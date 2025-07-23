https://ria.ru/20250723/peterburg-2030874231.html

В Петербурге мужчина выстрелил в женщину из лука

В Петербурге мужчина выстрелил в женщину из лука - РИА Новости, 23.07.2025

В Петербурге мужчина выстрелил в женщину из лука

Конфликт между работниками завода в Выборгском районе Санкт-Петербурга завершился выстрелом из лука, стрелок задержан, пострадавшая направлена в больницу,... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T16:06:00+03:00

2025-07-23T16:06:00+03:00

2025-07-23T16:06:00+03:00

происшествия

выборгский район

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Конфликт между работниками завода в Выборгском районе Санкт-Петербурга завершился выстрелом из лука, стрелок задержан, пострадавшая направлена в больницу, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в среду днем в полицию Выборгского района поступило сообщение о травмировании женщины на проходной завода на улице Курчатова. "Прибывшими незамедлительно на место полицейскими установлено, что на проходной завода произошел конфликт между работниками, женщиной и мужчиной. В результате мужчина выстрелил в женщину из лука. Пострадавшая госпитализирована", – говорится в сообщении. ГУМВД уточняет, что 39-летний стрелок доставлен в отдел полиции для разбирательства. Правоохранители устанавливают причины конфликта, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20250722/peterburg-2030597605.html

выборгский район

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происшествия, выборгский район, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)