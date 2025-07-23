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Госдума приняла в I чтении проект о доплатах матерям-героиням - РИА Новости, 23.07.2025
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12:17 23.07.2025 (обновлено: 13:43 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/gosduma-2030801957.html
Госдума приняла в I чтении проект о доплатах матерям-героиням
Госдума приняла в I чтении проект о доплатах матерям-героиням - РИА Новости, 23.07.2025
Госдума приняла в I чтении проект о доплатах матерям-героиням
Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается установить дополнительные выплаты женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня". РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:17:00+03:00
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общество
госдума рф
семья
многодетная семья
владимир путин
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается установить дополнительные выплаты женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня". Документ вносит изменения сразу в два закона — о страховых пенсиях и о дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан за особые заслуги перед страной.В проекте предлагается предоставить матерям-героиням широкий перечень льгот, аналогичный тем, что предусмотрены для Героев России. Среди них:Также появится возможность пересчитать пенсии многодетным родителям, учитывая уход за детьми до 1,5 лет. Для этого нужно будет подать заявление.Кроме того, матери-героини получат:Надбавки охватят период с 1 января 2025 года, но не ранее даты возникновения права на них. Обратиться за ними нужно будет в течение полугода со дня вступления закона в силу. Предполагается возможность выбора между получением льгот в натуральной форме или выплатой, сохранив при этом часть льгот, включая медицинскую помощь и социальные преимущества при поездках.Назначать надбавки предлагается Социальному фонду России на основании имеющихся сведений или данных, поступивших от региональных властей. Для этого будет использоваться система межведомственного электронного взаимодействия.Также предлагается разрешить регионам устанавливать дополнительные меры поддержки для матерей-героинь за счет соответствующих бюджетов.Владимир Путин учредил звание "Мать-героиня" в августе 2022 года. Его присваивают женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Для них также установлено единовременное поощрение в размере миллиона рублей.
https://ria.ru/20250701/rossija-2026544953.html
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общество, госдума рф, семья, многодетная семья, владимир путин, дети, россия
Общество, Госдума РФ, Семья, многодетная семья, Владимир Путин, Дети, Россия
Госдума приняла в I чтении проект о доплатах матерям-героиням

ГД одобрила проект о выплатах матерям-героиням и перерасчете пенсий многодетным

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы России
Здание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается установить дополнительные выплаты женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня".
Документ вносит изменения сразу в два закона — о страховых пенсиях и о дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан за особые заслуги перед страной.
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В проекте предлагается предоставить матерям-героиням широкий перечень льгот, аналогичный тем, что предусмотрены для Героев России. Среди них:
  • бесплатная медицинская помощь, включая зубопротезирование;
  • путевки в санатории;
  • первоочередное получение строительных материалов;
  • бесплатное профессиональное обучение.
Также появится возможность пересчитать пенсии многодетным родителям, учитывая уход за детьми до 1,5 лет. Для этого нужно будет подать заявление.
Кроме того, матери-героини получат:
  • право на безвозмездное предоставление земельного участка в собственность;
  • возможность бесплатно пользоваться залами официальных делегаций в аэропортах, на вокзалах и других транспортных объектах. Эти права распространяются и на сопровождающее лицо.
  • ежемесячные выплаты в размере 72 403,79 рубля с последующей ежегодной индексацией.
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Надбавки охватят период с 1 января 2025 года, но не ранее даты возникновения права на них. Обратиться за ними нужно будет в течение полугода со дня вступления закона в силу. Предполагается возможность выбора между получением льгот в натуральной форме или выплатой, сохранив при этом часть льгот, включая медицинскую помощь и социальные преимущества при поездках.
Назначать надбавки предлагается Социальному фонду России на основании имеющихся сведений или данных, поступивших от региональных властей. Для этого будет использоваться система межведомственного электронного взаимодействия.
Также предлагается разрешить регионам устанавливать дополнительные меры поддержки для матерей-героинь за счет соответствующих бюджетов.
Владимир Путин учредил звание "Мать-героиня" в августе 2022 года. Его присваивают женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Для них также установлено единовременное поощрение в размере миллиона рублей.
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