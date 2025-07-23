Рейтинг@Mail.ru
В Белом море в Карелии нашли тело одного из пропавших туристов - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/kareliya-2030889828.html
В Белом море в Карелии нашли тело одного из пропавших туристов
В Белом море в Карелии нашли тело одного из пропавших туристов - РИА Новости, 23.07.2025
В Белом море в Карелии нашли тело одного из пропавших туристов
Тело одного из пропавших туристов обнаружили в Белом море в Карелии, сообщило республиканское СУСК РФ. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T16:56:00+03:00
2025-07-23T16:56:00+03:00
происшествия
белое море
республика карелия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Тело одного из пропавших туристов обнаружили в Белом море в Карелии, сообщило республиканское СУСК РФ. Информация об обнаружении тела мужчины в акватории Белого моря рядом с островом Варбарлуды поступила в среду в правоохранительные органы. "В ходе опознания установлена личность погибшего. Им оказался один из 7 участников частного похода туристов, приехавших в Карелию из Волгограда. Целью отдыхающих было посещение на личных плавсредствах острова Соловки. 19 июля они прервали свой поход в связи с ухудшением погодных условий. Четыре человека были спасены, судьба троих оставалась неизвестной", - говорится в сообщении. Следственные органы проводят процессуальную проверку по факту гибели мужчины в акватории Белого моря. В настоящее время продолжается поиск еще двух участников похода. Ранее сообщалось, что в Карелии ищут пропавших в Белом море туристов. Не зарегистрированная в МЧС России туристическая группа на байдарках сплавлялась по Белому морю. Маршрут шел от гряды островов Кузова Республики Карелия к Соловецкому острову в Архангельской области.
https://ria.ru/20250604/turistka-2020982006.html
белое море
республика карелия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белое море, республика карелия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белое море, Республика Карелия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белом море в Карелии нашли тело одного из пропавших туристов

СК: тело одного из пропавших в Карелии туристов нашли в Белом море

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Тело одного из пропавших туристов обнаружили в Белом море в Карелии, сообщило республиканское СУСК РФ.
Информация об обнаружении тела мужчины в акватории Белого моря рядом с островом Варбарлуды поступила в среду в правоохранительные органы.
"В ходе опознания установлена личность погибшего. Им оказался один из 7 участников частного похода туристов, приехавших в Карелию из Волгограда. Целью отдыхающих было посещение на личных плавсредствах острова Соловки. 19 июля они прервали свой поход в связи с ухудшением погодных условий. Четыре человека были спасены, судьба троих оставалась неизвестной", - говорится в сообщении.
Следственные органы проводят процессуальную проверку по факту гибели мужчины в акватории Белого моря.
В настоящее время продолжается поиск еще двух участников похода.
Ранее сообщалось, что в Карелии ищут пропавших в Белом море туристов. Не зарегистрированная в МЧС России туристическая группа на байдарках сплавлялась по Белому морю. Маршрут шел от гряды островов Кузова Республики Карелия к Соловецкому острову в Архангельской области.
Кабардино-Балкария - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Тело туристки из Челябинска, погибшей в горах КБР, эвакуировали
4 июня, 23:29
 
ПроисшествияБелое мореРеспублика КарелияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала