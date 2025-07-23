https://ria.ru/20250723/peterburg-2030874231.html
В Петербурге мужчина выстрелил в женщину из лука
В Петербурге мужчина выстрелил в женщину из лука - РИА Новости, 23.07.2025
В Петербурге мужчина выстрелил в женщину из лука
Конфликт между работниками завода в Выборгском районе Санкт-Петербурга завершился выстрелом из лука, стрелок задержан, пострадавшая направлена в больницу,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T16:06:00+03:00
2025-07-23T16:06:00+03:00
2025-07-23T16:06:00+03:00
происшествия
выборгский район
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Конфликт между работниками завода в Выборгском районе Санкт-Петербурга завершился выстрелом из лука, стрелок задержан, пострадавшая направлена в больницу, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в среду днем в полицию Выборгского района поступило сообщение о травмировании женщины на проходной завода на улице Курчатова. "Прибывшими незамедлительно на место полицейскими установлено, что на проходной завода произошел конфликт между работниками, женщиной и мужчиной. В результате мужчина выстрелил в женщину из лука. Пострадавшая госпитализирована", – говорится в сообщении. ГУМВД уточняет, что 39-летний стрелок доставлен в отдел полиции для разбирательства. Правоохранители устанавливают причины конфликта, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20250722/peterburg-2030597605.html
выборгский район
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происшествия, выборгский район, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Выборгский район, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге мужчина выстрелил в женщину из лука
На заводе в Выборгском районе Петербурга мужчина выстрелил в женщину из лука