лишения свободы с 5 до 8,5 лет бывшему заместителю регионального министра ЖКХ и строительства Елене Чупахиной за... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T13:07:00+03:00
2025-07-23T13:07:00+03:00
россия
ульяновск
ульяновская область
ульяновский областной суд
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
САМАРА, 23 июл - РИА Новости. Ульяновский областной суд увеличил срок лишения свободы с 5 до 8,5 лет бывшему заместителю регионального министра ЖКХ и строительства Елене Чупахиной за получение взяток на сумму более 9 миллионов рублей, сообщается на сайте областной прокуратуры. Ранее в региональном СУСК России сообщали, что в апреле Ленинский районный суд Ульяновска назначил экс-замминистра ЖКХ области 5 лет лишения свободы и штраф в 10 миллионов рублей по пяти эпизодам получения взяток на сумму свыше 7 миллионов рублей. "Прокуратура Ульяновской области добилась ужесточения наказания бывшей заместителю регионального министра ЖКХ и строительства, осужденной за взяточничество... В результате Елена Чупахина осуждена на 8,5 лет колонии общего режима со штрафом в размере 8,8 миллиона рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления... на срок 4,5 года", - сообщили в прокуратуре региона. Также по исковому заявлению прокурора в доход страны обращен дорогостоящий автомобиль дочери Чупахиной, приобретенный за счет незаконно полученных средств. В суде было установлено, что в 2021-2023 годах Елена Чупахина получала взятки от руководителей коммерческих организаций на должности директора департамента городской среды министерства ЖКХ области, а позже - замминистра ЖКХ региона. Чупахина содействовала предпринимателям в принятии выполненных работ по муниципальным контрактам и согласовании заявок муниципальным администрациям о перечислении субсидий из регионального бюджета для их оплаты. Таким образом, по данным прокуратуры, с июля 2021 года по декабря 2023 года злоумышленница незаконно получила взятками более 9 миллионов рублей. Приговор вступил в законную силу.
https://ria.ru/20250718/sud-2029996070.html
https://ria.ru/20250716/vzyatka-2029449941.html
россия
ульяновск
ульяновская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ульяновск, ульяновская область, ульяновский областной суд, общество
Россия, Ульяновск, Ульяновская область, Ульяновский областной суд, Общество
Суд ужесточил приговор экс-замминистра ЖКХ Ульяновской области

Суд увеличил срок до 8,5 года экс-замминистра ЖКХ Ульяновской области Чупахиной

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 23 июл - РИА Новости. Ульяновский областной суд увеличил срок лишения свободы с 5 до 8,5 лет бывшему заместителю регионального министра ЖКХ и строительства Елене Чупахиной за получение взяток на сумму более 9 миллионов рублей, сообщается на сайте областной прокуратуры.
Ранее в региональном СУСК России сообщали, что в апреле Ленинский районный суд Ульяновска назначил экс-замминистра ЖКХ области 5 лет лишения свободы и штраф в 10 миллионов рублей по пяти эпизодам получения взяток на сумму свыше 7 миллионов рублей.
Денис Алексеев - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Суд продлил арест замгубернатора Вологодской области по делу о взятке
18 июля, 16:07
"Прокуратура Ульяновской области добилась ужесточения наказания бывшей заместителю регионального министра ЖКХ и строительства, осужденной за взяточничество... В результате Елена Чупахина осуждена на 8,5 лет колонии общего режима со штрафом в размере 8,8 миллиона рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления... на срок 4,5 года", - сообщили в прокуратуре региона.
Также по исковому заявлению прокурора в доход страны обращен дорогостоящий автомобиль дочери Чупахиной, приобретенный за счет незаконно полученных средств.
В суде было установлено, что в 2021-2023 годах Елена Чупахина получала взятки от руководителей коммерческих организаций на должности директора департамента городской среды министерства ЖКХ области, а позже - замминистра ЖКХ региона. Чупахина содействовала предпринимателям в принятии выполненных работ по муниципальным контрактам и согласовании заявок муниципальным администрациям о перечислении субсидий из регионального бюджета для их оплаты.
Таким образом, по данным прокуратуры, с июля 2021 года по декабря 2023 года злоумышленница незаконно получила взятками более 9 миллионов рублей.
Приговор вступил в законную силу.
Юрий Лысенко - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Суд продлил арест экс-главе Новочеркасска, обвиняемому в получении взятки
16 июля, 13:24
 
РоссияУльяновскУльяновская областьУльяновский областной судОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала