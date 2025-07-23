https://ria.ru/20250723/pitanie-2030747032.html
Нутрициолог рассказала о причинах переедания у детей
Нутрициолог рассказала о причинах переедания у детей - РИА Новости, 23.07.2025
Нутрициолог рассказала о причинах переедания у детей
Дети, которые регулярно совмещают еду с гаджетами, чаще переедают и в дальнейшем имеют лишний вес, рассказала РИА Новости нутрициолог, заместитель руководителя... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T03:38:00+03:00
2025-07-23T03:38:00+03:00
2025-07-23T11:24:00+03:00
общество
еда
питание
дети
здоровье - общество
здоровье
социальный навигатор
детские вопросы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148335/77/1483357765_0:585:5616:3744_1920x0_80_0_0_e9268bc3512af895b8d817503a237816.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Дети, которые регулярно совмещают еду с гаджетами, чаще переедают и в дальнейшем имеют лишний вес, рассказала РИА Новости нутрициолог, заместитель руководителя Ассоциации профессионалов социального питания и оздоровления населения Алла Порхун. "Исследования показывают, что дети, регулярно совмещающие еду с гаджетами, чаще переедают и в дальнейшем сталкиваются с лишним весом. Это связано не только с объемом съеденного, но и с тем, что организм хуже усваивает питательные вещества в условиях информационного стресса", - объяснила Порхун. Специалист отметила, что отвлечение на гаджеты во время еды – не просто вредная привычка, а серьезное нарушение пищевого поведения. "Когда ребенок ест, уткнувшись в телефон или планшет, это не просто вредная привычка - это серьезное нарушение пищевого поведения. Мозг, занятый игрой или мультфильмом, попросту "не замечает" происходящего с телом: сигналы сытости поступают с опозданием, а пищеварение замедляется", - отметила врач.
https://sn.ria.ru/20230607/sanprosvet-1876640763.html
https://ria.ru/20250630/vrach-2026192530.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148335/77/1483357765_302:0:5294:3744_1920x0_80_0_0_957207a77fcafeb1b1854e308f47840c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, еда, питание, дети, здоровье - общество, здоровье, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Еда, Питание, Дети, Здоровье - Общество, Здоровье, Социальный навигатор, Детские вопросы
Нутрициолог рассказала о причинах переедания у детей
Нутрициолог Порхун: дети, совмещающие еду с гаджетами, чаще переедают
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Дети, которые регулярно совмещают еду с гаджетами, чаще переедают и в дальнейшем имеют лишний вес, рассказала РИА Новости нутрициолог, заместитель руководителя Ассоциации профессионалов социального питания и оздоровления населения Алла Порхун.
"Исследования показывают, что дети, регулярно совмещающие еду с гаджетами, чаще переедают и в дальнейшем сталкиваются с лишним весом. Это связано не только с объемом съеденного, но и с тем, что организм хуже усваивает питательные вещества в условиях информационного стресса", - объяснила Порхун.
Специалист отметила, что отвлечение на гаджеты во время еды – не просто вредная привычка, а серьезное нарушение пищевого поведения.
"Когда ребенок ест, уткнувшись в телефон или планшет, это не просто вредная привычка - это серьезное нарушение пищевого поведения. Мозг, занятый игрой или мультфильмом, попросту "не замечает" происходящего с телом: сигналы сытости поступают с опозданием, а пищеварение замедляется", - отметила врач.