Минводы вошли в тройку самых популярных мест для отдыха
Роскачество: Минводы вошли в тройку самых популярных мест для отдыха в 2025 году
Туристы с чемоданами в аэропорту. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Больше половины россиян планируют либо уже съездили в путешествия в 2025 году, из них подавляющее большинство интересуются поездками по России, самыми популярными направлениями по-прежнему остаются Краснодарский край и Москва, при этом в тройке оказались Минеральные Воды, говорится в исследовании центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"52% в 2025 году планируют либо уже съездили в путешествия. Из них 83% интересуются поездками внутри России. При этом 46% - в другие регионы России, 40% – в пределах своего региона и 27% выбирают сельскую местность", - сказано в исследовании, в котором приняли участие 1500 россиян старше 18 лет.
"Самыми популярными направлениями, по-прежнему, являются курорты Краснодарского края, их выбирает почти каждый четвертый российский путешественник (24%). На втором месте Москва (12%). На третьем - Минеральные Воды и Петербург, куда едут 11%", - добавили в Роскачестве.
По данным аналитиков, курорты Краснодарского края и в прошлом году были самыми популярными местами для туризма, туда ездил каждый пятый путешественник внутри страны, на втором месте – Москва, на третьем – Санкт-Петербург.
Среди зарубежных направлений в этом году самым популярным является Турция, туда собираются поехать или уже съездили треть отвечающих, выяснили авторы исследования.