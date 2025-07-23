https://ria.ru/20250723/kit-2030748836.html

Гренландским китам в Охотском море установили спутниковые передатчики

Гренландским китам в Охотском море установили спутниковые передатчики - РИА Новости, 23.07.2025

Гренландским китам в Охотском море установили спутниковые передатчики

Краснокнижным гренландским китам в Охотском море впервые установили спутниковые передатчики с помощью беспилотника, они позволят получить новые данные о... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T04:19:00+03:00

2025-07-23T04:19:00+03:00

2025-07-23T13:14:00+03:00

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Краснокнижным гренландским китам в Охотском море впервые установили спутниковые передатчики с помощью беспилотника, они позволят получить новые данные о миграции животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда "Природа и люди". Всемирный день китов и дельфинов отмечается 23 июля. Праздник учрежден в 1986 году Международной китобойной комиссией, в этот день в 1982 году она проголосовала за полный запрет коммерческой добычи китов. "Ученые из ИПЭЭ РАН (Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН) успешно завершили экспедицию на побережье Охотского моря. Специалисты протестировали новую уникальную методику и при помощи дрона с пневмоустройством российского производства установили на гренландских китов пять меток со спутниковыми передатчиками", - говорится в сообщении. Как уточнили в фонде, ранее китов метили спутниковыми передатчиками при помощи мотопараплана, который управлялся пилотом. "Самое главное преимущество БПЛА - отсутствие риска для пилота во время мечения. Аппарат поменьше, чем парамотор, его проще доставить на место, и ему не требуется большая взлетно-посадочная площадка. Ну и научиться управлять этим БПЛА несравнимо проще, чем получить навыки профессионального пилота, необходимые в условиях Охотского моря", - приводятся в сообщении слова руководителя экспедиции, сотрудника ИПЭЭ РАН, эксперта фонда "Природа и люди" Милены Морозовой. В фонде отметили, что ученые уже принимают сигнал и практически в режиме реального времени следят за перемещениями китов. Ожидается, что передатчики проработают не менее двух месяцев и позволят получить новые данные о миграциях уникальных морских млекопитающих. Охотоморская популяция гренландского кита включена в Красную книгу РФ, они круглый год обитают в Охотском море, не покидая акваторию России. В прошлом веке гренландских китов здесь насчитывались тысячи, но в результате китобойного промысла они были истреблены практически полностью. На сегодня популяция насчитывает не более 400 особей. Проект по сохранению гренландских китов в Охотском море фонд "Природа и люди" реализует совместно с фондом компании Siberian Wellness "Мир вокруг тебя".

https://ria.ru/20250629/kity-2026083326.html

https://ria.ru/20230405/lezhbischa-1863228289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

охотское море, россия, российская академия наук, общество