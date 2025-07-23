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В Белом море в Карелии нашли тело одного из пропавших туристов
В Белом море в Карелии нашли тело одного из пропавших туристов - РИА Новости, 23.07.2025
В Белом море в Карелии нашли тело одного из пропавших туристов
Тело одного из пропавших туристов обнаружили в Белом море в Карелии, сообщило республиканское СУСК РФ. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T16:56:00+03:00
2025-07-23T16:56:00+03:00
2025-07-23T16:56:00+03:00
происшествия
белое море
республика карелия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Тело одного из пропавших туристов обнаружили в Белом море в Карелии, сообщило республиканское СУСК РФ. Информация об обнаружении тела мужчины в акватории Белого моря рядом с островом Варбарлуды поступила в среду в правоохранительные органы. "В ходе опознания установлена личность погибшего. Им оказался один из 7 участников частного похода туристов, приехавших в Карелию из Волгограда. Целью отдыхающих было посещение на личных плавсредствах острова Соловки. 19 июля они прервали свой поход в связи с ухудшением погодных условий. Четыре человека были спасены, судьба троих оставалась неизвестной", - говорится в сообщении. Следственные органы проводят процессуальную проверку по факту гибели мужчины в акватории Белого моря. В настоящее время продолжается поиск еще двух участников похода. Ранее сообщалось, что в Карелии ищут пропавших в Белом море туристов. Не зарегистрированная в МЧС России туристическая группа на байдарках сплавлялась по Белому морю. Маршрут шел от гряды островов Кузова Республики Карелия к Соловецкому острову в Архангельской области.
https://ria.ru/20250604/turistka-2020982006.html
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происшествия, белое море, республика карелия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белое море, Республика Карелия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белом море в Карелии нашли тело одного из пропавших туристов
СК: тело одного из пропавших в Карелии туристов нашли в Белом море