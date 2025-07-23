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Петербург запустил пилотный проект по использованию мессенджера МАХ - РИА Новости, 23.07.2025
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11:29 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/makh-2030793709.html
Петербург запустил пилотный проект по использованию мессенджера МАХ
Петербург запустил пилотный проект по использованию мессенджера МАХ - РИА Новости, 23.07.2025
Петербург запустил пилотный проект по использованию мессенджера МАХ
Санкт-Петербург запустил пилотный проект по интеграции "Службы 112" в российский мессенджер МАХ, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T11:29:00+03:00
2025-07-23T11:29:00+03:00
санкт-петербург
россия
александр беглов
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Санкт-Петербург запустил пилотный проект по интеграции "Службы 112" в российский мессенджер МАХ, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "В Петербурге стартовал пилотный проект по интеграции "Службы 112" в российский мессенджер МАХ. На начальном этапе в MAX создан абонент "Служба экстренных вызовов Санкт-Петербурга", с которым заявители могут общаться в текстовом чате или звонить прямо внутри мессенджера", - говорится в сообщении. Отмечается, что в дальнейшем планируется развитие систем "Службы 112" и "Информационно-справочной службы 122" в мессенджере МАХ по двум направлениям: создание чат-ботов с неограниченным потенциалом и размещение мини-приложений. Это позволит реализовать полный функционал взаимодействия заявителей и городских служб. "Петербург – один из лидеров цифровизации в России. В годы пандемии мы первыми запустили единую региональную информационно-справочную Службу 122, а позже внедрили в ее работу технологии искусственного интеллекта – виртуального голосового помощника "Виктория". Сегодня мы продолжаем развивать высокотехнологичные услуги. Интеграция "Службы 112" с мессенджером МАХ – важный шаг к созданию современной, удобной и доступной системы взаимодействия петербуржцев с городскими сервисами", – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении. По его словам, этот проект станет значимым вкладом в обеспечение безопасности и комфорта жителей города. Петербург вышел с инициативой о размещении в мессенджере МАХ кнопки экстренного вызова "112" для обращения в службу в любом регионе.
https://ria.ru/20250717/rossijskij-messendzher-max-2029802714.html
https://ria.ru/20250715/max-2029173724.html
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санкт-петербург, россия, александр беглов, общество
Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов, Общество
Петербург запустил пилотный проект по использованию мессенджера МАХ

Петербург запустил пилотный проект по использованию российского мессенджера МАХ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Санкт-Петербург запустил пилотный проект по интеграции "Службы 112" в российский мессенджер МАХ, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Петербурге стартовал пилотный проект по интеграции "Службы 112" в российский мессенджер МАХ. На начальном этапе в MAX создан абонент "Служба экстренных вызовов Санкт-Петербурга", с которым заявители могут общаться в текстовом чате или звонить прямо внутри мессенджера", - говорится в сообщении.
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17 июля, 20:39
Отмечается, что в дальнейшем планируется развитие систем "Службы 112" и "Информационно-справочной службы 122" в мессенджере МАХ по двум направлениям: создание чат-ботов с неограниченным потенциалом и размещение мини-приложений. Это позволит реализовать полный функционал взаимодействия заявителей и городских служб.
"Петербург – один из лидеров цифровизации в России. В годы пандемии мы первыми запустили единую региональную информационно-справочную Службу 122, а позже внедрили в ее работу технологии искусственного интеллекта – виртуального голосового помощника "Виктория". Сегодня мы продолжаем развивать высокотехнологичные услуги. Интеграция "Службы 112" с мессенджером МАХ – важный шаг к созданию современной, удобной и доступной системы взаимодействия петербуржцев с городскими сервисами", – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, этот проект станет значимым вкладом в обеспечение безопасности и комфорта жителей города.
Петербург вышел с инициативой о размещении в мессенджере МАХ кнопки экстренного вызова "112" для обращения в службу в любом регионе.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Названа организация, которая будет развивать мессенджер Max
15 июля, 10:06
 
Санкт-ПетербургРоссияАлександр БегловОбщество
 
 
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