Петербург запустил пилотный проект по использованию мессенджера МАХ
Петербург запустил пилотный проект по использованию российского мессенджера МАХ
Мессенджер Max. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Санкт-Петербург запустил пилотный проект по интеграции "Службы 112" в российский мессенджер МАХ, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"В Петербурге стартовал пилотный проект по интеграции "Службы 112" в российский мессенджер МАХ. На начальном этапе в MAX создан абонент "Служба экстренных вызовов Санкт-Петербурга", с которым заявители могут общаться в текстовом чате или звонить прямо внутри мессенджера", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в дальнейшем планируется развитие систем "Службы 112" и "Информационно-справочной службы 122" в мессенджере МАХ по двум направлениям: создание чат-ботов с неограниченным потенциалом и размещение мини-приложений. Это позволит реализовать полный функционал взаимодействия заявителей и городских служб.
"Петербург – один из лидеров цифровизации в России. В годы пандемии мы первыми запустили единую региональную информационно-справочную Службу 122, а позже внедрили в ее работу технологии искусственного интеллекта – виртуального голосового помощника "Виктория". Сегодня мы продолжаем развивать высокотехнологичные услуги. Интеграция "Службы 112" с мессенджером МАХ – важный шаг к созданию современной, удобной и доступной системы взаимодействия петербуржцев с городскими сервисами", – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, этот проект станет значимым вкладом в обеспечение безопасности и комфорта жителей города.
Петербург вышел с инициативой о размещении в мессенджере МАХ кнопки экстренного вызова "112" для обращения в службу в любом регионе.