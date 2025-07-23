https://ria.ru/20250723/koridor-2030850790.html

Баку и Ереван одобрили план по Зангезурскому коридору, пишут СМИ

Баку и Ереван одобрили план по Зангезурскому коридору, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2025

Баку и Ереван одобрили план по Зангезурскому коридору, пишут СМИ

Армения, Азербайджан и США уже согласовали меморандум о взаимопонимании по созданию Зангезурского коридора, который в документе фигурирует как "мост Трампа",... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T14:42:00+03:00

2025-07-23T14:42:00+03:00

2025-07-23T14:47:00+03:00

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Армения, Азербайджан и США уже согласовали меморандум о взаимопонимании по созданию Зангезурского коридора, который в документе фигурирует как "мост Трампа", утверждает испанское онлайн-издание Periodista Digital со ссылкой на источники. "Нам удалось получить конфиденциальный документ под названием "Меморандум о взаимопонимании по созданию транспортного коридора "Мост Трампа". По словам наших источников, этот документ уже был одобрен в Армении, Азербайджане и США", - пишет издание. Оно утверждает, что ему удалось ознакомиться с документом с помощью неназванных представителей армянской диаспоры во Франции, имеющими контакты в правительстве Армении. Меморандум якобы предусматривает реализацию проекта транспортного коридора протяженностью 42 километра, который пройдет через Сюникскую область на юге Армении. В меморандуме также говорится, что Армения сохраняет суверенитет над указанным регионом. Однако транспортный коридор будет эксплуатироваться частной американской компанией, получившей соответствующую лицензию, сообщает издание. Ранее посол США в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак заявил, что США готовы управлять Зангезурским транспортным коридором у границы Ирана в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана. Пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян заявила, что Армения не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией, связывающей Азербайджан с его нахичеванской автономией. Азербайджан настаивает на прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В августе 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Баку и разблокирование коммуникаций через Сюникскую область Армении.

https://ria.ru/20250705/erdogan-2027379068.html

https://ria.ru/20250621/pashinyan-2024517196.html

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в мире, армения, азербайджан, сша, сергей лавров