Рейтинг@Mail.ru
Минводы вошли в тройку самых популярных мест для отдыха - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
06:23 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/otdykh-2030755316.html
Минводы вошли в тройку самых популярных мест для отдыха
Минводы вошли в тройку самых популярных мест для отдыха - РИА Новости, 23.07.2025
Минводы вошли в тройку самых популярных мест для отдыха
Больше половины россиян планируют либо уже съездили в путешествия в 2025 году, из них подавляющее большинство интересуются поездками по России, самыми... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T06:23:00+03:00
2025-07-23T06:23:00+03:00
туризм
россия
краснодарский край
москва
роскачество
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101620/52/1016205235_0:67:2000:1192_1920x0_80_0_0_97a72204316b8e4dc779c6462052b306.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Больше половины россиян планируют либо уже съездили в путешествия в 2025 году, из них подавляющее большинство интересуются поездками по России, самыми популярными направлениями по-прежнему остаются Краснодарский край и Москва, при этом в тройке оказались Минеральные Воды, говорится в исследовании центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества, которое есть в распоряжении РИА Новости. "52% в 2025 году планируют либо уже съездили в путешествия. Из них 83% интересуются поездками внутри России. При этом 46% - в другие регионы России, 40% – в пределах своего региона и 27% выбирают сельскую местность", - сказано в исследовании, в котором приняли участие 1500 россиян старше 18 лет. "Самыми популярными направлениями, по-прежнему, являются курорты Краснодарского края, их выбирает почти каждый четвертый российский путешественник (24%). На втором месте Москва (12%). На третьем - Минеральные Воды и Петербург, куда едут 11%", - добавили в Роскачестве. По данным аналитиков, курорты Краснодарского края и в прошлом году были самыми популярными местами для туризма, туда ездил каждый пятый путешественник внутри страны, на втором месте – Москва, на третьем – Санкт-Петербург. Среди зарубежных направлений в этом году самым популярным является Турция, туда собираются поехать или уже съездили треть отвечающих, выяснили авторы исследования. ОАЭ для туризма рассматривает четверть туристов. На третьем месте – Абхазия и Таиланд ими интересуются по 13% путешественников.
https://ria.ru/20250304/gostinitsa-2002886136.html
https://ria.ru/20250717/puteshestviya-2029534561.html
россия
краснодарский край
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101620/52/1016205235_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_f6446218903665d8ad9d5b3f230b7f72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, краснодарский край, москва, роскачество, туризм
Туризм, Россия, Краснодарский край, Москва, Роскачество, Туризм
Минводы вошли в тройку самых популярных мест для отдыха

Роскачество: Минводы вошли в тройку самых популярных мест для отдыха в 2025 году

© Fotolia / Brian JacksonТуристы с чемоданами в аэропорту
Туристы с чемоданами в аэропорту - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Fotolia / Brian Jackson
Туристы с чемоданами в аэропорту. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Больше половины россиян планируют либо уже съездили в путешествия в 2025 году, из них подавляющее большинство интересуются поездками по России, самыми популярными направлениями по-прежнему остаются Краснодарский край и Москва, при этом в тройке оказались Минеральные Воды, говорится в исследовании центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"52% в 2025 году планируют либо уже съездили в путешествия. Из них 83% интересуются поездками внутри России. При этом 46% - в другие регионы России, 40% – в пределах своего региона и 27% выбирают сельскую местность", - сказано в исследовании, в котором приняли участие 1500 россиян старше 18 лет.
Номер отеля - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Первая в России гостиница получила звезды по новой системе классификации
4 марта, 06:59
"Самыми популярными направлениями, по-прежнему, являются курорты Краснодарского края, их выбирает почти каждый четвертый российский путешественник (24%). На втором месте Москва (12%). На третьем - Минеральные Воды и Петербург, куда едут 11%", - добавили в Роскачестве.
По данным аналитиков, курорты Краснодарского края и в прошлом году были самыми популярными местами для туризма, туда ездил каждый пятый путешественник внутри страны, на втором месте – Москва, на третьем – Санкт-Петербург.
Среди зарубежных направлений в этом году самым популярным является Турция, туда собираются поехать или уже съездили треть отвечающих, выяснили авторы исследования.
ОАЭ для туризма рассматривает четверть туристов. На третьем месте – Абхазия и Таиланд ими интересуются по 13% путешественников.
Отдыхающие на набережной пляжа в Центральном районе Сочи - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Отдых на Черном море подешевел. Сколько теперь стоят туры на курорты
17 июля, 08:00
 
ТуризмРоссияКраснодарский крайМоскваРоскачествоТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала