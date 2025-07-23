https://ria.ru/20250723/makh-2030793709.html

Петербург запустил пилотный проект по использованию мессенджера МАХ

Петербург запустил пилотный проект по использованию мессенджера МАХ - РИА Новости, 23.07.2025

Петербург запустил пилотный проект по использованию мессенджера МАХ

Санкт-Петербург запустил пилотный проект по интеграции "Службы 112" в российский мессенджер МАХ, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T11:29:00+03:00

2025-07-23T11:29:00+03:00

2025-07-23T11:29:00+03:00

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Санкт-Петербург запустил пилотный проект по интеграции "Службы 112" в российский мессенджер МАХ, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "В Петербурге стартовал пилотный проект по интеграции "Службы 112" в российский мессенджер МАХ. На начальном этапе в MAX создан абонент "Служба экстренных вызовов Санкт-Петербурга", с которым заявители могут общаться в текстовом чате или звонить прямо внутри мессенджера", - говорится в сообщении. Отмечается, что в дальнейшем планируется развитие систем "Службы 112" и "Информационно-справочной службы 122" в мессенджере МАХ по двум направлениям: создание чат-ботов с неограниченным потенциалом и размещение мини-приложений. Это позволит реализовать полный функционал взаимодействия заявителей и городских служб. "Петербург – один из лидеров цифровизации в России. В годы пандемии мы первыми запустили единую региональную информационно-справочную Службу 122, а позже внедрили в ее работу технологии искусственного интеллекта – виртуального голосового помощника "Виктория". Сегодня мы продолжаем развивать высокотехнологичные услуги. Интеграция "Службы 112" с мессенджером МАХ – важный шаг к созданию современной, удобной и доступной системы взаимодействия петербуржцев с городскими сервисами", – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении. По его словам, этот проект станет значимым вкладом в обеспечение безопасности и комфорта жителей города. Петербург вышел с инициативой о размещении в мессенджере МАХ кнопки экстренного вызова "112" для обращения в службу в любом регионе.

https://ria.ru/20250717/rossijskij-messendzher-max-2029802714.html

https://ria.ru/20250715/max-2029173724.html

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санкт-петербург, россия, александр беглов, общество