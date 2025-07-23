https://ria.ru/20250723/nabu-2030992639.html

Глава Евросовета потребовал объяснений от Киева после ограничения НАБУ

Глава Евросовета потребовал объяснений от Киева после ограничения НАБУ - РИА Новости, 23.07.2025

Глава Евросовета потребовал объяснений от Киева после ограничения НАБУ

Председатель Евросовета Антониу Кошта выразил Владимиру Зеленскому обеспокоенность и потребовал объяснений после решения Киева ограничить полномочия и отменить... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T21:36:00+03:00

2025-07-23T21:36:00+03:00

2025-07-23T21:36:00+03:00

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владимир зеленский

антониу кошта

урсула фон дер ляйен

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Председатель Евросовета Антониу Кошта выразил Владимиру Зеленскому обеспокоенность и потребовал объяснений после решения Киева ограничить полномочия и отменить независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщает газета Politico со ссылкой на анонимного представителя ЕС. "Председатель Европейского совета Антониу Кошта также выразил Зеленскому свою обеспокоенность и потребовал объяснений", - пишет издание. Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье также заявил изданию, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен контактировала с Зеленским по поводу этих событий, и напомнил, что Украина, как кандидат в ЕС, должна бескомпромиссно уважать верховенство закона и бороться с коррупцией. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.

https://ria.ru/20250723/ukraina-2030746389.html

https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030949187.html

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в мире, киев, украина, львов, владимир зеленский, антониу кошта, урсула фон дер ляйен, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), евросоюз, евросовет