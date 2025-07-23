https://ria.ru/20250723/gosduma-2030801957.html

Госдума приняла в I чтении проект о доплатах матерям-героиням

Госдума приняла в I чтении проект о доплатах матерям-героиням - РИА Новости, 23.07.2025

Госдума приняла в I чтении проект о доплатах матерям-героиням

Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается установить дополнительные выплаты женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня". РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T12:17:00+03:00

2025-07-23T12:17:00+03:00

2025-07-23T13:43:00+03:00

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается установить дополнительные выплаты женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня". Документ вносит изменения сразу в два закона — о страховых пенсиях и о дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан за особые заслуги перед страной.В проекте предлагается предоставить матерям-героиням широкий перечень льгот, аналогичный тем, что предусмотрены для Героев России. Среди них:Также появится возможность пересчитать пенсии многодетным родителям, учитывая уход за детьми до 1,5 лет. Для этого нужно будет подать заявление.Кроме того, матери-героини получат:Надбавки охватят период с 1 января 2025 года, но не ранее даты возникновения права на них. Обратиться за ними нужно будет в течение полугода со дня вступления закона в силу. Предполагается возможность выбора между получением льгот в натуральной форме или выплатой, сохранив при этом часть льгот, включая медицинскую помощь и социальные преимущества при поездках.Назначать надбавки предлагается Социальному фонду России на основании имеющихся сведений или данных, поступивших от региональных властей. Для этого будет использоваться система межведомственного электронного взаимодействия.Также предлагается разрешить регионам устанавливать дополнительные меры поддержки для матерей-героинь за счет соответствующих бюджетов.Владимир Путин учредил звание "Мать-героиня" в августе 2022 года. Его присваивают женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Для них также установлено единовременное поощрение в размере миллиона рублей.

https://ria.ru/20250701/rossija-2026544953.html

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общество, госдума рф, семья, многодетная семья, владимир путин, дети, россия