https://ria.ru/20250723/kit-2030748836.html
Гренландским китам в Охотском море установили спутниковые передатчики
Гренландским китам в Охотском море установили спутниковые передатчики - РИА Новости, 23.07.2025
Гренландским китам в Охотском море установили спутниковые передатчики
Краснокнижным гренландским китам в Охотском море впервые установили спутниковые передатчики с помощью беспилотника, они позволят получить новые данные о... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T04:19:00+03:00
2025-07-23T04:19:00+03:00
2025-07-23T13:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
охотское море
россия
российская академия наук
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030825439_0:693:1280:1413_1920x0_80_0_0_08b8250556636da3bc5daf26d101ac22.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Краснокнижным гренландским китам в Охотском море впервые установили спутниковые передатчики с помощью беспилотника, они позволят получить новые данные о миграции животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда "Природа и люди". Всемирный день китов и дельфинов отмечается 23 июля. Праздник учрежден в 1986 году Международной китобойной комиссией, в этот день в 1982 году она проголосовала за полный запрет коммерческой добычи китов. "Ученые из ИПЭЭ РАН (Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН) успешно завершили экспедицию на побережье Охотского моря. Специалисты протестировали новую уникальную методику и при помощи дрона с пневмоустройством российского производства установили на гренландских китов пять меток со спутниковыми передатчиками", - говорится в сообщении. Как уточнили в фонде, ранее китов метили спутниковыми передатчиками при помощи мотопараплана, который управлялся пилотом. "Самое главное преимущество БПЛА - отсутствие риска для пилота во время мечения. Аппарат поменьше, чем парамотор, его проще доставить на место, и ему не требуется большая взлетно-посадочная площадка. Ну и научиться управлять этим БПЛА несравнимо проще, чем получить навыки профессионального пилота, необходимые в условиях Охотского моря", - приводятся в сообщении слова руководителя экспедиции, сотрудника ИПЭЭ РАН, эксперта фонда "Природа и люди" Милены Морозовой. В фонде отметили, что ученые уже принимают сигнал и практически в режиме реального времени следят за перемещениями китов. Ожидается, что передатчики проработают не менее двух месяцев и позволят получить новые данные о миграциях уникальных морских млекопитающих. Охотоморская популяция гренландского кита включена в Красную книгу РФ, они круглый год обитают в Охотском море, не покидая акваторию России. В прошлом веке гренландских китов здесь насчитывались тысячи, но в результате китобойного промысла они были истреблены практически полностью. На сегодня популяция насчитывает не более 400 особей. Проект по сохранению гренландских китов в Охотском море фонд "Природа и люди" реализует совместно с фондом компании Siberian Wellness "Мир вокруг тебя".
https://ria.ru/20250629/kity-2026083326.html
https://ria.ru/20230405/lezhbischa-1863228289.html
охотское море
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030825439_0:374:1280:1334_1920x0_80_0_0_0b4db0a2e10a82ef6a737cc045a19ac9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
охотское море, россия, российская академия наук, общество
Специальная военная операция на Украине, Охотское море, Россия, Российская академия наук, Общество
Гренландским китам в Охотском море установили спутниковые передатчики
На гренландских китов в Охотском море при помощи дронов установили передатчики
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Краснокнижным гренландским китам в Охотском море впервые установили спутниковые передатчики с помощью беспилотника, они позволят получить новые данные о миграции животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда "Природа и люди".
Всемирный день китов и дельфинов отмечается 23 июля. Праздник учрежден в 1986 году Международной китобойной комиссией, в этот день в 1982 году она проголосовала за полный запрет коммерческой добычи китов.
"Ученые из ИПЭЭ РАН
(Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН) успешно завершили экспедицию на побережье Охотского моря
. Специалисты протестировали новую уникальную методику и при помощи дрона с пневмоустройством российского производства установили на гренландских китов пять меток со спутниковыми передатчиками", - говорится в сообщении.
Как уточнили в фонде, ранее китов метили спутниковыми передатчиками при помощи мотопараплана, который управлялся пилотом.
"Самое главное преимущество БПЛА - отсутствие риска для пилота во время мечения. Аппарат поменьше, чем парамотор, его проще доставить на место, и ему не требуется большая взлетно-посадочная площадка. Ну и научиться управлять этим БПЛА несравнимо проще, чем получить навыки профессионального пилота, необходимые в условиях Охотского моря", - приводятся в сообщении слова руководителя экспедиции, сотрудника ИПЭЭ РАН, эксперта фонда "Природа и люди" Милены Морозовой.
В фонде отметили, что ученые уже принимают сигнал и практически в режиме реального времени следят за перемещениями китов. Ожидается, что передатчики проработают не менее двух месяцев и позволят получить новые данные о миграциях уникальных морских млекопитающих.
Охотоморская популяция гренландского кита включена в Красную книгу РФ
, они круглый год обитают в Охотском море, не покидая акваторию России. В прошлом веке гренландских китов здесь насчитывались тысячи, но в результате китобойного промысла они были истреблены практически полностью. На сегодня популяция насчитывает не более 400 особей. Проект по сохранению гренландских китов в Охотском море фонд "Природа и люди" реализует совместно с фондом компании Siberian Wellness "Мир вокруг тебя".