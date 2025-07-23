https://ria.ru/20250723/otdykh-2030755316.html

Минводы вошли в тройку самых популярных мест для отдыха

Минводы вошли в тройку самых популярных мест для отдыха - РИА Новости, 23.07.2025

Минводы вошли в тройку самых популярных мест для отдыха

Больше половины россиян планируют либо уже съездили в путешествия в 2025 году, из них подавляющее большинство интересуются поездками по России, самыми... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T06:23:00+03:00

2025-07-23T06:23:00+03:00

2025-07-23T06:23:00+03:00

туризм

россия

краснодарский край

москва

роскачество

туризм

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Больше половины россиян планируют либо уже съездили в путешествия в 2025 году, из них подавляющее большинство интересуются поездками по России, самыми популярными направлениями по-прежнему остаются Краснодарский край и Москва, при этом в тройке оказались Минеральные Воды, говорится в исследовании центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества, которое есть в распоряжении РИА Новости. "52% в 2025 году планируют либо уже съездили в путешествия. Из них 83% интересуются поездками внутри России. При этом 46% - в другие регионы России, 40% – в пределах своего региона и 27% выбирают сельскую местность", - сказано в исследовании, в котором приняли участие 1500 россиян старше 18 лет. "Самыми популярными направлениями, по-прежнему, являются курорты Краснодарского края, их выбирает почти каждый четвертый российский путешественник (24%). На втором месте Москва (12%). На третьем - Минеральные Воды и Петербург, куда едут 11%", - добавили в Роскачестве. По данным аналитиков, курорты Краснодарского края и в прошлом году были самыми популярными местами для туризма, туда ездил каждый пятый путешественник внутри страны, на втором месте – Москва, на третьем – Санкт-Петербург. Среди зарубежных направлений в этом году самым популярным является Турция, туда собираются поехать или уже съездили треть отвечающих, выяснили авторы исследования. ОАЭ для туризма рассматривает четверть туристов. На третьем месте – Абхазия и Таиланд ими интересуются по 13% путешественников.

https://ria.ru/20250304/gostinitsa-2002886136.html

https://ria.ru/20250717/puteshestviya-2029534561.html

россия

краснодарский край

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, краснодарский край, москва, роскачество, туризм