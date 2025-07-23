https://ria.ru/20250723/obekt-2030828730.html

Минэнерго Украины заявило о взрывах на энергообъекте в Сумской области

Минэнерго Украины заявило о взрывах на энергообъекте в Сумской области - РИА Новости, 23.07.2025

Минэнерго Украины заявило о взрывах на энергообъекте в Сумской области

Объект Сумской областной энергетической компании поврежден после ночных взрывов в регионе, сообщает министерство энергетики Украины. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T13:23:00+03:00

2025-07-23T13:23:00+03:00

2025-07-23T13:23:00+03:00

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дмитрий песков

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Объект Сумской областной энергетической компании поврежден после ночных взрывов в регионе, сообщает министерство энергетики Украины. Ранее ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги. Позднее начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что в регионе начались массовые отключения света. "Повреждено энергетическое оборудование одного из объектов компании "Сумыоблэнерго". Сейчас для части потребителей электроэнергии действуют ограничения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго. О каком именно объекте идет речь, не уточняется. Позднее компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") в своем Telegram-канале сообщила о повреждении энергетической инфраструктуры на ее объектах после ночных взрывов в Сумской и Полтавской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250723/syrskiy-2030792633.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, россия, олег григорьев, дмитрий песков, сумская область, министерство энергетики рф (минэнерго россии), укрзализныця, украинская железная дорога