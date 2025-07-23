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Марочко рассказал о внутреннем конфликте ВСУ - РИА Новости, 23.07.2025
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13:48 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/marochko-2030835669.html
Марочко рассказал о внутреннем конфликте ВСУ
Марочко рассказал о внутреннем конфликте ВСУ - РИА Новости, 23.07.2025
Марочко рассказал о внутреннем конфликте ВСУ
Конфликт между 12-й бригадой Национальной гвардии Украины (он же "Азов"*) и 3-й штурмовой бригадой ВСУ - армейской версией "Азова"* - значительно обострился,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T13:48:00+03:00
2025-07-23T13:48:00+03:00
украина
россия
андрей марочко
андрей билецкий
вооруженные силы украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
в мире
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ЛУГАНСК, 23 июл - РИА Новости. Конфликт между 12-й бригадой Национальной гвардии Украины (он же "Азов"*) и 3-й штурмовой бригадой ВСУ - армейской версией "Азова"* - значительно обострился, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. Ранее ряд украинских СМИ сообщали, что майор 12-й бригады Нацгвардии Андрей Кориневич заявил, что его избили бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Эти подразделения были сформированы на основе нацполка "Азов"*. "Напряженные отношения в этих подразделениях были и раньше, но сейчас в связи с избиением Кориневича тема приобрела широкий общественный резонанс, на котором обе бригады, а вернее их лидеры, набирают себе баллы, в том числе и политические. И это уже не просто конфликт между двумя подразделениями - в Украине идет явный раскол националистического движения, что может привести не только к расколу общества, но и создает прямую угрозу действующей власти", - пояснил Марочко. Командир 3-й штурмовой бригады Андрей Билецкий** сейчас все активнее выступает как самостоятельная альтернативная нынешней власти Украины политическая фигура, отметил эксперт."Так как подразделение действительно выполняет задачи на линии фронта, то и поддерживают его очень многие националистически настроенные граждане Украины", - добавил Марочко. Основатель "Азова"* Билецкий** внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.* запрещенная в РФ террористическая организация** внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
https://ria.ru/20250723/syrskiy-2030792633.html
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украина, россия, андрей марочко, андрей билецкий, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), в мире
Украина, Россия, Андрей Марочко, Андрей Билецкий, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), В мире
Марочко рассказал о внутреннем конфликте ВСУ

Марочко: конфликт между "Азовом" и 3-й штурмовой бригадой ВСУ обострился

© AP Photo / Sergei ChuzavkovБойцы батальона "Азов"*
Бойцы батальона Азов* - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Бойцы батальона "Азов"*. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 июл - РИА Новости. Конфликт между 12-й бригадой Национальной гвардии Украины (он же "Азов"*) и 3-й штурмовой бригадой ВСУ - армейской версией "Азова"* - значительно обострился, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Ранее ряд украинских СМИ сообщали, что майор 12-й бригады Нацгвардии Андрей Кориневич заявил, что его избили бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Эти подразделения были сформированы на основе нацполка "Азов"*.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Главком ВСУ посмеялся над предположениями об отставке, пишет WP
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"Напряженные отношения в этих подразделениях были и раньше, но сейчас в связи с избиением Кориневича тема приобрела широкий общественный резонанс, на котором обе бригады, а вернее их лидеры, набирают себе баллы, в том числе и политические. И это уже не просто конфликт между двумя подразделениями - в Украине идет явный раскол националистического движения, что может привести не только к расколу общества, но и создает прямую угрозу действующей власти", - пояснил Марочко.
Командир 3-й штурмовой бригады Андрей Билецкий** сейчас все активнее выступает как самостоятельная альтернативная нынешней власти Украины политическая фигура, отметил эксперт.
"Так как подразделение действительно выполняет задачи на линии фронта, то и поддерживают его очень многие националистически настроенные граждане Украины", - добавил Марочко.
Основатель "Азова"* Билецкий** внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* запрещенная в РФ террористическая организация
** внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Киев умоляет о срочных переговорах: к концу года все будет кончено
Вчера, 08:00
 
УкраинаРоссияАндрей МарочкоАндрей БилецкийВооруженные силы УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)В мире
 
 
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