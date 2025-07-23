https://ria.ru/20250723/marochko-2030835669.html

Марочко рассказал о внутреннем конфликте ВСУ

Марочко рассказал о внутреннем конфликте ВСУ - РИА Новости, 23.07.2025

Марочко рассказал о внутреннем конфликте ВСУ

Конфликт между 12-й бригадой Национальной гвардии Украины (он же "Азов"*) и 3-й штурмовой бригадой ВСУ - армейской версией "Азова"* - значительно обострился,... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T13:48:00+03:00

2025-07-23T13:48:00+03:00

2025-07-23T13:48:00+03:00

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андрей марочко

андрей билецкий

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 23 июл - РИА Новости. Конфликт между 12-й бригадой Национальной гвардии Украины (он же "Азов"*) и 3-й штурмовой бригадой ВСУ - армейской версией "Азова"* - значительно обострился, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. Ранее ряд украинских СМИ сообщали, что майор 12-й бригады Нацгвардии Андрей Кориневич заявил, что его избили бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Эти подразделения были сформированы на основе нацполка "Азов"*. "Напряженные отношения в этих подразделениях были и раньше, но сейчас в связи с избиением Кориневича тема приобрела широкий общественный резонанс, на котором обе бригады, а вернее их лидеры, набирают себе баллы, в том числе и политические. И это уже не просто конфликт между двумя подразделениями - в Украине идет явный раскол националистического движения, что может привести не только к расколу общества, но и создает прямую угрозу действующей власти", - пояснил Марочко. Командир 3-й штурмовой бригады Андрей Билецкий** сейчас все активнее выступает как самостоятельная альтернативная нынешней власти Украины политическая фигура, отметил эксперт."Так как подразделение действительно выполняет задачи на линии фронта, то и поддерживают его очень многие националистически настроенные граждане Украины", - добавил Марочко. Основатель "Азова"* Билецкий** внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.* запрещенная в РФ террористическая организация** внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ria.ru/20250723/syrskiy-2030792633.html

https://ria.ru/20250722/kiev-2030493326.html

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украина, россия, андрей марочко, андрей билецкий, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), в мире