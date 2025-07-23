https://ria.ru/20250723/pitanie-2030747032.html

Нутрициолог рассказала о причинах переедания у детей

Нутрициолог рассказала о причинах переедания у детей - РИА Новости, 23.07.2025

Нутрициолог рассказала о причинах переедания у детей

Дети, которые регулярно совмещают еду с гаджетами, чаще переедают и в дальнейшем имеют лишний вес, рассказала РИА Новости нутрициолог, заместитель руководителя... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T03:38:00+03:00

2025-07-23T03:38:00+03:00

2025-07-23T11:24:00+03:00

общество

еда

питание

дети

здоровье - общество

здоровье

социальный навигатор

детские вопросы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148335/77/1483357765_0:585:5616:3744_1920x0_80_0_0_e9268bc3512af895b8d817503a237816.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Дети, которые регулярно совмещают еду с гаджетами, чаще переедают и в дальнейшем имеют лишний вес, рассказала РИА Новости нутрициолог, заместитель руководителя Ассоциации профессионалов социального питания и оздоровления населения Алла Порхун. "Исследования показывают, что дети, регулярно совмещающие еду с гаджетами, чаще переедают и в дальнейшем сталкиваются с лишним весом. Это связано не только с объемом съеденного, но и с тем, что организм хуже усваивает питательные вещества в условиях информационного стресса", - объяснила Порхун. Специалист отметила, что отвлечение на гаджеты во время еды – не просто вредная привычка, а серьезное нарушение пищевого поведения. "Когда ребенок ест, уткнувшись в телефон или планшет, это не просто вредная привычка - это серьезное нарушение пищевого поведения. Мозг, занятый игрой или мультфильмом, попросту "не замечает" происходящего с телом: сигналы сытости поступают с опозданием, а пищеварение замедляется", - отметила врач.

https://sn.ria.ru/20230607/sanprosvet-1876640763.html

https://ria.ru/20250630/vrach-2026192530.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, еда, питание, дети, здоровье - общество, здоровье, социальный навигатор, детские вопросы