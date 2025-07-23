Суд ужесточил приговор экс-замминистра ЖКХ Ульяновской области
Суд увеличил срок до 8,5 года экс-замминистра ЖКХ Ульяновской области Чупахиной
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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САМАРА, 23 июл - РИА Новости. Ульяновский областной суд увеличил срок лишения свободы с 5 до 8,5 лет бывшему заместителю регионального министра ЖКХ и строительства Елене Чупахиной за получение взяток на сумму более 9 миллионов рублей, сообщается на сайте областной прокуратуры.
Ранее в региональном СУСК России сообщали, что в апреле Ленинский районный суд Ульяновска назначил экс-замминистра ЖКХ области 5 лет лишения свободы и штраф в 10 миллионов рублей по пяти эпизодам получения взяток на сумму свыше 7 миллионов рублей.
"Прокуратура Ульяновской области добилась ужесточения наказания бывшей заместителю регионального министра ЖКХ и строительства, осужденной за взяточничество... В результате Елена Чупахина осуждена на 8,5 лет колонии общего режима со штрафом в размере 8,8 миллиона рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления... на срок 4,5 года", - сообщили в прокуратуре региона.
Также по исковому заявлению прокурора в доход страны обращен дорогостоящий автомобиль дочери Чупахиной, приобретенный за счет незаконно полученных средств.
В суде было установлено, что в 2021-2023 годах Елена Чупахина получала взятки от руководителей коммерческих организаций на должности директора департамента городской среды министерства ЖКХ области, а позже - замминистра ЖКХ региона. Чупахина содействовала предпринимателям в принятии выполненных работ по муниципальным контрактам и согласовании заявок муниципальным администрациям о перечислении субсидий из регионального бюджета для их оплаты.
Таким образом, по данным прокуратуры, с июля 2021 года по декабря 2023 года злоумышленница незаконно получила взятками более 9 миллионов рублей.
Приговор вступил в законную силу.