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Нутрициолог рассказала о причинах переедания у детей - РИА Новости, 23.07.2025
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03:38 23.07.2025 (обновлено: 11:24 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/pitanie-2030747032.html
Нутрициолог рассказала о причинах переедания у детей
Нутрициолог рассказала о причинах переедания у детей - РИА Новости, 23.07.2025
Нутрициолог рассказала о причинах переедания у детей
Дети, которые регулярно совмещают еду с гаджетами, чаще переедают и в дальнейшем имеют лишний вес, рассказала РИА Новости нутрициолог, заместитель руководителя... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T03:38:00+03:00
2025-07-23T11:24:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Дети, которые регулярно совмещают еду с гаджетами, чаще переедают и в дальнейшем имеют лишний вес, рассказала РИА Новости нутрициолог, заместитель руководителя Ассоциации профессионалов социального питания и оздоровления населения Алла Порхун. "Исследования показывают, что дети, регулярно совмещающие еду с гаджетами, чаще переедают и в дальнейшем сталкиваются с лишним весом. Это связано не только с объемом съеденного, но и с тем, что организм хуже усваивает питательные вещества в условиях информационного стресса", - объяснила Порхун. Специалист отметила, что отвлечение на гаджеты во время еды – не просто вредная привычка, а серьезное нарушение пищевого поведения. "Когда ребенок ест, уткнувшись в телефон или планшет, это не просто вредная привычка - это серьезное нарушение пищевого поведения. Мозг, занятый игрой или мультфильмом, попросту "не замечает" происходящего с телом: сигналы сытости поступают с опозданием, а пищеварение замедляется", - отметила врач.
https://sn.ria.ru/20230607/sanprosvet-1876640763.html
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общество, еда, питание, дети, здоровье - общество, здоровье, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Еда, Питание, Дети, Здоровье - Общество, Здоровье, Социальный навигатор, Детские вопросы
Нутрициолог рассказала о причинах переедания у детей

Нутрициолог Порхун: дети, совмещающие еду с гаджетами, чаще переедают

© Fotolia / alexandre zveigerСтудент обедает за компьютером
Студент обедает за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Fotolia / alexandre zveiger
Студент обедает за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Дети, которые регулярно совмещают еду с гаджетами, чаще переедают и в дальнейшем имеют лишний вес, рассказала РИА Новости нутрициолог, заместитель руководителя Ассоциации профессионалов социального питания и оздоровления населения Алла Порхун.
"Исследования показывают, что дети, регулярно совмещающие еду с гаджетами, чаще переедают и в дальнейшем сталкиваются с лишним весом. Это связано не только с объемом съеденного, но и с тем, что организм хуже усваивает питательные вещества в условиях информационного стресса", - объяснила Порхун.
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Специалист отметила, что отвлечение на гаджеты во время еды – не просто вредная привычка, а серьезное нарушение пищевого поведения.
"Когда ребенок ест, уткнувшись в телефон или планшет, это не просто вредная привычка - это серьезное нарушение пищевого поведения. Мозг, занятый игрой или мультфильмом, попросту "не замечает" происходящего с телом: сигналы сытости поступают с опозданием, а пищеварение замедляется", - отметила врач.
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