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Новгородскому министру культуры внесли представление из-за концерта IOWA - РИА Новости, 23.07.2025
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16:38 23.07.2025 (обновлено: 16:45 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/ministr-2030884835.html
Новгородскому министру культуры внесли представление из-за концерта IOWA
Новгородскому министру культуры внесли представление из-за концерта IOWA - РИА Новости, 23.07.2025
Новгородскому министру культуры внесли представление из-за концерта IOWA
Министру культуры и туризма Новгородской области внесено представление за ненадлежащее исполнение обязанностей по защите детей от вредной информации при... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T16:38:00+03:00
2025-07-23T16:45:00+03:00
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Министру культуры и туризма Новгородской области внесено представление за ненадлежащее исполнение обязанностей по защите детей от вредной информации при организации концерта группы IOWA в Великом Новгороде, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. Установлено, что вечером в День защиты детей на площади Победы-Софийской в Великом Новгороде проходил концерт группы IOWA. Мероприятие было организовано в рамках культурной программы фестиваля молодого кино "Новое движение". Ответственным за организацию выступало Новгородское областное театрально-концертное агентство (НОТКА), подведомственное министерству культуры региона. После концерта в надзорное ведомство поступили обращения от граждан, возмущенных костюмом солистки группы IOWA Екатерины Иванчиковой. Певица вышла на сцену в полосатом комбинезоне, поверх которого надела прозрачное платье с объемными элементами по бокам. Некоторые зрители отметили сходство костюма с мужскими гениталиями. Сама Иванчикова в своем Telegram-канале это отрицала. Как уточнили в прокуратуре, при подготовке к мероприятию сотрудники НОТКА изучили видео с майских выступлений группы IOWA в Москве и Санкт-Петербурге, где солистка выступала в том же сценическом образе. Однако прокуратура выявила на столичных афишах наличие возрастного ограничения "6+". При этом на концерте группы в Великом Новгороде вход являлся свободным, что свидетельствует об отсутствии возрастных ограничений, отметили в ведомстве. "Должностными лицами ОАУКИ "Новгородское областное театрально-концертное агентство"… ненадлежащим образом исполнены свои обязанности, связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, что является недопустимым при организации общественных мероприятий с присутствием несовершеннолетних лиц, в связи с чем прокуратурой области министру культуры и туризма Новгородской области 9 июля внесено представление", - сообщили в пресс-службе ведомства. В прокуратуре уточнили, что материалы проверки направлены в федеральную службу по надзору в сфере образования и науки для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности по статье 6.17 КоАП (нарушение законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию). Санкция статьи предусматривает штраф для должностных лиц в размере от 5 до 10 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250717/kontsert-2029585720.html
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великий новгород, новгородская область, москва
Великий Новгород, Новгородская область, Москва
Новгородскому министру культуры внесли представление из-за концерта IOWA

Новгородскому Минкультуры внесли представление из-за костюма солистки IOWA

© Кадр видео из соцсетейВыступление певицы IOWA в Великом Новгороде
Выступление певицы IOWA в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Кадр видео из соцсетей
Выступление певицы IOWA в Великом Новгороде
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Министру культуры и туризма Новгородской области внесено представление за ненадлежащее исполнение обязанностей по защите детей от вредной информации при организации концерта группы IOWA в Великом Новгороде, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
Установлено, что вечером в День защиты детей на площади Победы-Софийской в Великом Новгороде проходил концерт группы IOWA. Мероприятие было организовано в рамках культурной программы фестиваля молодого кино "Новое движение". Ответственным за организацию выступало Новгородское областное театрально-концертное агентство (НОТКА), подведомственное министерству культуры региона.
После концерта в надзорное ведомство поступили обращения от граждан, возмущенных костюмом солистки группы IOWA Екатерины Иванчиковой. Певица вышла на сцену в полосатом комбинезоне, поверх которого надела прозрачное платье с объемными элементами по бокам. Некоторые зрители отметили сходство костюма с мужскими гениталиями. Сама Иванчикова в своем Telegram-канале это отрицала.
Как уточнили в прокуратуре, при подготовке к мероприятию сотрудники НОТКА изучили видео с майских выступлений группы IOWA в Москве и Санкт-Петербурге, где солистка выступала в том же сценическом образе. Однако прокуратура выявила на столичных афишах наличие возрастного ограничения "6+". При этом на концерте группы в Великом Новгороде вход являлся свободным, что свидетельствует об отсутствии возрастных ограничений, отметили в ведомстве.
"Должностными лицами ОАУКИ "Новгородское областное театрально-концертное агентство"… ненадлежащим образом исполнены свои обязанности, связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, что является недопустимым при организации общественных мероприятий с присутствием несовершеннолетних лиц, в связи с чем прокуратурой области министру культуры и туризма Новгородской области 9 июля внесено представление", - сообщили в пресс-службе ведомства.
В прокуратуре уточнили, что материалы проверки направлены в федеральную службу по надзору в сфере образования и науки для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности по статье 6.17 КоАП (нарушение законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию). Санкция статьи предусматривает штраф для должностных лиц в размере от 5 до 10 тысяч рублей.
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